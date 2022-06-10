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تصريحات جديدة لـ”جورج قرداحي” تسيء لجميع دول الخليج وتشعل موجة غضب ضده

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جورج قرداحي دول الخليج watanserb.com
وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي

وطن – بعد ان تسبب سابقا في أزمة دبلوماسية بين بلاده والسعودية، عاد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، لمهاجمة دول الخليج، نافيا مساعدتها للبنان منذ أكثر من 10 سنوات، ما تسبب بموجة غضب جديدة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لتصريحات قرداحي الجديدة، والتي أدلى بها خلال استضافته في برنامج ”من الأخير“ الذي يذاع على قناة ”آي نيوز“ العراقية، في نهاية أيار/ مايو الماضي.

وقال “قرداحي” في تصريحاته: ”إخواننا الخليجيين يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن“.

وأضاف قائلا: “لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد“.

وتابع: ”لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء“.

واعتبر “قرداحي” أن ”دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته”، في إشارة لتصريحاته السابقة التي تسبب بأزمة دفعته للإستقالة من منصبه، حيث وصف الحرب في اليمن بالعبثية، وأن للحوثيين الحق في مواجهة العدوان عليهم.

وكالعادة، أثارت تصريحات “قرداحي” الجديدة موجة غضب ضده، من قبل ناشطين خليجيين على مواقع التواصل، متهمين إياه بنكران المعروف.

وفي هذا السياق، علقت الكاتبة الكويتية، ليلى القحطاني، على التصريحات بالقول: “قرداحي يقول للخلايجة: ما شفنا منكم ولا دولار واحد ! طاح حظك وحظ من يساعدكم !”.

ووصف الإعلامي السعودي، محمد السنيد، الوزير اللبناني السابق بأنه “لسان طهران وحزب الشيطان اللئيم”.

كما علق الأمير السعودي، خالد آل سعود، على تصريحات “قرداحي” بالقول: “من جديد – كعادة ” اللئيم ” يتنكر قرداحي لجميل ومعروف بلادنا الغالية ودول الخليج على بلده الشقيق، ولا لوم على من جعل من الفأر النجس نصر إبليس قائداً ومُلهماً له”.

أما الكاتب السعودي، علي بطيخ العمري، فعلق بالقول: “لا جديد في تصريحات جورج قرداحي.. (تجديد) لاستمرار الجحود.. وسيستمر هذا الجحود طالما كان الهوى فارسياً!”.

وعلق الباحث السعودي في العلاقات الدولية، سلمان الأنصاري، على تصريحات “قرداحي” بالقول: ”الخليجيون لم يعطوا لبنان ولا حتى قطرة ماء… يعايروننا المتأيرنون بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من البدو في نفس الوقت!“.

عبثية حرب اليمن

وكان جورج قرادحي، قد أكد قبل أيام على موقفه من حرب اليمن بوصفها بـ”العبثية” بعد قرار تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية المتنازعة مشيرا إلى أنها تبشر بوقف دائم للحرب.

وتسببت تصريحات تلفزيونية سابقة لـ”قرداحي”، بأزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج على رأسها السعودية، بعد وصفه حرب اليمن بـ”العبثية”

وأسفرت الأزمة بالإضافة إلى قضايا أخرى اعترضت عليها دول الخليج عن سحب بعض هذه الدول سفراءها من لبنان وطرد سفراء بيروت لديها.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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