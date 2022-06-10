تصريحات جديدة لـ”جورج قرداحي” تسيء لجميع دول الخليج وتشعل موجة غضب ضده

وطن – بعد ان تسبب سابقا في أزمة دبلوماسية بين بلاده والسعودية، عاد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، لمهاجمة دول الخليج، نافيا مساعدتها للبنان منذ أكثر من 10 سنوات، ما تسبب بموجة غضب جديدة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لتصريحات قرداحي الجديدة، والتي أدلى بها خلال استضافته في برنامج ”من الأخير“ الذي يذاع على قناة ”آي نيوز“ العراقية، في نهاية أيار/ مايو الماضي.

وقال “قرداحي” في تصريحاته: ”إخواننا الخليجيين يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن“.

وأضاف قائلا: “لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد“.

وتابع: ”لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء“.

واعتبر “قرداحي” أن ”دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته”، في إشارة لتصريحاته السابقة التي تسبب بأزمة دفعته للإستقالة من منصبه، حيث وصف الحرب في اليمن بالعبثية، وأن للحوثيين الحق في مواجهة العدوان عليهم.

نباح جديد لقرداحي ويتغافل أن دول الخليج وفرت فرصة لللبنانيين للعمل بها دعما لهم ولتخفيض نسبة البطالة لديهم. عدد اللبنانين العاملين في الدول الخليجية حوالي 450 ألف، ويحولون من 4-5 مليار دولار سنويا إلى لبنان. وبلغت المساعدات السعودية لوحدها

من 1990-2015 حوالي 70 مليار دولار. pic.twitter.com/j6fVizvVJj — الكعّام (@alk3aam) June 9, 2022

وكالعادة، أثارت تصريحات “قرداحي” الجديدة موجة غضب ضده، من قبل ناشطين خليجيين على مواقع التواصل، متهمين إياه بنكران المعروف.

وفي هذا السياق، علقت الكاتبة الكويتية، ليلى القحطاني، على التصريحات بالقول: “قرداحي يقول للخلايجة: ما شفنا منكم ولا دولار واحد ! طاح حظك وحظ من يساعدكم !”.

قرداحي يقول للخلايجة : ما شفنا منكم ولا دولار واحد ! طاح حظك وحظ من يساعدكم !#قرداحي #لبنان #علامة_تعجب — ليلى القحطاني 🇰🇼 (@sultanah_ff) June 9, 2022

ووصف الإعلامي السعودي، محمد السنيد، الوزير اللبناني السابق بأنه “لسان طهران وحزب الشيطان اللئيم”.

كما علق الأمير السعودي، خالد آل سعود، على تصريحات “قرداحي” بالقول: “من جديد – كعادة ” اللئيم ” يتنكر قرداحي لجميل ومعروف بلادنا الغالية ودول الخليج على بلده الشقيق، ولا لوم على من جعل من الفأر النجس نصر إبليس قائداً ومُلهماً له”.

من جديد – كعادة " اللئيم " يتنكر #قرداحي لجميل ومعروف بلادنا الغالية ودول الخليج على بلده الشقيق ، ولا لوم على من جعل من الفأر النجس #نصر_إبليس قائداً ومُلهماً له ،،، .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) June 9, 2022

أما الكاتب السعودي، علي بطيخ العمري، فعلق بالقول: “لا جديد في تصريحات جورج قرداحي.. (تجديد) لاستمرار الجحود.. وسيستمر هذا الجحود طالما كان الهوى فارسياً!”.

لا جديد في تصريحات #جورج_قرداحي.. (تجديد) لاستمرار الجحود..

وسيستمر هذا الجحود طالما كان الهوى فارسياً!

#قرداحي #لبنان — علي بطيح العُمري (@alomary2008) June 9, 2022

وعلق الباحث السعودي في العلاقات الدولية، سلمان الأنصاري، على تصريحات “قرداحي” بالقول: ”الخليجيون لم يعطوا لبنان ولا حتى قطرة ماء… يعايروننا المتأيرنون بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من البدو في نفس الوقت!“.

"الخليجيين لم يعطوا #لبنان ولا حتى قطرة ماء" يعايروننا "المتأيرنون" بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من (البدو) في نفس الوقت! صدق المتنبي حينما قال:

"إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا" pic.twitter.com/qfugr3kQqn — Salman Al-Ansari (@Salansar1) June 9, 2022

عبثية حرب اليمن

وكان جورج قرادحي، قد أكد قبل أيام على موقفه من حرب اليمن بوصفها بـ”العبثية” بعد قرار تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية المتنازعة مشيرا إلى أنها تبشر بوقف دائم للحرب.

وتسببت تصريحات تلفزيونية سابقة لـ”قرداحي”، بأزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج على رأسها السعودية، بعد وصفه حرب اليمن بـ”العبثية”

وأسفرت الأزمة بالإضافة إلى قضايا أخرى اعترضت عليها دول الخليج عن سحب بعض هذه الدول سفراءها من لبنان وطرد سفراء بيروت لديها.

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