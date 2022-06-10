“انفتاح جديد في السعودية” .. إلغاء إلزام النساء تغطية شعر الرأس والعنق في الهوية

وطن – كشفت صحيفة “المدينة” السعودية، نقلا عن مصادر قيام الأحوال المدنية في المملكة بإدخال تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام والتي اشتملت على المواد (۱۲، ۱۷، ١٤٦، ١٥٧).

وأكدت المصادر بأن التعديلات اللائحة تضمنت حذف عبارة (مع تغطية شعر الرأس والعنق) التي كانت النساء ملزمة بها إضافة إلى اعتماد الهوية الرقمية في المواد المعدلة.

حظر ارتداء العدسات اللاصقة

ولفتت المصادر بأن اللائحة الجديدة حظرت استخدام عدسات الزينة في العيون أثناء التقاط صورة الهوية الوطنية للنساء، وإلزام الجهات الخدمية بأخذ بيانات الهوية دون احتجازها.

وأكدت على أن التعديل أقر ان تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصـدار الهويـة الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل وبدون نظارات وعدسات غير طبية، وخاليـة مـن أي زينة، ولا يجوز أن تكـون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.

تتولى وكالة الوزارة وضع الضوابط لصورة ذوي الاحتياجات الخاصة

ونوهت إلى أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات.

واحتوت المادة 157 من اللائحة أنه على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.

كما تضمنت المادة أن تكون الأحوال المدنية المسؤولة عن سلامة وصحة الهوية الوطنية والوثائق الصادرة منها و التحقق منها، على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار وتجديـد الهوية الوطنية (مطبوعة أو رقمية) والوثائق الصادرة منها.