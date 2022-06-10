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اكتشف معنا أفضل تطبيقات السفر .. يجب أن يكون أحدها على هاتفك (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أفضل تطبيقات السفر watanserb.com
تساعدك هذه التطبيقات في كل ما تحتاجه خلال رحلتك

وطن- نشر موقع “thewisetraveller” قائمة تحتوي على أفضل 9 تطبيقات ذكية متخصصة في السفر والتي يجب أن تكون على هاتفك.

تطبيقات السفر مهمة لتسهل عليك رحلتك
تطبيقات السفر مهمة لتسهل عليك رحلتك

هذه القائمة تحتوي على مجموعة من التطبيقات يمكنها مساعدتك في كل ما تحتاجه، بدءًا من حجوزات الفنادق وتغيير الرحلات الجوية، إلى إجراء تحويلات العملة.

تطبيق TripWhistle

يحتوي تطبيق  TripWhistle على قاعدة بيانات لأرقام الطوارئ في أكثر من 200 دولة، بما في ذلك الطاقم الطبي ورجال الإطفاء.

تطبيق TripWhistle
تطبيق TripWhistle

ويعرض كذلك الموقع بدقة ويقدم أساسيات الحفاظ على السلامة خلال رحلات السفر.

تطبيق Smart Traveler

مثل تطبيق TripWhistle، يعد Smart Traveler تطبيقًا آخر يمكنه أن يبقيك آمنًا أثناء السفر إلى الخارج، على الرغم من أن هذا التطبيق مخصص خصيصًا للمسافرين في الولايات المتحدة.

تطبيق Smart Traveler
تطبيق Smart Traveler

قبل أن تبدأ رحلتك، يمكنك معرفة اللقاحات التي تحتاجها وما إذا كانت هناك حاجة إلى تأشيرات.

يمكنك تسجيل رحلتك على التطبيق، وسيقوم أيضًا بإرسال معلوماتك إلى القنصلية أو السفارة المحلية في حالات الطوارئ.

تطبيق Google Maps

إذا قمت بتنزيل تطبيق واحد فقط من هذه القائمة، فتأكد من أن ذلك سيكون تطبيق Google Maps.

حيث يقدم التطبيق الكثير من الخدمات، خاصة إذا كنت تقرر زيارة مدينة لأول مرة

ويمكنك استخدامه بدون إنترنت، فكل ما عليك فعله هو تنزيل الخريطة لمنطقة أو بلدة أو مدينة معينة مسبقًا وحفظها كخريطة غير متصلة بالإنترنت.

لاحقًا، عندما لا يكون لديك اتصال بالإنترنت، ستساعدك هذه الخريطة التي تم تنزيلها مسبقًا على التنقل.

تطبيق Google Maps
تطبيق Google Maps

كما يمكن أن يسمح لك هذا التطبيق أيضًا بإجراء حجوزات العشاء، ومعرفة مدى ازدحام مترو الأنفاق، وحفظ الأماكن المفضلة لديك.

تطبيق Google Translate

إذا كنت متجهاً إلى بلد لا تتحدث لغته، فأنت بحاجة إلى تنزيل تطبيق “ترجمة Google“.

تطبيق Google Translate
تطبيق Google Translate

يتيح هذا التطبيق ترجمة 108 لغات عن طريق كتابة كلمة أو التقاط صورة أو كتابة عبارة ويتيح لك إمكانية الوصول إلى ما يقرب من نصف هذه اللغات في حال عدم الاتصال بالإنترنت.

كما أنه تطبيق سهل الاستخدام مع رموز واضحة.

تطبيق XE Currency Converter

فهم كيفية تحويل العملة المحلية تعتبر من أكثر اللحظات المربكة خلال رحلات السفر.

XE Currency Converter
XE Currency Converter

يجعل تطبيق  XE Currency Converter من السهل فهم العملة المحلية كما يوفر أسعار عملات محدثة، مما يسمح لك بحفظها وعرضها عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

تطبيق Hotel Tonight

إذا كنت بحاجة إلى حجز غرفة في فندق في اللحظة الأخيرة، فيمكن أن يساعدك تطبيق  Hotel Tonight على ذلك.

كما يوحي اسم التطبيق، يمكنك حجز غرفة في ثوان قصيرة.

لا يحتوي هذا التطبيق على أسعار مناسبة في اللحظة الأخيرة فحسب، بل يقدم أيضًا خصومات لأولئك الذين ينفقون المزيد من الأموال على التطبيق.

تطبيق Hotel Tonight
تطبيق Hotel Tonight

يقدم التطبيق عدة امتيازات من أسعار أرخص إلى خدمة  على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تطبيق Roadtrippers

إذا كنت تخطط لرحلة برية طويلة جدًا، فأنت بحاجة إلى تحميل تطبيق Roadtrippers.

تطبيق Roadtrippers
تطبيق Roadtrippers

يتيح لك التطبيق التخطيط لرحلتك ويساعدك في العثور على كل شيء بداية من المطاعم والفنادق إلى المتنزهات القومية والمعالم السياحية في ذلك الطريق.

تطبيق PackPoint

قبل السفر نحتاج الى اعداد قائمة، بكل ما تحتاجه أثناء السفر. ولكن ماذا لو تم إعدادها لك بالفعل؟

تطبيق PackPoint
تطبيق PackPoint

يساعدك تطبيق باك بوينت في إنشاء قائمة لحزم أغراض السفر استنادًا إلى رحلتك من خلال توفير قائمة تحقق من أساسيات السفر التي تحتاج إلى حزمها، وذلك اعتمادًا على طبيعة رحلتك.

يقوم المستخدمون ببساطة بإنشاء بيان تعريف الرحلة يحتوي على وجهتهم ومدة الإقامة. بعد ذلك، يقوم تطبيق بإنشاء قائمة مخصصة للأمتعة وحزم الأغراض.

تطبيق TripIt

بين مسارات رحلات الطيران وحجوزات الفنادق وتذاكر الحفلات الموسيقية وحجوزات تأجير السيارات، قد يكون الحفاظ على تنظيم معلومات السفر الخاصة بك أمرًا شاقًا.

تطبيق TripIt
تطبيق TripIt

وفي هذا السياق، يعد تطبيق “TripIt” أحد أفضل تطبيقات المتخصصة في تنظيم سفرك

يمكنك إدخال حجوزاتك ليتم إرسالها تلقائيًا إلى تريب إت، والتي ستتيح لك عرض تأكيدات السفر كما يجعل تريب إت أيضًا من السهل مشاركة خطط رحلتك مع من تريد.

المصدر"thewisetraveller" - ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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