الجمعة, يونيو 10, 2022
الرئيسيةالهدهداغتصاب امرأة بعد اختطافها وتعذيبها على جنود النظام السوري في ريف حمص...
الهدهد

اغتصاب امرأة بعد اختطافها وتعذيبها على جنود النظام السوري في ريف حمص الغربي!

بعض الأهالي عثروا عليها في اليوم التالي مرميةً في الطريق وفاقدة للوعي

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
اغتصاب سيدة في ريف حمص على يد قوات النظام السوري watanserb.com
جندي من قوات النظام السوري

وطن – أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اختطاف قوات النظام السوري سيدة من ريف حمص وتعذيبها واغتصابها.

وقالت الشبكة في بيان لها إن سيدة من أبناء قرية حالات التابعة لبلدة تلكلخ في ريف حمص الغربي تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة تابعة لقوات الدفاع الوطني التابع لقوات النظام السوري في 1/ حزيران/ 2022.

قرية حالات
قرية حالات

حدث ذلك – بحسب البيان – أثناء توجهها إلى مكان عملها في أحد الحقول الزراعية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وأخبر بعض الأهالي أنهم قد عثروا عليها في اليوم التالي في مدينة تلبيسة، مرميةً في الطريق وفاقدة للوعي.

وأردف البيان أن السيدة التي لم يُذكر اسمها تم إسعافها إلى أحد المراكز الطبية وأكد التقرير الطبي تعرضها للتعذيب والاغتصاب.

تحديد هوية الجناة

وجمعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من البيانات والتفاصيل عن هذه الحادثة المتوحشة.

وتمكنت-بحسب البيان- من تحديد هوية اثنين من مرتكبي الجريمة أحدهما قيادي والآخر عنصر ضمن قوات الدفاع الوطني.

وأكدت الشبكة التي تتخذ من باريس مقراً لها أن قوات النظام السوري ارتكبت عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة في المجتمع.

خلفيات طائفية

كما مورس في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية، وأضافت أن هذه القوات “أعطت الصلاحيات لعناصرها بممارسته دون رادع أو معاقبة وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات.

قوات النظام السوري watanserb.com
قوات النظام السوري

وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال العنف الجنسي والتعذيب الذي تمارسه قوات النظام السوري، فالقانون الدولي يحظر بشكلٍ مطلق كل أشكال العنف الجنسي كافةً، ويجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، بوصفه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث

وطالبت الشبكة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي.

كما دعت لاحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص 1325، 1820، 1889، 1960، 2122، 2467.

ودهت الشبكة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه.

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحتى آذار/ 2022.

المصدرالشبكة السورية لحقوق الإنسان - وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

حاخام إسرائيلي يغتصب 7 نساء في القدس يوم زفافهن بمقابل مادي.. تفاصيل هزت المجتمع

حياتنا

المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر تحت تهديد السلاح يفجر غضب المغاربة

حياتنا

هندية تتنكر في هيئة رجل طوال 39 سنة لسبب صادم

حياتنا

فضيحة جنسية تهز المغرب.. حارس أمن يغتصب 9 قاصرات وإحداهن فقدت الوعي

حياتنا

مفاجأة غير متوقعة لقس أمريكي أثناء حديثه عن الزنا: ” كان عمري 16 حين فقد عذريتي على أرض مكتبك” (فيديو)

الهدهد

اغتصاب جماعي لفتاة أوكرانية على يد جنود روس (شاهد)

حياتنا

مصر.. مدرس أزهري يغتصب طالبته في الإعدادية أكثر من مرة بهذه الحيلة!

حياتنا

مصر.. صاحب مصحة إدمان يحاول اغتصاب فتاة فلجأت لطريقة صادمة للهروب!َ

الهدهد

الجنود الروس لم يكتفوا باغتصاب الأوكرانيات .. تحقيق أممي صادم

حياتنا

القبض على 4 رجال اغتصبوا سحلية مهددة بالانقراض في الهند

حياتنا

سوري يغتصب ابنته ذات الـ13 عاماً ويتسبب في حملها

الهدهد

زوجة جندي روسي تأمره باغتصاب الأوكرانيات: “استخدم الواقي وافعلها”! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]com

تابعنا

© Watan News LLC