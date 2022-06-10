اغتصاب امرأة بعد اختطافها وتعذيبها على جنود النظام السوري في ريف حمص الغربي!

وطن – أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اختطاف قوات النظام السوري سيدة من ريف حمص وتعذيبها واغتصابها.

وقالت الشبكة في بيان لها إن سيدة من أبناء قرية حالات التابعة لبلدة تلكلخ في ريف حمص الغربي تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة تابعة لقوات الدفاع الوطني التابع لقوات النظام السوري في 1/ حزيران/ 2022.

حدث ذلك – بحسب البيان – أثناء توجهها إلى مكان عملها في أحد الحقول الزراعية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وأخبر بعض الأهالي أنهم قد عثروا عليها في اليوم التالي في مدينة تلبيسة، مرميةً في الطريق وفاقدة للوعي.

وأردف البيان أن السيدة التي لم يُذكر اسمها تم إسعافها إلى أحد المراكز الطبية وأكد التقرير الطبي تعرضها للتعذيب والاغتصاب.

تحديد هوية الجناة

وجمعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من البيانات والتفاصيل عن هذه الحادثة المتوحشة.

وتمكنت-بحسب البيان- من تحديد هوية اثنين من مرتكبي الجريمة أحدهما قيادي والآخر عنصر ضمن قوات الدفاع الوطني.

وأكدت الشبكة التي تتخذ من باريس مقراً لها أن قوات النظام السوري ارتكبت عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة في المجتمع.

خلفيات طائفية

كما مورس في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية، وأضافت أن هذه القوات “أعطت الصلاحيات لعناصرها بممارسته دون رادع أو معاقبة وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات.

وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال العنف الجنسي والتعذيب الذي تمارسه قوات النظام السوري، فالقانون الدولي يحظر بشكلٍ مطلق كل أشكال العنف الجنسي كافةً، ويجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، بوصفه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث

وطالبت الشبكة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي.

كما دعت لاحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص 1325، 1820، 1889، 1960، 2122، 2467.

ودهت الشبكة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه.

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحتى آذار/ 2022.