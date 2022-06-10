أغرب 7 عادات لأثرياء العالم .. أحدهم يجلس عاريََا أمام النافذة! (صور)

وطن- أن تكون شخصًا ثريًا وناجحًا تلك رغبة الكثير من الناس. ولكن أن تكون أغنى شخص في العالم، بالطبع ليس بالأمر السهل.

أغرب عادات أثرياء العالم

يُقال إن أثرياء العالم يستيقظون قبل شروق الشمس ويلتزمون بجداول تدريب صارمة وقد اتضح أن العديد منهم يتبعون عادات غريبة وفقا لموقع “VIVA.co.id“.

ستيف جوبز: يتناول الجزر دائما

أولئك الذين قرأوا كتاب السيرة الذاتية لستيف جوبز، مؤسس شركة آبل الراحل، والذي كتبه الصحفي والتر إيزاكسون سيعرفون بالتأكيد أن جوبز حاول استخدام علاجات طبيعية. بما في ذلك تركيبات مختلفة من العصائر لعلاج مرضه (السرطان).

وقد كان يأكل الجزر لأسابيع لأنه كان يعتقد أنه مفيد لصحته كما تجنب تناول الطعام الصلب.

ولكن اتضح في النهاية أن القيام بهذا أدى إلى تدهور صحته وقد ندم على هذه العادة فيما بعد.

بنجامين فرانكلين: الجلوس عاريََا أمام النافذة

في رسالة كتبها عام 1768، أوصى بن فرانكلين وهو شخصية سياسية ودبلوماسية وأحد أهم المؤسسين الأوائل للولايات المتحدة الأمريكية بـ«الحمامات الهوائية اليومية»، أي الجلوس عارياً أمام نافذة مفتوحة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة كل صباح حسب الطقس.

قضى فرانكلين معظم حياته في أماكن مثل بوسطن وفيلادلفيا وباريس، حيث يكون الطقس عادة شديد البرودة والقيام بهذه العادة مع طقس مثل يعد خطرًا على الصحة.

بيتهوفن: يمضي وقته في عد حبوب القهوة حبة حبة

يمتلك مؤلف الموسيقى الكلاسيكية هوسًا كبيرًا بالقهوة، فهو يتميز بعادة غريبة وفريدة من نوعها. فهو يحصي دائمًا 60 حبة قهوة كل صباح بشكل يومي.

شيجيرو مياموتو: مهووس بالقياسات

يشتهر شيجيرو مياموتو وهو مصمم ألعاب الفيديو الأسطوري الياباني، بعادته الغريبة، حيث اعتاد على قياس كل شيء يراه، حتى أنه كان يحمل معه شريط قياس، ويخمن ويتحقق من أطوال الأشياء اليومية.

نيكولا تيسلا: عادة نوم غريبة

من المعروف أن المخترع الصربي الأمريكي نيكولا تيسلا لديه عادة نوم غريبة تتمثل في النوم لمدة 20 دقيقة على ست فترات في اليوم وذلك لكسب المزيد من ساعات الإنتاج في العمل كل يوم.

إيلون ماسك: قاعدة الخمس دقائق

يشتهر إيلون ماسك بعدم حصوله على قسط كافٍ من النوم، لكن عادته الشديدة ليست في الحقيقة تكرار النوم على أريكة مكتبه، بل جدوله الزمني حيث يقسم هذا الأخير مهامته الى فترات زمنية مدتها 5 دقائق فقط.

فعلى سبيل المال، لديه 5 دقائق فقط لتناول الطعام لزيادة وقت عمله إلى أقصى حد.

توني روبنز: حمامات جليدية

كل صباح، يقضي توني روبنز وهو كاتب أمريكي شهير، بضع دقائق في غرفة ساونا ساخنة قبل أن يغرق جسده داخل الماء المثلج.