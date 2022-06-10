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أغرب 7 عادات لأثرياء العالم .. أحدهم يجلس عاريََا أمام النافذة! (صور)

أثرياء العالم يستيقظون قبل شروق الشمس ويلتزمون بجداول تدريب صارمة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أغرب 7 عادات لأثرياء العالم watanserb.com
إيلون ماسك

وطن- أن تكون شخصًا ثريًا وناجحًا تلك رغبة الكثير من الناس. ولكن أن تكون أغنى شخص في العالم، بالطبع ليس بالأمر السهل.

أغرب عادات أثرياء العالم

يُقال إن أثرياء العالم يستيقظون قبل شروق الشمس ويلتزمون بجداول تدريب صارمة وقد اتضح أن العديد منهم يتبعون عادات غريبة وفقا لموقع “VIVA.co.id“.

ستيف جوبز: يتناول الجزر دائما 

أولئك الذين قرأوا كتاب السيرة الذاتية لستيف جوبز، مؤسس شركة آبل الراحل، والذي كتبه الصحفي والتر إيزاكسون سيعرفون بالتأكيد أن جوبز حاول استخدام علاجات طبيعية. بما في ذلك تركيبات مختلفة من العصائر لعلاج مرضه (السرطان).

ستيف جوبز، مؤسس شركة آبل
ستيف جوبز، مؤسس شركة آبل

وقد كان يأكل الجزر لأسابيع لأنه كان يعتقد أنه مفيد لصحته كما تجنب تناول الطعام الصلب.

ولكن اتضح في النهاية أن القيام بهذا أدى إلى تدهور صحته وقد ندم على هذه العادة فيما بعد.

بنجامين فرانكلين: الجلوس عاريََا أمام النافذة

في رسالة كتبها عام 1768، أوصى بن فرانكلين وهو شخصية سياسية ودبلوماسية وأحد أهم المؤسسين الأوائل للولايات المتحدة الأمريكية بـ«الحمامات الهوائية اليومية»، أي الجلوس عارياً أمام نافذة مفتوحة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة كل صباح حسب الطقس.

بنجامين فرانكلين
بنجامين فرانكلين

قضى فرانكلين معظم حياته في أماكن مثل بوسطن وفيلادلفيا وباريس، حيث يكون الطقس عادة شديد البرودة والقيام بهذه العادة مع طقس مثل يعد خطرًا على الصحة.

بيتهوفن:  يمضي وقته في عد حبوب القهوة حبة حبة

يمتلك مؤلف الموسيقى الكلاسيكية هوسًا كبيرًا بالقهوة، فهو يتميز بعادة غريبة وفريدة من نوعها. فهو يحصي دائمًا 60 حبة قهوة كل صباح بشكل يومي.

بيتهوفن
بيتهوفن

شيجيرو مياموتو: مهووس بالقياسات

يشتهر شيجيرو مياموتو وهو مصمم ألعاب الفيديو الأسطوري الياباني، بعادته الغريبة، حيث اعتاد على قياس كل شيء يراه، حتى أنه كان يحمل معه شريط قياس، ويخمن ويتحقق من أطوال الأشياء اليومية.

شيغيرو مياموتو، أشهر مصممي ألعاب الفيديو
شيجيرو مياموتو

نيكولا تيسلا: عادة نوم غريبة

من المعروف أن المخترع الصربي الأمريكي نيكولا تيسلا لديه عادة نوم غريبة تتمثل في النوم لمدة 20 دقيقة على ست فترات في اليوم وذلك لكسب المزيد من ساعات الإنتاج في العمل كل يوم.

نيكولا تيسلا
نيكولا تيسلا

إيلون ماسك: قاعدة الخمس دقائق 

يشتهر إيلون ماسك بعدم حصوله على قسط كافٍ من النوم، لكن عادته الشديدة ليست في الحقيقة تكرار النوم على أريكة مكتبه، بل جدوله الزمني حيث يقسم هذا الأخير مهامته الى فترات زمنية مدتها 5 دقائق فقط.

إيلون ماسك
إيلون ماسك

فعلى سبيل المال، لديه 5 دقائق فقط لتناول الطعام لزيادة وقت عمله إلى أقصى حد.

توني روبنز: حمامات جليدية

توني روبنز
توني روبنز

كل صباح، يقضي توني روبنز وهو كاتب أمريكي شهير، بضع دقائق في غرفة ساونا ساخنة قبل أن يغرق جسده داخل الماء المثلج.

 

المصدرموقع "VIVA.co.id". ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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