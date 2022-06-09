ماكرون يتوجه بطلب لـ زين الدين زيدان ويتمنى موافقته عليه

وطن – على الرغم من نفيه الاتصال به من أجل الانضمام لتدريب نادي “باريس سان جيرمان” المملوك لقطر، أثنى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على مواطنه الجزائري الأصل، زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي “ريال مدريد” الإسباني معربا عن رغبته بأن يقوم الأخير بتدريب أحد الأندية الفرنسية.

وفي مقابلة مع محطة “RMC Sport” التلفزيونية، تحدث الرئيس الفرنسي عن علاقته بزيدان الحائز على لقب كأس العالم مع فرنسا في 1998، قائلا: ”لم أتحدث مع زين الدين زيدان، لكنني معجب به سواء كان لاعبًا أو مدربًا، ونريد حقًا في البطولة الفرنسية أن يكون لدينا رياضي ومدرب من هذه الموهبة الذي كان قادرًا على إعادة 3 كؤوس قارية نطمح إليها كثيرًا لأنديتنا.”

تمنيات بعودة “زيدان” لتدريب فريق فرنسي

وأضاف: “أتمنى أن يكون تأثير البطولة الفرنسية عظيمًا، وأن يعود لتدريب نادٍ فرنسي كبير، سيكون ذلك رائعًا، ومن واجبي أقول إن فرنسا دولة رياضية عظيمة خاصة في كرة القدم. وهناك جماهير كبيرة تحب هذه الرياضة، كما ومن المهم بالنسبة لنا أن يعود أفضل أبنائنا والذين تألقوا دوليًا”.

🎙 L'appel du pied d'Emmanuel Macron à Zidane en exclusivité sur RMC. 💬 "On a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs." pic.twitter.com/ahRSIydiff — RMC Sport (@RMCsport) June 8, 2022

كما أقر إيمانويل ماكرون في المقابلة، بأنه تحدث إلى النجم الشاب كيليان مبابي وأقنعه بالبقاء في باريس سان جيرمان، قائلا: “تمكنت من التحدث مع كيليان مبابي. لكنه اتخذ قراره بضمير، لقد أظهر ذلك، إنه ناضج جدًا، إنه يبني حياته المهنية والتزامه بالكثير من الشعور بالمسؤولية“.

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وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، قد أعلن الشهر الماضي، تمديد عقد مبابي مهاجم منتخب فرنسا حتى 2025.

عرض ضخم لـ”زيدان”

وكانت تقارير صحفية قد كشفت قبل أيام أن ناصر الخليفي التقى زين الدين زيدان، مرة أخرى وعرض عليه أن يكون مدرب الفريق الجديد، عارضًا عليه. ما يقرب من 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن باريس سان جيرمان يبدو مصممًا على إجراء تغيير كبير في تشكيلته. بالإضافة إلى عمليات المغادرة المحتملة. مع اسم زين الدين زيدان للقيادة الفنية.

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كما وأشارت الصحيفة إلى أنه يتعين على باريس سان جيرمان إجراء عملية ”تحسين“ على الفريق للحصول على نتيجة مغايرة لما حدث الموسم الماضي بالإضافة إلى ضغط الجماهير بعد الإقصاء من دور الـ16 من النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وازدادت التقارير الإخبارية في الأيام الماضية عن رحيل، ماوريسيو بوكتينيو، عن الفريق الفرنسي. بسبب تذبذب أداء باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، والخروج على يد ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدثت بعض الشائعات عن وعد إدارة باريس سان جيرمان في أثناء مفاوضاتها. مع مبابي بأنهم سيحاولون التعاقد مع زيدان في الموسم المقبل.

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