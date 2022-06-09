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حياتنا

ليلى اسكندر بفستان فاضح بعد طلاقها وسعوديون غاضبون: “عارية في الرياض!”

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ليلى اسكندر بفستان فاضح بعد طلاقها وسعوديون غاضبون:
ليلى اسكندر

وطن– أثارت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، جدلاً واسعاً بين متابعيها بعد ظهورها بملابس جريئة عقب أسابيع فقط من إعلان انفصالها بشكل رسمي.

فستان عاري

ونشرت ليلى اسكندر عبر “انستجرام”، صورةً لها وهي ترتدي فستاناً أسود بتطريز أخضر مكشوف الصدر من الأعلى.

وتميز الفستان بكونه شفاف من أسفل ما كشف ساقي الفنانة اللبنانية بوضوح.

ولم تترك ليلى تعليقاً على الصورة، لكن الجمهور استنكر ارتداءها ملابس كهذه في السعودية حيث تقيم.

سعوديون غاضبون

وجاء في التعليقات: ” كيف تلبسين كذا بالسعودية غريبه والله”.

وطرحت أخرى سؤالاً على اسكندر: ” ليه صرتي تحبي تتعري كثير؟”.

وباستنكار وإيموجي حزين، كتب متابع: ” عاريه وفي الرياض في الرياض!”.

وكتب آخر: ” وين الاسلام في ال موضوع كل شي عاري”.

طلاق ليلى اسكندر

وكانت ليلى اسكندر قد أعلنت بطريقة خارجة عن المألوف، انفصالها عن زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

حيث فتحت ليلى اسكندر لمتابعيها باب الأسئلة عبر “سناب شات”، لتسألها حداهن عن سر غياب زوجها.

فردت ليلى بالقول: سنغل يا قلبي مو متزوجة ولله الحمد.. انت وين زوجك؟”.

ورفضت ليلى الافصاح عن المزيد من التفاصيل حول علاقتها بزوجها، وهل حقاً انفصلا رسمياً أم أنها كانت تُمازح متابعيها.

هل تعرضت ليلى اسكندر للعنف؟

وسبق أن انتشرت أنباء حول تعرض ليلى للعنف والضرب من قبل يعقوب الفرحان.

وذلك بعد ظهورها في فيديو وهي مصابة بكدمات قوية على وجهها، وهي تقول: “لا تسمحي لأي رجل أن يفعل بك هذا”.

لكن ليلى نفت هذه الأنباء، مؤكدة أن الفيديو مجرد إعلان لحملة تناهض العنف ضد المرأة.

وقالت في حينها: “أنا لسه بصوّر، لا تشيلوا هم. الهدف: لا للعنف ضد المرأة”.

وأشارت ليلى إلى أن الخبر المتداول غير صحيح.  مؤكدة أنها تعرّضها للإهانة هي وزوجها جراء بعض العناوين التي كتبتها بعض الصحف عنهما بطريقة مسيئة، متسائلة كيف يمكن محاسبة من يروّج لهذه الاخبار الكاذبة؟

هذا وقد حصلت ليلى على الجنسية السعودية كزوجة مواطن، حيث تزوج الثنائي عام 2012 في الإمارات بسبب ديانة الزوجة التي كانت تعتنق المسيحية وقتها. قبل أن تشهر إسلامها وتنجب ابنهما الوحيد يوسف.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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