لحظة اقتحام المسرح على سعد لمجرد في بغداد وأعمال شغب واسعة (فيديو)

وطن- اقتحم عدد كبير من العراقيين جزيرة “سندباد لاند” في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجاً على إقامة حفل للفنان المغربي “سعد لمجرد”، وتسببوا بإيقاف الحفل الذي كان سينطلق، الأربعاء.

حفل سعد لمجرد في بغداد

نشطاء لفتوا إلى أن المقتحمون هم موالون للحشد الشعبي، وسط مخاوف لحكومة الكاظمي من فرض دولة القانون وحماية المواطنين من عبث الميلشيات الطائفية.

لحظة اقتحام مسرح سندباد لاند في العراق من قبل محتجين رافضين لإقامة حفل الفنان #سعد_المجرد الذي كان سينطلق بعد ساعات لانه متحرش وعليه قضايا تحرش عديدة .. pic.twitter.com/q39FodIM5s — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 9, 2022

وأظهر مقاطع فيديو تابعتها “وطن” العشرات من المحتجين ومن بينهم رجال دين شيعة ـ كما يظهر من زيهم ـ وهم يرددون وراء شخص يقول “كلا كلا للفساد.. كلا كلا للخمور .. كلا كلا للمخدرات .. كلا كلا للأغاني”.

وأدى اقتحام المكان في “سندباد لاند” إلى إلغاء الحفل، فيما أُعلن عن انسحاب هذه المجموعات المقتحمة بعد إلغاء الحفل.

وبحسب مواقع عراية تقدر الخسائر التي حدثت بسبب هذا الاقتحام حتى الآن بنحو نصف مليون دولار، والتي تشمل أكثر من 500 تذكرة تم بيعها.

وكان ناشطون عرايون دشنوا في مايو، هاشتاج لمنع الفنان المغربي سعد لمجرد من إقامة حفله هناك، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضايا تحرش.

وأثار الإقتحام ردود أفعال عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الإعلامي العراقي “سفيان السامرائي” أن الميليشيات الشًيعية الطائفية المسلحة التي اقتحمت حفل الفنان المغربي تهتف “كلا كلا للفساد وهي تقود أكبر دولة بالعالم بالفساد والتبعية وكلا كلا للمخدرات وهي تهرب اكبر كمية كبتاغون لصالح إيران وتنشرها في المنطقة.

🛑تهتف الميليشيات الشًيعية الطائفية المسلحة التي اقتحمت حفل الفنان المغربي 🇲🇦 #سعد_لمجرد في جزيرة السندباد في #بغداد

كلا كلا للفساد وهي تقود أكبر دولة بالعالم بالفساد والتبعية

وكلا كلا للمخدرات وهي تهرب اكبر كمية كبتاغون لصالح إيران وتنشرها في المنطقة

pic.twitter.com/NavT1nQbaj — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) June 9, 2022

لماذا جاء لمجرد إلى العراق؟

وتمنى “حسن خليل” السلامة لمجرد الذي تداول نشطاء أنه بقي محاصراً داخل المسرح أمام جموع المقتحمين لأنه -حسب قوله- مواطن مغربي قبل أن يكون فناناً وأن يعود سالما لأهله.

وأضاف أن قرار مشاركة لمجرد في العراق كان من أجل إثبات أن العراق بلد عمّه الأمن والسلام، لكن للأسف حصل عكس ذلك وعناصر الحشد الشعبي أظهروا صورة سلبية تماماً.

وقال خليل في تعليق آخر “كل هذه القيامة من أجل حفل غنائي؟ لو انتفض هؤلاء ضد الطائفية والفساد والتوغل الإيراني لعاد العراق بألف خير.”.

وفي السياق ذاته علق ناشط آخر أن العشرات تجمعوا أمام مدينة “السندباد لاند” لمنع إقامة حفل يحيه سعد لمجرد.

وأضاف :”أتحدى واحد منهم يخرج يتظاهر ضد قطع الكهرباء وجفاف المياه العراقية وتدني التعليم والصحة واستدرك بتهكم: “شعب مضروب براسه”.

كما عبر “أحمد السامرآئي”عن اعتقاده بأن ٩٠٪ من الذين احتجوا على سعد لمجرد هم متحرشون وبدون أخلاق، وتابع بنبرة ساخرة “اذا چلب-كلب- يفوت من يمهم هم ميخلص!”

٩٠٪ من هذولة الطالعين ضد #سعد_لمجرد همه متحرشين (واكثر) وبدون اخلاق واذا چلب يفوت من يمهم هم ميخلص! #كلاوجية pic.twitter.com/4T82xtjX61 — أحمد السامرآئي (@a7md_9a) June 9, 2022

“سلطة السلاح والمال في العراق”

وقالت أبرار وادي :”انا سعيدة بإلغاء حفل لمجرد وغير متعاطفة مع السندباد لكن إلغاء الحفل بهذه الطريقة غير الحضارية -كما قالت -مرفوض ومحبط ويؤكد لنا أن الكلمة الأولى والأخيرة بالعراق هي لأحزاب السلاح والمال أما حملات الرفض الإنسانية والأخلاقية لا تهم السندباد ومالكيها.”

انا سعيدة بإلغاء حفل لمجرد وغير متعاطفة مع السندباد لكن إلغاء الحفل بهذه الطريقة غير الحضارية مرفوض ومحبط ويؤكد لنا ان الكلمة الاولى والاخيرة بالعراق هي لاحزاب السلاح والمال اما حملات الرفض الانسانية والاخلاقية لا تهم السندباد ومالكيها#حفل_سعد_المجرد_مرفوض — Abrar Wadi (@abrarwadi97) June 9, 2022

وكان مقطع فيديو أظهر شذى حسون وهي تستقبل سعد لمجرد بالأحضان قبل أن تتوجه هي ومن معها إلى مسرح السندباد لاند حيث كان مقرراً أن يغني .

السا قطة. العا هرةشذی حسون تستقبل المغتصب سعد المجرد!!

هذه السا قطة التي تلطم علی ابن صبحة وتنعاه

والثاني الممنوع من الدخول والغناء في امريكا وفرنسا ومصر والامارات بسبب قضايا اغتصاب مرفوعة ضده هذا الانحطاط في بغداد!!

مع السندباد لاند ونشاطها المشبوه!! #حفل_سعد_المجرد_مرفوض pic.twitter.com/bH5IPL3nTP — انسان عادي.. محمد .. حساب بديل (@k6_k64) June 9, 2022

سعد لمجرد مغتضب ومتحرش

واتهم سعد لمجرد عام 2010 واعتقل لاغتصابه امرأة وضربها في نيويورك وأطلق سراحه بكفالة لحين إصدار الحكم.

لكنه هرب خارج أمريكا كما اعتدى على امرأة مغربية فرنسية واغتصبها في المغرب عام 2015.

وبلغت الضحية الشرطة لكنها سحبت الشكوى نتيجة الضغوط.

وفي عام 2018 تقدمت امرأة فرنسية بشكوى ضد لمجرد أيضا تتهمه فيها ضربها واغتصابها في “سان تروبيه”، وتم اعتقال لمجرد ولكنه دفع كفالة قيمتها 175 ألف دولار أمريكي.