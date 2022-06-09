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لحظة اقتحام المسرح على سعد لمجرد في بغداد وأعمال شغب واسعة (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
حفل سعد لمجرد في بغداد watanserb.com
حفل سعد لمجرد في بغداد

وطن- اقتحم عدد كبير من العراقيين جزيرة “سندباد لاند” في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجاً على إقامة حفل للفنان المغربي “سعد لمجرد”، وتسببوا بإيقاف الحفل الذي كان سينطلق، الأربعاء.

حفل سعد لمجرد في بغداد

نشطاء لفتوا إلى أن المقتحمون هم موالون للحشد الشعبي، وسط مخاوف لحكومة الكاظمي من فرض دولة القانون وحماية المواطنين من عبث الميلشيات الطائفية.

وأظهر مقاطع فيديو تابعتها “وطن” العشرات من المحتجين ومن بينهم رجال دين شيعة ـ كما يظهر من زيهم ـ وهم يرددون وراء شخص يقول “كلا كلا للفساد.. كلا كلا للخمور .. كلا كلا للمخدرات .. كلا كلا للأغاني”.

وأدى اقتحام المكان في “سندباد لاند” إلى إلغاء الحفل، فيما أُعلن عن انسحاب هذه المجموعات المقتحمة بعد إلغاء الحفل.

سعد لمجرد في السعودية بعد ورطته في العراق!

وبحسب مواقع عراية تقدر الخسائر التي حدثت بسبب هذا الاقتحام حتى الآن بنحو نصف مليون دولار، والتي تشمل أكثر من 500 تذكرة تم بيعها.

وكان ناشطون عرايون دشنوا في مايو، هاشتاج لمنع الفنان المغربي سعد لمجرد من إقامة حفله هناك، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضايا تحرش.

وأثار الإقتحام ردود أفعال عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الإعلامي العراقي “سفيان السامرائي” أن الميليشيات الشًيعية الطائفية المسلحة التي اقتحمت حفل الفنان المغربي تهتف “كلا كلا للفساد وهي تقود أكبر دولة بالعالم بالفساد والتبعية وكلا كلا للمخدرات وهي تهرب اكبر كمية كبتاغون لصالح إيران وتنشرها في المنطقة.

لماذا جاء لمجرد إلى العراق؟

وتمنى “حسن خليل” السلامة لمجرد الذي تداول نشطاء أنه بقي محاصراً داخل المسرح أمام جموع المقتحمين لأنه -حسب قوله- مواطن مغربي قبل أن يكون فناناً وأن يعود سالما لأهله.

وأضاف أن قرار مشاركة لمجرد في العراق كان من أجل إثبات أن العراق بلد عمّه الأمن والسلام، لكن للأسف حصل عكس ذلك وعناصر الحشد الشعبي أظهروا صورة سلبية تماماً.

وقال خليل في تعليق آخر “كل هذه القيامة من أجل حفل غنائي؟ لو انتفض هؤلاء ضد الطائفية والفساد والتوغل الإيراني لعاد العراق بألف خير.”.

وفي السياق ذاته علق ناشط آخر أن العشرات تجمعوا أمام مدينة “السندباد لاند” لمنع إقامة حفل يحيه سعد لمجرد.

وأضاف :”أتحدى واحد منهم يخرج يتظاهر ضد قطع الكهرباء وجفاف المياه العراقية وتدني التعليم والصحة واستدرك بتهكم: “شعب مضروب براسه”.

كما عبر “أحمد السامرآئي”عن اعتقاده بأن ٩٠٪ من الذين احتجوا على سعد لمجرد هم متحرشون وبدون أخلاق، وتابع بنبرة ساخرة “اذا چلب-كلب- يفوت من يمهم هم ميخلص!”

“سلطة السلاح والمال في العراق”

وقالت أبرار وادي :”انا سعيدة بإلغاء حفل لمجرد وغير متعاطفة مع السندباد لكن إلغاء الحفل بهذه الطريقة غير الحضارية -كما قالت -مرفوض ومحبط ويؤكد لنا أن الكلمة الأولى والأخيرة بالعراق هي لأحزاب السلاح والمال أما حملات الرفض الإنسانية والأخلاقية لا تهم السندباد ومالكيها.”

وكان مقطع فيديو أظهر شذى حسون وهي تستقبل سعد لمجرد بالأحضان قبل أن تتوجه هي ومن معها إلى مسرح السندباد لاند حيث كان مقرراً أن يغني .

سعد لمجرد مغتضب ومتحرش

واتهم سعد لمجرد عام 2010 واعتقل لاغتصابه امرأة وضربها في نيويورك وأطلق سراحه بكفالة لحين إصدار الحكم.

لكنه هرب خارج أمريكا كما اعتدى على امرأة مغربية فرنسية واغتصبها في المغرب عام 2015.

وبلغت الضحية الشرطة لكنها سحبت الشكوى نتيجة الضغوط.

وفي عام 2018 تقدمت امرأة فرنسية بشكوى ضد لمجرد أيضا تتهمه فيها ضربها واغتصابها في “سان تروبيه”، وتم اعتقال لمجرد ولكنه دفع كفالة قيمتها 175 ألف دولار أمريكي.

سعد لمجرد يبكي على الهواء بعد مشاهدة هذه الصورة (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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