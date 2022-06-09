“روبوت رجل الخط” .. تقنية جديدة حاضرة في مونديال كأس العالم 2022

وطن – في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مونديال كأس العالم، سيكون “روبوت رجل الخط” متاحاً للتحكيم في مونديال قطر 2022، بعد اعتماد تلك التقنية الجديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”.

وأفادت صحيفة (THE SUN) البريطانية، بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، كان حريص على تقديم نظام جديد وهو ” التسلسل شبه الآلي”، من خلال ادخال روبوت “رجل الخط” في مونديال كأس العالم المقبل لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية.

روبوت رجل الخط

وبينت الصحيفة، بأن تقنية “روبوت رجل الخط” ستكون جاهزة في المونديال المقبل، بعد إجراء العديد من التجارب في العديد من البطولات الأخيرة عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

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كما وأضافت، ” روبوت رجل الخط، يستخدم 10 كاميرات من أجل تتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب. داخل أرضية ملعب المباراة بدقة عالية. وليس وليد اللحظة بل تم إجراء العديد من التجارب عليه، والتي بدأت في مونديال كأس العالم للأندية عام 2019″.

وتابعت، ” تم إجراء التجارب عليه كذلك في كأس العرب. الذي أقيم في 4 ملاعب ستستضيف مونديال كأس العالم 2022 قطر المقبل، وكأس العالم للأندية في دولة الإمارات بشهر فبراير الماضي”.

انتقاد روبرت التسلل

واستكملت، ” من المرجح اعتماد تلك التقنية في مونديال قطر 2022، إلى جانب تقنية الفيدو (VAR)، خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الإثنين. والذي تم تأجيله بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية”.

الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلاً بلجنة حكامه يواصل تجريب تقنية جديدة تدعى التسلل شبه الآلي أثناء منافسات كأس العالم للأندية، التقنية تتبع لتقنية الفيديو المساعد، والهدف منها تسريع اتخاذ القرارات على أن تكون دقيقة مئة بالمئة تقرير | وائل البزرة @WaelAlbezreh pic.twitter.com/gDXutSz003 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 14, 2022

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وفي سياق متصل، انتقد الإيطالي بييرلويغي كولينا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الفيفا، استخدام مصطلح (روبوت التسلل)، قائلاً: ” الحكام والمساعدين ما زالوا مسؤولين عن اتخاذ القرارات في ميدان اللعب. كما أن التكنولوجيا تمحنهم فقط دعماً في سرعة اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة، حينما يكون قرار التسلل صعباً”.

ألعاب الفيديو

وتقوم تقنية (روبوت رجل الخط)، من خلال تثبيت كاميرات بموزاة خطي التماس حول الملعب لالتقاط حركة اللاعبين والكرة، كما أنها تعطي 29 نقطة، كبيانات لكل لاعب من خلال مرئية ثلاثية الأبعاد، من أجل تميز ما إذا كان اللاعب متقدماً بأي جزء من جسده. وهو ما يشبه ألعاب الفيديو بالضبط.

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كما أن تلك التقنية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي بات يغزو أرجاء العالم، من خلال الاعتماد على الرجل الآلي كمساعد للعامل البشري في كافة المجالات المختلفة. التي لا تقتصر على مجال الرياضة فحسب.

صحيفة الصن البريطانية : رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) جياني إنفانتينو حريص على تقديم نظام “التسلل شبه الآلي” من خلال الروبوت “رجل الخط” بمونديال #قطر2022 الذي ستنطلق مبارياته في نوفمبر القادم، بعد سلسلة من التجارب في بعض بطولات الفيفا الأخيرة.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/ObYzrmSNAJ — استاد الدوحة (@staddoha) June 8, 2022

ومن الجدير بالذكر، فإن مونديال كأس العالم 2022 قطر، في نسخته ال22. سينطلق خلال الفترة ما بين 21 من شهر نوفمبر تشرين الثاني وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

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