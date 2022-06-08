ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

وطن – يواصل منتخب الجزائر توهجه في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بعد خيبة الآمل في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، بفوز نظيف على تنزانيا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” بنجامين مكابا”.

ونجح محاربو الصحراء الجزائري في إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال47 مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق رامي بن سبعيني. ليسجل الهدف السادس خلال مشاركته الدولية مع منتخب الجزائر.

⚽️🇩🇿 لعبة رائعة من يوسف بلايلي يستقبلها ببراعة عيسى ماندي وينهيها رامي بن سبعيني برأسه في شباك تنزانيا صِف جمال الهدف ✍️👇#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا | #تنزانيا | #الجزائر#AFCON2023Q pic.twitter.com/OeoYwgZTdR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2022

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا

ووقع محمد الأمين عمورة الهدف الثاني لصالح منتخب الجزائر، والأول له مع محاربو الصحراء في الدقيقة ال89 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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كما وشهدت المباراة تفوق أصحاب الأرض منتخب تنزانيا على نظيره الجزائري على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى برصيد 10 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

بينما استحوذ منتخب الجزائر على الكرة طيلة مجريات أحداث اللقاء بنسبة 52%، ليتفوق بذلك على منافسه التنزاني الذي استحوذ بنسبة 48%.

ويستعد محاربو الصحراء للمباراة الودية القادمة، أمام منتخب إيران في شهر ديسمبر القادم، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر. المقرر إقامتها في نهاية شهر نوفمبر العام الجاري.

تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب جمال بلماضي المباراة في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، بتشكيلة أساسية. أمام تنزانيا، حيث تواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

بينما في دفاع التشكيلة جاء كلاً من: حسين بن عياد، عيسى ماندي. عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني، كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، سفيان بن دبكة، إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إسلام سليماني، محمد يوسف بلايلي، آدم أوناس.

وبهذا الفوز حافظ منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 6 نقاط، كما وتجمد رصيد الخاسر تنزانيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث من الترتيب.

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