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رياضة

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
منتخب الجزائر يواصل توهجه بفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين

وطن – يواصل منتخب الجزائر توهجه في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بعد خيبة الآمل في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، بفوز نظيف على تنزانيا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” بنجامين مكابا”.

ونجح محاربو الصحراء الجزائري في إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال47 مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق رامي بن سبعيني. ليسجل الهدف السادس خلال مشاركته الدولية مع منتخب الجزائر.

نتيجة مباراة الجزائر وتنزانيا

ووقع محمد الأمين عمورة الهدف الثاني لصالح منتخب الجزائر، والأول له مع محاربو الصحراء في الدقيقة ال89 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

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كما وشهدت المباراة تفوق أصحاب الأرض منتخب تنزانيا على نظيره الجزائري على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى برصيد 10 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

بينما استحوذ منتخب الجزائر على الكرة طيلة مجريات أحداث اللقاء بنسبة 52%، ليتفوق بذلك على منافسه التنزاني الذي استحوذ بنسبة 48%.

ويستعد محاربو الصحراء للمباراة الودية القادمة، أمام منتخب إيران في شهر ديسمبر القادم، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر. المقرر إقامتها في نهاية شهر نوفمبر العام الجاري.

تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب جمال بلماضي المباراة في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، بتشكيلة أساسية. أمام تنزانيا، حيث تواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

بينما في دفاع التشكيلة جاء كلاً من: حسين بن عياد، عيسى ماندي. عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني، كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، سفيان بن دبكة، إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إسلام سليماني، محمد يوسف بلايلي، آدم أوناس.

وبهذا الفوز حافظ منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 6 نقاط، كما وتجمد رصيد الخاسر تنزانيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث من الترتيب.

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المصدروطن + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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