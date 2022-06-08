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الهدهد

“متحرش التكنو” .. أول قرار عقابي بحق الأستاذ أحمد السعد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
متحرش التكنو watanserb.com
قرار عقابي بحق الأستاذ أحمد السعد

وطن – قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، الدكتور خالد السالم، تحويل ملف قضية التحرش إلى النائب العام وإيقاف المشتكى عليه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال الناطق الإعلامي باسم جامعة العلوم والتكنولوجيا رعد التل، الأربعاء، إن رئيس الجامعة قرر تحويل ملف قضية التحرش إلى النائب العام.

وأكد “التل” انه تقرر إيقاف المشتكى عليه عن العمل لإشعار آخر حين الانتهاء من التحقيقات، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الغد” الأردنية.

جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن

تشكيل لجنة تحقيق

وكانت الجامعة قد أصدرت بيانا قالت فيه، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء، ودعت أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه، أو ما لديه من بيانات ذات علاقة وسيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان.

وتقدمت 3 طالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن بشكاوى ضد أستاذ جامعي على خلفية قضية “التحرش”، التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وتسببت بموجة غضب كبيرة.

وقال رئيس الجامعة خالد السالم، الأحد الماضي، خلال استضافته في برنامج “صوت المملكة” إن الجامعة علمت بهذه القضية من مواقع التواصل الاجتماعي، و”نظرا لحساسية الموضوع قررت الجامعة التعامل بواقعية وجدية مع الحادثة”.

وذكر أن جامعة العلوم والتكنولوجيا شكلت لجنة “لكل متضرر لديه شكوى أو أدلة وتقدم مجموعة طلاب وطالبات”، مشيرا إلى أن “3 طالبات تقدمن بشكاوى بحق أستاذ واحد بعينه تتعلق بهن شخصيا”.

الاستاذ المتهم بالتحرش أحمد السعد

وأوضح السالم أن اللجنة “بدأت مساء الأحد بمقابلة المعنيين والاطلاع عما لديهم من بيانات وبينات وأدلة متعلقة بالقضية وسيتم الاستماع لجميع الأطراف”.

وذكّر بأن للمتضرر حق اللجوء إلى المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة وله الحق باللجوء إلى القضاء الأردني.

رد الدكتور المتحرش

في أول رد منه على الاتهامات التي وجهت له بالتحرش بالطالبات، نفى الاستاذ بالجامعة أحمد السعد، كل التهم المنسوبة له من قبل الطلاب ووصفها بالكيدية.

وفي مداخلة له عبر برنامج “تفاعلكم” على شاشة قناة “العربية” السعودية، قال الدكتور أحمد السعد، إنه منذ مساء، الجمعة الماضية، وهو يتعرض لما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” من قبل عدد كبير من الطلاب بالإضافة لحسابات وهمية.

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المصدرالغد + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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