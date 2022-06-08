ماذا يوجد داخل منزل آمبر هيرد الصحراوي؟! (صور)

وطن- بعد صدور قرار هيئة المحلفين في قضية التشهير التي كانت في صالح الممثل جوني ديب ضد زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، هل ستعثر هذه الأخيرة على العزاء والسكينة في منزلها الصحراوي الذي تبلغ مساحته 2400 قدم مربع والذي يقع في بلدة وادي يوكا بكاليفورنيا؟.

فيلا آمبر في صحراء موهافي

قبل أيام من صدور الحكم في 2 يونيو، أشارت تقارير إلى أن نجمة “أكوامان” اشترت هذا العقار الذي يقع في صحراء موهافي والذي يضم ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، في عام 2019، حسب ما أورده موقع “philstar.”

وقالت صحيفة نيويورك بوست، أنها اشترت العقار مقابل 570 ألف دولار، وتُظهر سجلات الملكية أن العقار قد تم شراؤه من خلال ائتمان مرتبط بمحاسب هيرد.

يقال أن العقار يمتد على ما يقرب من ستة أفدنة (2.43 هكتار) ويتميز بجسر طوله 110 قدمًا يؤدي إلى شرفة مراقبة مرتفعة تطفو على تل صخري ويقال أن لديها أيضا مرآب بمساحة 1200 قدم مربع.

جوني ديب يفوز بمعركته ضد هيرد

وجدت هيئة المحلفين في 2 يونيو أن هيرد قد شوهت سمعة زوجها السابق الممثل جوني ديب في مقال افتتاحي كتبته لصحيفة واشنطن بوست عام 2018. وتقدمت هيرد بتعويض قدره 100 مليون دولار لكن هيئة المحلفين منحتها مليوني دولار كتعويض مالي.

كما أُدين ديب بتهمة التشهير بزوجته السابقة بسبب بيان أصدره محاميه وحصل على 10 ملايين دولار تعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

بيان آمبر هيرد

تعليقا على الحكم الصادر، قالت هيرد في بيان نشرته على حسابها على تويتر “أشعر بخيبة أمل، أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات.”

وأضافت “إنّه نكسة. إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى الوقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة. إنه ينقض فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد”.

وذكرت تقارير حديثة أن الممثلة تعتزم استئناف قرار محكمة فرجينيا التي حكمت لصالح زوجها السابق.

أول تعليق لديب على الحكم

من جهته، نشر ديب بيانًا عبر حسابه بموقع فيسبوك جاء فيه: قراري متابعة هذه القضية. وأنا أعلم جيداً ذروة العقبات القانونية التي سأواجهها. والمشهد العالمي الحتمي في حياتي. لم يتخذ إلا بعد تفكير عميق.”

وأضاف “منذ البداية كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بصرف النظر عن النتيجة.”

ثم تابع بالقول:” إن قول الحقيقة كان شيئاً أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي، أشعر بالسلام لأنني قد أنجزت ذلك أخيراً”.

ووقَّع بيانه بعبارة لاتينية:”Veritas numquampetit” أو “الحقيقة لا تموت أبداً”.