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مأساة جديدة في سوريا.. ذبح طفلة وقطع أذنها وتشويه جثتها بوحشية في حلب

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ذبح طفلة في سوريا watanserb.com
ذبح طفلة في سوريا

وطن- أقدمت فتاة من حي “الشيخ مقصود” بحلب على قتل طفلة من أجل سرقة حلق ذهب صغير كانت تلبسه الضحية.

ذبح طفلة ومأساة جديدة في سوريا

وفي التفاصيل التي نشرها نشطاء، فإن القاتلة 18 عاماً وهي من جيران الطفلة المغدورة “علياء عبدو عبو” استغلت غياب أهلها، وقامت باستدراجها إلى منزل بنفس الشارع وسرقة حلق ذهب كانت تلبسه الطفلة.

ومن ثم أقدمت على ذبحها بالسكين بدم بارد، ولم تكتف بذلك بل قامت بتشويه جثتها بطريقة وحشية مع قطع أذن الطفلة وطعن مختلف أنحاء جسدها.

وأضاف المصدر أن والدي الطفلة المغدورة عادا إلى المنزل ولم يجداها وبدأ بالبحث عنها، وتظاهرت القاتلة بالبحث عنها معهم.

إلا أنه ولدى مراجعة كاميرات كانت مثبتة على واجهة معمل للبطاريات القريب من منزلهم، وجدوا فتاة تقتاد الطفلة إلى منزل في الشارع ذاته.

“القاتلة ابنة الجيران” ومطالبة بإعدامها

ولدى توجههم إلى المنزل المذكور وجدوا طفلتهم غارقة بدمائها وقد تشوهت ملامح وجهها وجسدها.

ليتبين فيما بعد أن الفتاة المجهولة هي ابنة جيرانهم البالغة من العمر 18 عاماً، وتم اعتقالها من قبل الإدارة الذاتية لتعترف بجريمتها.

وسادت حالة غضب شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بالقصاص من قاتلة الطفلة علياء وإعدامها وسط حي “الشيخ مقصود”، لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه قتل أو خطف روح بريئة.

المرتبة العاشرة عالمياً في معدلات الجريمة

ووفق موقع “نامبيو” احتلّت سورية المرتبة العاشرة عالمياً بمعدل الجريمة منذ مطلع العام الحالي.

بينما كانت تحتلّ المرتبة 12 على مستوى العالم بمعدل الجريمة وفقاً للموقع ذاته عام 2020.

وفي العام 2021 احتلّت المرتبة الـ11، والمرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى بمعدل الجريمة غرب آسيا.

كما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في مناطق النظام 414 ضحية، العام الماضي 2021، بينهم 353 منهم ذكراً و61 أنثى، وفق الهيئة العامة للطب الشرعي.

سوريا.. قتل طفلين خنقاً بعد خطفهما وإرسال جثتيهما مع رسائل مرعبة!

المصدرنامبيو ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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