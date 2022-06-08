مأساة جديدة في سوريا.. ذبح طفلة وقطع أذنها وتشويه جثتها بوحشية في حلب

وطن- أقدمت فتاة من حي “الشيخ مقصود” بحلب على قتل طفلة من أجل سرقة حلق ذهب صغير كانت تلبسه الضحية.

ذبح طفلة ومأساة جديدة في سوريا

وفي التفاصيل التي نشرها نشطاء، فإن القاتلة 18 عاماً وهي من جيران الطفلة المغدورة “علياء عبدو عبو” استغلت غياب أهلها، وقامت باستدراجها إلى منزل بنفس الشارع وسرقة حلق ذهب كانت تلبسه الطفلة.

ومن ثم أقدمت على ذبحها بالسكين بدم بارد، ولم تكتف بذلك بل قامت بتشويه جثتها بطريقة وحشية مع قطع أذن الطفلة وطعن مختلف أنحاء جسدها.

وأضاف المصدر أن والدي الطفلة المغدورة عادا إلى المنزل ولم يجداها وبدأ بالبحث عنها، وتظاهرت القاتلة بالبحث عنها معهم.

إلا أنه ولدى مراجعة كاميرات كانت مثبتة على واجهة معمل للبطاريات القريب من منزلهم، وجدوا فتاة تقتاد الطفلة إلى منزل في الشارع ذاته.

“القاتلة ابنة الجيران” ومطالبة بإعدامها

ولدى توجههم إلى المنزل المذكور وجدوا طفلتهم غارقة بدمائها وقد تشوهت ملامح وجهها وجسدها.

ليتبين فيما بعد أن الفتاة المجهولة هي ابنة جيرانهم البالغة من العمر 18 عاماً، وتم اعتقالها من قبل الإدارة الذاتية لتعترف بجريمتها.

وسادت حالة غضب شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بالقصاص من قاتلة الطفلة علياء وإعدامها وسط حي “الشيخ مقصود”، لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه قتل أو خطف روح بريئة.

المرتبة العاشرة عالمياً في معدلات الجريمة

ووفق موقع “نامبيو” احتلّت سورية المرتبة العاشرة عالمياً بمعدل الجريمة منذ مطلع العام الحالي.

بينما كانت تحتلّ المرتبة 12 على مستوى العالم بمعدل الجريمة وفقاً للموقع ذاته عام 2020.

وفي العام 2021 احتلّت المرتبة الـ11، والمرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى بمعدل الجريمة غرب آسيا.

كما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في مناطق النظام 414 ضحية، العام الماضي 2021، بينهم 353 منهم ذكراً و61 أنثى، وفق الهيئة العامة للطب الشرعي.