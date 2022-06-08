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فيديو “خادش” يفجر موجة غضب في سلطنة عمان (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
مواطن عماني خادش للحياء watanserb.com
مواطن عماني خادش للحياء

وطن- تسبب مقطع فيديو لمواطن عماني وصف بأنه “خادش للحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع”، في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل ما استدعى تدخل السلطات، التي أفادت بأنه تم إلقاء القبض على المواطن الذي ظهر بالمقطع.

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية طالعته (وطن)، فإن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي استوقفت المواطن المشار إليه.

ووجهت له ـ بحسب البيان ـ تهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وذلك بعد قيامه بنشر فيديو عبر وسائل التواصل، يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني.

شرطة عمان السلطانية أفادت كذلك، بأنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

من جانبه علق الدكتور بالقانون خليفة الهنائي، القاض ورئيس محكمة سابق، على الأمر بقوله:”في كل مجتمع آدابٌ عامة متفقٌ عليها، لا يحيد عنها إلا الشواذ، وهذا ما عناه التشريع الجنائي، عند النص على معاقبة من يستخدم تقنية المعلومات، في الإخلال بالآداب العامة.”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”ولا يعني هذا أننا سنوجد المدينة الفاضلة، ولكن يمكن بهذا تحجيم ومنع المجاهرين بالشذوذ الأخلاقي من التمادي في عفنهم.”

وأشاد العديد من العمانيين بجهود الشرطة في ضبط النظام العام بالمجتمع العماني، ومعاقبة المخالفين للقوانين بما يحفظ هيبة المجتمع وعاداته وتقاليده المحافظة.

وفي سياق آخر شاركت شرطة عمان السلطانية، الأربعاء، في مؤتمر الإنتربول العالمي الرابع لمكافحة الإتجار بالمخدرات والمواد غير المشروعة.

كما أفادت الشرطة السلطانية في بيان رسمي، أنها شاركت وممثلين من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.

وذلك بدول المجلس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ٧-٨ يونيو ٢٠٢٢م

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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