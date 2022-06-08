فيديو “خادش” يفجر موجة غضب في سلطنة عمان (شاهد)

وطن- تسبب مقطع فيديو لمواطن عماني وصف بأنه “خادش للحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع”، في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل ما استدعى تدخل السلطات، التي أفادت بأنه تم إلقاء القبض على المواطن الذي ظهر بالمقطع.

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية طالعته (وطن)، فإن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي استوقفت المواطن المشار إليه.

الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تستوقف مواطنا بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل، و تستكمل بحقه الإجراءات القانونية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 8, 2022

ووجهت له ـ بحسب البيان ـ تهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وذلك بعد قيامه بنشر فيديو عبر وسائل التواصل، يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني.

👮🏻‍♂️ الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تستوقف مواطنا بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل، و تستكمل بحقه الإجراءات القانونية pic.twitter.com/33r6Lfgmj1 — Ibn Oman 🇴🇲 (@ibn_oman2020) June 8, 2022

شرطة عمان السلطانية أفادت كذلك، بأنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

من جانبه علق الدكتور بالقانون خليفة الهنائي، القاض ورئيس محكمة سابق، على الأمر بقوله:”في كل مجتمع آدابٌ عامة متفقٌ عليها، لا يحيد عنها إلا الشواذ، وهذا ما عناه التشريع الجنائي، عند النص على معاقبة من يستخدم تقنية المعلومات، في الإخلال بالآداب العامة.”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”ولا يعني هذا أننا سنوجد المدينة الفاضلة، ولكن يمكن بهذا تحجيم ومنع المجاهرين بالشذوذ الأخلاقي من التمادي في عفنهم.”

وأشاد العديد من العمانيين بجهود الشرطة في ضبط النظام العام بالمجتمع العماني، ومعاقبة المخالفين للقوانين بما يحفظ هيبة المجتمع وعاداته وتقاليده المحافظة.

شرطة عمان السلطانية : "إيقاف مواطن لنشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام"#أين_الرقابة#قناة_السلام pic.twitter.com/UiIVWadjtc — إذاعة السلام (@ALSALAMFM) June 8, 2022

وفي سياق آخر شاركت شرطة عمان السلطانية، الأربعاء، في مؤتمر الإنتربول العالمي الرابع لمكافحة الإتجار بالمخدرات والمواد غير المشروعة.

كما أفادت الشرطة السلطانية في بيان رسمي، أنها شاركت وممثلين من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.

وذلك بدول المجلس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ٧-٨ يونيو ٢٠٢٢م