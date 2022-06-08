تطور هام وخطير في قضية رامي فهيم نجل الوزيرة نبيلة مكرم

وطن – كشف ضابط المباحث المصري السابق والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، علاء عقيل عن تطورات جديدة في قضية رامي فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، المتهم بقتل اثنين من أصدقائه بالسكين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي.

وقال “عقيل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “نقل محاكمة رامي فهيم من المحكمة الابتدائية الى المحكمة العليا والتي يعتبر القضاة المعينين بها أقوى قضاة الولاية ومنتقين بعناية فائقة وهي أشبه بمحكمة النقض بمحاكمنا المصرية وهي أعلى درجة تقاضي وهذا النقل له مدلول واحتمالات عدة”.

كما كشف “عقيل” بأن شركة “ليلى بينس” صديقة نبيلة مكرم والتي كان يعمل بها نجلها “رامي” في وضع لا تحسد عليه لشبهات فساد، وفق قوله.

نقل محاكمة رامي فهيم من المحكمة الابتدائية الى المحكمة العليا والتي يعتبر القضاة المعينين بها أقوى قضاة الولاية ومنتقين بعناية فائقة وهي أشبه بمحكمة النقض بمحاكمناالمصرية وهي أعلى درجة تقاضي

وهذا النقل له مدلول واحتمالات عدة

اما مدام بنس فشركتها في وضع لا تحسد عليه لشبهات فساد pic.twitter.com/H2jEGC9pBF — alaa okail (@alaaokk) June 7, 2022

واعتبر أن تحويل القضية للمحكمة العليا له احتمالين، هما:” الاحتمال الاول وجود ادلة قوية للغاية تثبت التهمة على المشتبه به تؤدي للحكم بإعدامه”، وأن الاحتمال الثاني هو “اهمية القضية لارتباطها بقضايا فساد كبرى او خلافه حدوث ضغوط وتدخلات خارجية من جهات لها نفوذ يخشى من تأثيرهم”.

الاحتمال الاول

وجود ادلة قوية للغاية تثبت التهمة على المشتبه به تؤدي للحكم باعدامه

الثاني اهمية القضية لارتباطها بقضايا فساد كبرى او خلافه

حدوث ضغوط وتدخلات خارجية من جهات لها نفوذ يخشى من تأثيرهم ٢ — alaa okail (@alaaokk) June 7, 2022

واستنكر “عقيل” إصرار الوزيرة المصرية نبيلة مكرم البقاء في مصر وعدم وجودها بجانب نجلها قائلا: “وزيرة الهجرة لها حق زيارة نجلها بالقانون ولكنها لم تبادر لزيارته او محاولة ذلك وفضلت القيام بعملها”، موضحا أن “والدة علاء سويف تقضي الساعات امام ابواب السجون املا في دقائق تزور ابنها وقد تفشل”.

بنظرة مجردة والتغاضي عن اي اعتبارات سياسية او موقفك او انتمائك

بنظرة انسانية بحتة

ما قولك في

وزيرة الهجرة لها حق زيارة نجلها بالقانون ولكنها لم تبادر لزيارته او محاولة ذلك وفضلت القيام بعملها

والدة علاء سويف تقضي الساعات امام ابواب السجون املا في دقائق تزور ابنها وقد تفشل — alaa okail (@alaaokk) June 7, 2022

تفاصيل الجريمة

وكانت المعلومات الأولية في حادث نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم قد كشفت أن قوات الشرطة الأمريكية تلقت اتصالًا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وجدت جثتين للضحايا، فيما كان نجل الوزيرة موجوداً داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

واقعة اتهام رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة الذي يعمل في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA تناقلتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ووسائل إعلام إنجليزية أيضًا في الرابع والعشرين من إبريل الماضي حيث اتهم رامي فهيم بقتل “غريفين كومو، 23 عامًا” و”جوناثان بهم 23 عامًا”.

مكتب المدعي العام في المقاطعة أصدر بيانًا عن واقعة رامي هاني منير فهيم قال فيه “رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عامًا، حتى الموت ثم طعن زميله في الغرفة، جوناثان بام، 23 عامًا، حتى الموت في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم حوالي الساعة 6:30 صباحًا. 19 أبريل 2022 وعمل كومو وفهيم معًا في شركة لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج”.

التهم الموجه له

ووفقا لموقع “اكسجين” الأمريكي فإن التهم التي يواجهها رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة والتي وردت في بيان الادعاء العام وفقا للظروف والملابسات الخاصة بالقضية تتجه جميعها إلى إدانة نجل الوزيرة حيث وجهت له اتهامات القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.

وحول الدوافع وراء عملية القتل التي ارتكبت قال الادعاء إن رامي هاني منير فهيم وكومو عملا معًا في Pence Wealth Management في مقاطعة أورانج وعمل كومو، الذي انضم إلى الشركة في عام 2021، كمساعد تسويق ووسائط، وفقًا لسيرته الذاتية التي اطلع عليه الادعاء.

أحد مسؤولي الشرطة قال إن المبنى السكني مجهز بكاميرات مراقبة وإن بعض السكان لديهم أيضًا كاميرات وإن كاميرا أحد الجيران التقطت فيديو لفهيم في المبنى قبل ساعات من عملية القتل.

وكشف الرقيب شين كارينجر من شرطة أناهايم إن المدعى عليه رامي فهيم كان يعمل في مكتب شركة لإدارة الثروات في نيوبورت بيتش مع أحد الضحايا، وهو جريفين روبرت كومو البالغ من العمر 23 عامًا. أما الرجل الآخر الذي قُتل فهو جوناثان أندرو بام، 23 عامًا أيضًا، لم تكن له صلة سابقة بفهيم.

وزُعم أن فهيم كان “ينتظر” أحد الضحايا على الأقل قبل طعنه يوم الثلاثاء، 19 أبريل، وفقًا لوثائق المحكمة.

وبحسب سجلات المحكمة، لم يكن لدى فهيم أي سجل سابق لجرائم عنف في مقاطعة أورانج.

نبيلة مكرم تعترف وتطلب الدعاء

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إنها تتعرض لمحنة شديدة، إثر اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل.

وأضافت عبر منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنها تمر والأسرة بوقت عصيب، بعد اتهام ابنها بتلك الجريمة في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن، لافتة إلى أن قيامها بواجباتها كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض مع كونها أماً مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها.

وقالت الوزيرة، إنها تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه منصبها ومقتضيات العمل به، وتفرق بين ما هو شخصي وعام بشكل واضح.

وطلبت مكرم، الدعاء لها ولأسرتها وابنها رامي في تلك المحنة، وللقتيلين اللذين لقيا ربهما.

و أكدت الوزيرة حرصها على الفصل التام بين مهام وظيفتها كوزيرة للهجرة بأن تتابع كل شؤون المصرين بالخارج، وبين كونها أم تكتوي بنار ما يتم تداوله من أنباء حول تورط ابنها في حادث قتل، فيما يقبع قيد التحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

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