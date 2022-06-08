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بعد الفوز على آمبر هيرد .. محامية جوني ديب تصدم النجم!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
محامية جوني ديب watanserb.com
كاميل فاسكيز محامية جوني ديب

وطن – ألمح محامو جوني ديب يوم الأربعاء إلى أن نجم هوليوود قد لا يحصل على تعويضات من زوجته السابقة أمبر هيرد، مؤكدين أنه راضٍ عن “فوزه الكامل” الذي برأ اسمه أخيرًا. وفق صحيفة “نيويورك بوست

جوني ديب
جوني ديب

جاء ذلك في إفادة قدمها محامو الممثل جوني ديب، كاميل فاسكيز وبن تشيو، لوسائل الإعلام خارج محكمة مقاطعة فيرفاكس بفيرجينيا.

محاميا جوني ديب
محاميا جوني ديب

وقال “بن تشيو” أحد محامي النجم رداً على سؤال حول مخاوف هيرد من أن تصبح فقيرة: “من الواضح أننا لا نستطيع الكشف عن اتصالات المحامي والموكل، ولكن كما شهد السيد ديب … لم يكن هذا أبدًا يتعلق بالمال للسيد ديب”.

قال تشيو بعناية: “كان هذا حول استعادة سمعته – وقد فعل ذلك”.

ووصفت المحامية كاميل فاسكيز، التي أصبحت من المشاهير وتم ترقيتها هذا الأسبوع إلى شريك في مكتبها القانوني، حديث فريق “هيرد” عن انتصار “ديب” بأنه ضربة لحقوق المرأة، بأنه “مخيب للآمال”.

وقالت: “كل سؤال تم طرحه كان مرتبطًا بشيء قالته سابقًا”.مضيفةً: “نعتقد أن الأدلة تتحدث عن نفسها”.

وقالت اتخذت هيئة المحلفين قرارًا بالإجماع بناءً على تلك الحقائق.

جوني ديب بمعنويات عالية بينما آمبر هيرد تعيش انتكاسة watanserb.com
آمبر هيرد تبكي

وفاز ديب بدعوى التشهير التي رفعها بعد أن حكم سبعة محلفين لصالحه بأن مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست هيرد كتب عن كونه “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي” قد شوه سمعته وأضر بحياته المهنية بمزاعمها عن العنف المنزلي.

وقرر المحلّفون، بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع وكانت محط اهتمام عالمي واسع النطاق، أن يحصل ديب، الذي نفى الإساءة إلى هيرد، على تعويضات تأديبية وعقابية بقيمة 15 مليون دولار.

بينما فازت هيرد (36 عاماً) بواحدة من ثلاث دعاوى مضادة ضد ديب (58)، وحصلت على مليوني دولار كتعويض.

المصدرنيويورك بوست - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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