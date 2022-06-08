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اكتشاف حفرية ديناصور مرعب عاش في مصر قبل 98 مليون عام (صور)

ينتمي هذا النوع إلى عائلة الديناصورات التي تشبه السحالي

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
العثور على حفرية ديناصور مرعب عاش في مصر قبل 98 مليون عام watanserb.com
العثور على حفرية ديناصور مرعب عاش في مصر قبل 98 مليون عام

وطن- كشف فريق بحث دولي بقيادة علماء مصريين حفرية ديناصور ضخم وغريب المظهر، بأذرع صغيرة ووجه يشبه كلب “البولدوغ” عاش في مصر في العصر الطباشيري المتأخر، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فصيلة “أبيليسوريد”

يقول الباحثون إن حفرية الديناصور التي تم اكتشافها في الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية تنتمي إلى فصيلة “أبيليسوريد”، وهي فصيلة من الديناصورات تمشي على قدمين ولها أسنان صغيرة وذراعان قصيرتان للغاية.

تنتمي حفرية الديناصور إلى فصيلة "أبيليسوريد"
تنتمي حفرية الديناصور إلى فصيلة “أبيليسوريد”

كما أشارت الدراسة إلى أن حفرية الديناصور كان يبلغ طولها نحو 20 قدما عندما كانت تعيش في الصحراء الكبرى في مصر قبل 98 مليون عام.

العصر الطباشيري

ينتمي هذا النوع إلى عائلة الديناصورات التي تشبه السحالي، والتي تكاثرت خلال العصر الطباشيري (منذ 145 إلى 66 مليون سنة)، وهي الفترة الزمنية الأخيرة لعصر الديناصورات (أبيليسوريد).

ينتمي هذا النوع إلى عائلة الديناصورات التي تشبه السحالي
ينتمي هذا النوع إلى عائلة الديناصورات التي تشبه السحالي

قاد الدراسة بلال سالم من مركز علم الأحافير الفقارية بجامعة المنصورة في مدينة المنصورة المصرية. وهو أيضا طالب دراسات عليا في جامعة أوهايو وعضو هيئة التدريس بجامعة بنها.

بلال سالم من مركز علم الأحافير الفقارية بجامعة المنصورة
بلال سالم، قائد الدراسة

وقال سالم: “خلال منتصف العصر الطباشيري، كانت الواحات البحرية واحدة من أكثر الأماكن رعبا على هذا الكوكب”.

وأضاف: “يظل لغز كيف تمكنت كل هذه الحيوانات المفترسة الضخمة من التعايش أمرا غامضا. على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون مرتبطا باصطيادها لأشياء مختلفة”.

من جهته، قال عالم الحفريات مات لامانا “لقد اكتسبت الواحات البحرية مكانة شبه أسطورية بين علماء الأحافير. لأنها أنتجت أول أحافير معروفة لبعض الديناصورات الأكثر روعة في العالم، والتي كانت موجودة فقط كصور في الكتب القديمة.”

فريق البحث

وقال باتريك أوكونور، من جامعة أوهايو الأمريكية، والباحث المشارك في الدراسة “لقد قمت بفحص الهياكل العظمية لأبيليسوريد من باتاغونيا إلى مدغشقر، وليس لدي شك في أن الحفرية المكتشفة تنتمي إلى هذه الفصيلة، فعظام رقبة أبيليسوريد مميزة للغاية”.

كما أوضحت الدراسة أن هذا النوع هو من بين الديناصورات الضخمة آكلات اللحوم ينتمي إلى عائلة الديناصورات “أبيليسوريد“.

وهي فصيلة من الديناصورات تشبه السحالي. حيث تتميز بعظام مجوفة وأطراف ثلاثية الأصابع تمشي على قدمين ولها أسنان صغيرة وذراعان قصيرتان للغاية.

ونُشرت الدراسة التي توثق اكتشاف الحفرية في دورية Royal Society Open Science.

 

المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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