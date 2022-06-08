اعتناق ديانا حداد الاسلام يصدم مدير أعمالها والكشف عن قصة صورتها أمام الكعبة

وطن– أصبحت ديانة الفنانة اللبنانية ديانا حداد، محط تساؤل العديد من الناشطين بعد انتشار صورتها أمام الكعبة على نطاق واسع.

ديانا حداد أمام الكعبة

وظهرت ديانا حداد وهي تقوم بأداء مناسك العمرة. وارتدت عباءة وغطاء رأس باللون الأسود، ووقفت أمام الكعبة لحظة التقاط الصورة.

وهو الأمر الذي أعاد ديانتها إلى الواجهة، حيث تساءل الجمهور عن اعتناقها الإسلام.

وفي الحقيقة، فإن ديانا حداد اعتنقت الإسلام قبل خمس أعوام.

مصدوم

وذكر مدير أعمالها حلمي بشير في تصريحات صحفية أن اسلام ديانا لم يكن وليد اللحظة التي سافرت فيها إلى السعودية لا تمام مناسك العمرة.

وأبدى بشير دهشته من انتشار هذا المنشور على نطاق واسع. بخاصة وأن ديانا اعتنقت الإسلام منذ أعوام عدة، بحسب قوله.

مضيفا: “مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي”.

أم مسلمة وأب مسيحي

وسبق أن تحدثت الفنانة اللبنانية عن الأمر، وقالت قبل 4 أعوام إنها ولدت لأم مسلمة ووالدها كان مسيحيا، وكان بينهما تسامح وحب كبير.

وكشفت حداد أثناء استضافتها عبر برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “إم بي سي”، أن زواجها السابق من المخرج المسلم سهيل العبدول، وانتقالها للعيش في الكويت جعلها تتعرف أكثر على المجتمع المسلم.

وتحدثت الفنانة عن ارتباطها بالمجتمع الخليجي. والذي جعلها ترتبط بعادات المسلمين. لأن طبيعة المجتمع الكويتي محافظة للغاية وساعدت على اكتسابها العديد من العادات والتقاليد الإسلامية.

شهر رمضان

وسبق أن كشفت ديانا أنها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها في شهر رمضان.

ولفتت الفنانة اللبنانية حينها إلى أن وفاة والدتها أصابتها بصدمة. وقررت بعدها فورًا أن تعتنق الدين الإسلامي وكانت بالصدفة مع دخول شهر رمضان وقامت بالصيام وقراءة القرآن.

وأشارت ديانا أن هناك الكثير من الناس ساعدوها للالتزام بفرائض الإسلام.

أما صورتها التي انتشرت حديثاً وتصدرت التريند، فقد التقطتها ديانا حداد عام 2017. وكانت بمثابة رد على تكرار شائعة ارتدادها عن الدين الإسلامي وعودتها مرة ثانية إلى المسيحية.