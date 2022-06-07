الرئيسيةالهدهد"هدد جدة" يطال منزل الفنان السعودي طلال مداح (فيديو)
الهدهد

“هدد جدة” يطال منزل الفنان السعودي طلال مداح (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
الفنان السعودي طلال مداح watanserb.com
الفنان السعودي طلال مداح

وطن- دخل منزل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، ضمن خطة السلطات السعودية لإزالة العشوائيات بجدة والتي أثارت جدلا واسعا مؤخرا وعرفت إعلاميا باسم “هدد جدة”.

وكانت حملة إزالة العشوائيات بجدة تسببت بغضب شعبي في المملكة، فيما اعتبره ناشطون اعتداء على أملاكهم دون وجه حق، فيما بررت الحكومة ذلك بأنها تسعى لتطوير المنطقة وأنها ستعوض المتضررين.

وطافت كاميرا قناة “الإخبارية” في جولة أخيرة داخل منزل طلال مداح، الذي يقع في حي كيلو 10 المدرج ضمن خطة الإزالة العشوائيات.

هدد جدة .. فيديوهات صادمة وجديدة وكأنها منطقة حرب منكوبة! (شاهد)

كما التقى مراسل القناة نجل “مداح”، الذي تحدث عن ذكريات والده في هذا المنزل وممتلكاته.

نجل الفنان الراحل بدر قال في حواره الذي رصدته (وطن)، إن هذا المنزل هو أول منزل امتلكه والده، وكانت بداية حياته الفنية من داخله.

كاميرا “الإخبارية” صورت أيضا آخر سيارات امتلكها طلال مداح، منها سيارة “كاديلاك موديل 1997”.

ويشار إلى أن طلال مداح من مواليد عام 1940، وتوفي في العام 2000 عن عمر ناهز (60 عاما).

وهو مغن وملحن سعودي قدم ألحان عديدة وكان يحظى بشعبية كبيرة، وأطلق عليه لقب “فارس الأغنية السعودية.”

وبحسب بيانات الحكومة السعودية فإن خطة تطوير وسط جدة ترمي إلى إزالة 32 حيًا والتي ستشمل منزل الفنان الراحل.

وذلك ضمن خطة للتطوير تقول الحكومة إنها ستشمل إقامة منشآت حديثة بالمملكة بينها دار أوبرا ومتحف.

وجاءت تكلفة هذا المشروع الذي بدأ بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان 20 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية في تقرير سابق، فإنه تم بدء تسليم الدفعة الأولى من التعويضات لعدد من المتضررين.

وجاء ذلك بقيمة 266,6 مليون دولار.

عبدالله نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح يشتم متابعيه بألفاظ بذيئة خارجة!

 

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صهيوني وضيف دائم على قناة “العربية” يطالب السعودية بدفع أموال لإسرائيل مقابل التطبيع

الهدهد

سيدة سعودية تبكي بحرقة بعد طردها من منزلها رفقة أبنائها السبعة: “فينك يا بن سلمان”

تقارير

مسؤول سعودي لـ”وول ستريت”: “ما دامت حماس تحتمي بإيران فسنحتمي بإسرائيل”

الهدهد

الإفراج عن أبناء سعد الجبري “شرط” بايدن للقاء محمد بن سلمان

الهدهد

مسؤول سعودي رفيع يطمئن إسرائيل: لا تستعجلوا التطبيع بيننا سيحدث بلا شك

الهدهد

خطيبة خاشقجي: بايدن سيخسر بوصلته الأخلاقية إذا التقى محمد بن سلمان

الهدهد

مفاجأة .. تأجيل زيارة “بايدن” للسعودية بعد ساعات من تأكيده إمكانية حدوثها

الهدهد

“بايدن” يربط زيارته للسعودية بالسلام مع إسرائيل وهذا ما قاله عن حقوق الإنسان في المملكة

الهدهد

دعوات مقاطعة البنزين تهز المملكة.. انتفاضة شعبية ضد القيادة السعودية

الهدهد

مثليو الجنس في السعودية يُفاخرون بأفعالهم علانية.. ومطالب شعبية بعقاب رادع

تقارير

إسرائيل توافق على ترتيبات أمنية لإنزال قوات سعودية على جزيرتي “تيران وصنافير”

الهدهد

جورج قرداحي يستفز السعودية مجددا بعد الإعلان عن تجديد الهدنة في اليمن.. ماذا قال؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا