“هدد جدة” يطال منزل الفنان السعودي طلال مداح (فيديو)

وطن- دخل منزل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، ضمن خطة السلطات السعودية لإزالة العشوائيات بجدة والتي أثارت جدلا واسعا مؤخرا وعرفت إعلاميا باسم “هدد جدة”.

وكانت حملة إزالة العشوائيات بجدة تسببت بغضب شعبي في المملكة، فيما اعتبره ناشطون اعتداء على أملاكهم دون وجه حق، فيما بررت الحكومة ذلك بأنها تسعى لتطوير المنطقة وأنها ستعوض المتضررين.

فيديو | قبل الإزالة.. "وترحل " ذكريات منزل #طلال_مداح بـ "صدى يوصل" لمحبي وعشاق الفن..

ركن حي كيلو 10 في #جدة قصة فنية مختلفة ومقتنيات فريدة.. التفاصيل مع مراسل #الإخبارية خالد ربيع #نشرة_النهار pic.twitter.com/s2GmhEce0c — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 7, 2022

وطافت كاميرا قناة “الإخبارية” في جولة أخيرة داخل منزل طلال مداح، الذي يقع في حي كيلو 10 المدرج ضمن خطة الإزالة العشوائيات.

كما التقى مراسل القناة نجل “مداح”، الذي تحدث عن ذكريات والده في هذا المنزل وممتلكاته.

نجل الفنان الراحل بدر قال في حواره الذي رصدته (وطن)، إن هذا المنزل هو أول منزل امتلكه والده، وكانت بداية حياته الفنية من داخله.

كاميرا “الإخبارية” صورت أيضا آخر سيارات امتلكها طلال مداح، منها سيارة “كاديلاك موديل 1997”.

ويشار إلى أن طلال مداح من مواليد عام 1940، وتوفي في العام 2000 عن عمر ناهز (60 عاما).

وهو مغن وملحن سعودي قدم ألحان عديدة وكان يحظى بشعبية كبيرة، وأطلق عليه لقب “فارس الأغنية السعودية.”

وبحسب بيانات الحكومة السعودية فإن خطة تطوير وسط جدة ترمي إلى إزالة 32 حيًا والتي ستشمل منزل الفنان الراحل.

وذلك ضمن خطة للتطوير تقول الحكومة إنها ستشمل إقامة منشآت حديثة بالمملكة بينها دار أوبرا ومتحف.

وجاءت تكلفة هذا المشروع الذي بدأ بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان 20 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية في تقرير سابق، فإنه تم بدء تسليم الدفعة الأولى من التعويضات لعدد من المتضررين.

وجاء ذلك بقيمة 266,6 مليون دولار.