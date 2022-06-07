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الهدهد

مفاجأة.. دستور تونس القادم سيتخلى عن “الإسلام” كدين للدولة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
دستور تونس حذف الدين watanserb.com
مشروع دستور تونسي محذوف منه أي إشارة إلى الإسلام لمحاربة الأحزاب الإسلامية

وطن – كشف منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد، أنه سيقدم إلى الرئيس الانقلابي قيس سعيد مشروع دستور محذوف من أي إشارة إلى الإسلام لمحاربة الأحزاب الإسلامية مثل النهضة.

ووفقا لموقع “le point” تنص المادة الأولى من الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عام 2014 ، بعد ثلاث سنوات من سقوط دكتاتورية زين العابدين بن علي ، على غرار ميثاق 1959 ، على أن تونس “دولة حرة ومستقلة وذات سيادة ، والإسلام هو دينها ، ولغتها العربية ، والجمهورية نظامها”.

من المرجح أن تثير تصريحات الصادق بلعيد نقاشًا حيويًا في بلد ذي تقاليد علمانية قوية ، في حين لعبت العديد من الأحزاب المنبثقة من الإسلاميين دورًا رائدًا منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي.

وعُيِّن “بلعيد” في 20 مايو / أيار الفائت على رأس “اللجنة الاستشارية الوطنية لجمهورية جديدة” ، المسؤولة عن صياغة مسودة دستور جديد ، وأشار “بلعيد” إلى أنه سيقدم المسودة إلى الرئيس قيس سعيد بحلول 15 مايو على أبعد تقدير، وسيطروح للاستفتاء الشعبي الذي أُعلن في 25 تموز (يوليو) المقبل.

التونسيون يعارضون التطرف

وقال “بلعيد” في حوار مع وكالة فرانس برس إن “80٪ من التونسيين يعارضون التطرف ويعارضون استخدام الدين لأغراض سياسية. وهذا بالضبط ما سنفعله بمجرد محو المادة 1 بصيغتها الحالية”.

منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن الدستور الجديد لن يتضمن أي إشارة إلى الإسلام ، أجاب: “لن يكون هناك”.

“هناك احتمال أن نلغي المادة الأولى في نسختها الحالية. يمكننا الاستغناء عن ذكر أي دين”.

محاربة الأحزاب الإسلامية

وبحسب بلعيد ، فإن حذف أي إشارة إلى الإسلام يهدف إلى محاربة الأحزاب الإسلامية ، وخاصة حزب النهضة ، القوة الرئيسية في البرلمان الذي حله قيس سعيد.

وتابع الأكاديمي البالغ من العمر 83 عامًا والذي يدعي أن لديه “صداقة وتقارب كبيرة جدًا وعميقة جدًا” مع “سعيد”: “إذا كنت تستخدم الدين للقيام بالتطرف السياسي، فسنحظره”.

الصادق بلعيد وقيس سعيد

وقال: “لدينا أحزاب سياسية بأيد قذرة وسواء أحببتم ذلك أم لا ، ديمقراطيون فرنسيون أو أوروبيون ، فلن نقبل الأشخاص القذرين في ديمقراطيتنا”.

وبحسب قوله ، فإن “النهضة وأحزاب أخرى هم أتباع لقوى أو قوى أجنبية عديدة أو دول أو دول صغيرة لديها الكثير من الأموال التي يريدون إنفاقها كما يريدون والتي يستخدمونها للتدخل في شؤون البلاد”. “هذه خيانة”.

المصدرle point + فرانس برس
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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