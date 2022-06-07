محمد بن سلمان يرصد مليار دولار سنويا لأبحاث تسعى “لإبطاء الشيخوخة”

وطن- أفاد موقع “technologyreview” بأن العائلة المالكة في السعودية، أطلقت منظمة غير ربحية تخطط لإنفاق مليار دولار سنويًا، لدعم الأبحاث الأساسية بشأن “إبطاء الشيخوخة” وتمديد “فترة الصحة” لدى البشر.

ابن سلمان وأبحاث إبطاء الشيخوخة

وبحسب التقرير فقد بدأت العائلة المالكة بدعم منظمة غير هادفة للربح تسمى مؤسسة “Hevolution Foundation”، ورصد هذا المبلغ الطائل لها للتحقيق في بيولوجيا الشيخوخة، وإيجاد طرق لزيادة عدد السنوات التي يعيشها الإنسان بصحة جيدة.

وبات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبرز فرد في العائلة الملكية حاليا ويعد هو الحاكم الفعلي للممكلة، حيث يتواجد والده الملك سلمان (86) عاما بشكل صوري في الحكم.

وذكر الموقع أن هذا المبلغ يجعل السعودية أكبر راعي منفرد، للباحثين الذين يحاولون فهم الأسباب الكامنة وراء الشيخوخة، والسعي لإنتاج علاجات لإبطائها.

قد تكون الحكومة السعودية مدفوعة جزئيًا بالاعتقاد بأن أمراض الشيخوخة تشكل تهديدًا محددًا لمستقبل ذلك البلد.

وتابع التقرير أن معظم من يمتلكون الكثير من الأموال يذهبون دائما لهذا الاتجاه، ومحاولة إيجاد علاج للشيخوخة.

وضرب التقرير المثل بمؤسس Google لاري بيدج، والملياردير جيف بيزوس، ولاري إليسون، وبيتر ثيل وغيرهم.

السعودية دولة النفط الغنية

وتابع:”الآن المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، والتي لديها ثروات طائلة ستحاول في هذا الباب أيضا.”

وقال التقرير إن هناك أدلة على أن الأشخاص الذين يعيشون في دول الخليج “يشيخون بيولوجيًا بشكل أسرع مما هم عليه في التسلسل الزمني”.

وأضاف:”في الأساس، تعاني البلاد من أمراض الوفرة الناجمة عن النظم الغذائية الغنية وممارسة التمارين الرياضية قليلة جدًا.

وأوضح أنه على الرغم من أن سكان السعودية من الشباب نسبيًا، بمتوسط عمر يبلغ حوالي 31 عامًا، إلا أنها تشهد معدلات متزايدة من السمنة ومرض السكري.

سجل السعودية الحقوقي

ولفت التقرير في نفس الوقت إلى أن المنظمات البحثية الأمريكية التي ستأخذ أموال السعودية، تدرس ما إذا كانت ستضطر إلى التعامل مع شبح سجلها الحقوقي.

هذا ولم تصدر المؤسسة إعلانًا رسميًا بعد، ولكن تم تحديد نطاق جهودها في الاجتماعات العلمية، وهي موضوع حديث متحمس بين الباحثين المتقدمين في السن ، الذين يأملون في ضمان إجراء دراسات بشرية كبيرة حول الأدوية المحتملة لمكافحة الشيخوخة.

ويدير الصندوق محمود خان، اختصاصي الغدد الصماء السابق في “Mayo Clinic” وكبير العلماء في “PespsiCo”، والذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي عام 2020.

وقال “خان” في مقابلة معه:”هدفنا الأساسي هو تمديد فترة حياة صحية.”، مضيفا:”لا توجد مشكلة طبية أكبر على هذا الكوكب من هذه المشكلة.”

علاجات إبطاء الشيخوخة

ويقول خان أيضا إن الصندوق سيقدم منحًا للبحث العلمي الأساسي حول أسباب الشيخوخة، تمامًا كما فعل الآخرون، لكنه يخطط أيضًا سيسعى للمضي قدمًا من خلال دعم دراسات الأدوية. بما في ذلك تجارب “العلاجات التي انتهت صلاحية براءة اختراعها أو لم يتم الحصول عليها مطلقًا ويتم تسويقها.”

وأوضح أن الصندوق مصرح له بإنفاق ما يصل إلى مليار دولار سنويًا إلى أجل غير مسمى، وسيكون قادرًا على الحصول على حصص مالية في شركات التكنولوجيا الحيوية.

ويشار إلى أنه بالمقارنة مع هذا الرقم الضخم، فإن قسم المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة الذي يدعم الأبحاث الأساسية في بيولوجيا الشيخوخة ينفق حوالي 325 مليون دولار في السنة.

وشاع مصطلح “علم الشيخوخة” بواسطة فيليبي سييرا، الرئيس السابق لقسم بيولوجيا الشيخوخة في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، والذي تم تعيينه مؤخرًا ليكون كبير المسؤولين العلميين في Hevolution.

مشروع لتلميع صورة ولي العهد محمد بن سلمان

وبحسب التقرير فقد تم اعتماد “Hevolution” بأمر ملكي في ديسمبر 2018، ورئيسها هو ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي محمد بن سلمان.

ومن بين أعضاء مجلس الإدارة أيضا يفغيني ليبيديف، وهو رجل أعمال روسي بريطاني، وكذلك الملياردير الأمريكي رون بيركل؛ وأندرو ليفريس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Dow Chemical.”

وبحسب تقرير “technologyreview” يشير توقيت المرسوم الملكي إلى أن المشروع قد يكون موجودًا جزئيًا لتلميع سمعة المملكة العربية السعودية ومحمد بن سلمان.

حيث ساءت سمعة ولي العهد بشكل كبير مؤخرا خاصة في أكتوبر 2018، بسبب اغتيال الكاتب السعودي والصحفي بـ”واشنطن بوست” جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال تقول الولايات المتحدة إنها تصرفت بناءً على أوامر من ولي العهد.

ودفع مقتل الصحفي جمال خاشقجي جو بايدن، الذي كان في ذلك الوقت مرشحًا لمنصب الرئيس، إلى تسمية السعودية بالدولة “المنبوذة”.

وتعني تصرفات الدكتاتور السعودي ـ بحسب التقرير ـ أنه سيتعين على المنظمات البحثية الأمريكية أن تزن ما إذا كان ينبغي لها أخذ أموال Hevolution، والتي من المحتمل أن يتم تقديمها من خلال ذراع الولايات المتحدة غير الربحي الذي أنشأه فريق خان.