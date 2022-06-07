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لاعب جولف عالمي يرفض مليار دولار للانضمام لبطولة يرعاها صندوق الاستثمارات السعودي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
لاعب جولف عالمي الانضمام سلسلة الجولف السعودية watanserb.com
لاعب الجولف العالمي تايجر وودز يرفض عرضا سعوديا للانضمام لـ LIV

وطن – رفض تايجر وودز عرضًا بملايين الدولارات للعب في سلسلة الجولف LIV المدعومة سعوديًا ، وفقًا للرئيس التنفيذي للبطولة الانفصالية جريج نورمان.

وتعهد “وودز” بالولاء لجولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين “PGA” وسط تقدم سلسلة البطولات المثيرة للجدل ، والتي تبدأ مع حدث LIV Golf London في نهاية هذا الأسبوع.

ووفقا لما أكدته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قال “وودز” البطل الرئيسي 15 مرة ، والذي عاد إلى اللعب التنافسي بعد حادث سيارة شبه مميت العام الماضي لكنه كافح في بطولة PGA الأخيرة ، إنه يؤمن بـ “الأحداث الكبيرة” ووصف المسلسل المدعوم سعوديًا بأنه “استقطاب” في لعبه.

وتم إدراج العديد من اللاعبين البارزين، بما في ذلك Phil Mickelson و Dustin Johnson ، في قائمة الدخول المكونة من 48 لاعبًا في LIV Golf London والذي تقدم جائزة بقيمة 25 مليون دولار ، لكن جولة PGA حذرت من أن اللاعبين الذين يتنافسون في السلسلة سيتم تغريمهم وقد يواجهون إجراءات قانونية.

وأكد ميكلسون” أنه سينهي توقفه عن الرياضة لمدة أربعة أشهر باللعب في الحدث الافتتاحي ، بعد رد الفعل العنيف الذي قوبل بتعليقاته المتفجرة على سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وجولة PGA في فبراير الماضي.

وفي حديثه الشهر الماضي، وسط غياب حامل اللقب “ميكلسون” في بطولة PGA ، قال وودز إنه كان لديه رأي “مختلف تمامًا” عن البطل الرئيسي ست مرات ومنافسه العظيم.

محاولات مستمرة لإقناع وودز

ووفق للصحيفة، فإنه على الرغم من معارضة وودز للحدث ، كشف نورمان أنه لا تزال هناك محاولة لجذب اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا للانضمام إلى قائمة الدخول.

جريج نورمان

وقال الأسترالي “ميكلسون” لصحيفة واشنطن بوست: “رفض وودز صفقة كانت هائلة بشكل مذهل: “نحن نتحدث عن تسعة أرقام.”

لاعب الجولف المحترف فيل ميكلسون

وقال “وودز” قبل بطولة PGA الشهر الماضي ، عند مناقشة غياب ميكلسون وسلسلة LIV التي تلوح في الأفق: “ما نراه الآن في المجتمع ، إنه ثنائي القطب للغاية”. “ليس هناك حقًا حل وسط ، فأنت تقف بطريقة أو بأخرى. إنه أمر مستقطب للغاية.”

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المصدرإندبندنت + واشنطن بوست
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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