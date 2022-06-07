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سعد لمجرد في السعودية بعد ورطته في العراق!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سعد لمجرد في السعودية بعد ورطته في العراق! watanserb.com
سعد لمجرد

وطن- حسمت شركة “سندباد لاند”، المنظمة لحفل الفنان المغربي سعد لمجرد، في العاصمة العراقية بغداد، الجدل حول إقامة الحفل.

تنور بغداد

جاء ذلك بعدما دشن ناشطون هاشتاج #سعد_لمجرد_تنور_ بغداد، ليكون هاشتاج مضاد لـ #حفل_سعد_المجرد_مرفوض. الذي سبق أن أطلقه عراقيون رفضاً لحفل الفنان المغربي في بلادهم. وذلك على خلفية اتهامه بأكثر من قضية اغتصاب.

ونشرت شركة “سندباد” مقطع فيديو لسعد لمجرد، يشوّق فيه جمهوره العراقي إلى اللقاء الذي سيجمعه بهم.

وذكرت الشركة أن “لمجرد خلال ساعات يصل بغداد لإحياء اكبر الحفلات الفنية في العراق على المسرح الكبير في سندباد لاند”.

سعد لمجرد في السعودية

وعلى صعيد آخر، يحيي سعد لمجرد والفنانة اللبنانية إليسا، حفلاً غنائياً بالسعودية، ضمن فعاليات موسم جدة. وذلك يوم 17 يونيو من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر الحفل في وقت قريب.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ ” روتانا لايف” على ” انستغرام” البوستر الترويجي للحفل.

وظهر على البوستر سعد لمجرد وإليسا، مع تعليق “حفلنا الجاي في موسم جدة.. رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد. وراح يغنون لنا أغنيتهم “من أول دقيقة” ولأول مرة في حفل يجمعهم”.

من أول دقيقة

واحتفلت إليسا مؤخراً بنجاح أغنية “من أول دقيقة“، مع لمجرد وتحقيقها أكثر من 105 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

كما عبرت إليسا عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر “100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب”.

“إنت معلم”

بدوره احتفل لمجرد بتحقيق رقم قياسي مميز. حيث تخطى المليار مشاهدة لأغنيته “أنت معلم” على قناته الرسمية على “يوتيوب”.

ونشر لمجرد صورة عبر “انستجرام” ظهر من خلالها وهو يضع العلم المغربي على كتفه ويقوم بإشارة الصمت.  وبجانبه عبارة “أنت معلم.. بليون”.

وكتب سعد في تعليقه على الصور: “رائع”.

الجدير بالذكر أن لمجرد أول فنان عربي يصل إلى هذا الرقم من المشاهدات. بينما حققها فنانون عالميون مثل شاكيرا وبساي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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