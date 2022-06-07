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الهدهد

رد فعل الملك الأردني بعد إقدام مهندس على تناول “السماد” أمامه فجأة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
زياد المناصير يتناول السماد watanserb.com
رجل الاعمال الأردني رئيس هيئة المديرين في شركة المناصير المهندس زياد المناصير

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لرجل الاعمال الأردني رئيس هيئة المديرين في شركة المناصير المهندس زياد المناصير، ظهر فيه وهو يقوم بتناول سماد من إنتاج شركته ليثبت انه طبيعي 100%.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد أثار “المناصير” إعجاب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، حين أقدم على تناول السماد، خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاقتصادية للمملكة الأردنية للعشر سنوات القادمة، والتي حضرها الملك والعديد من السفراء العرب والأجانب لدى المملكة، الاثنين.

وبحسب الفيديو، فقد صفق الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بشدة، وعلت وجوههم ابنسامة عرضية مما شاهداه.

وقال زياد المناصير إن كيلو غرام واحد من السماد يكفي لمساحة هكتار كامل من الأراضي الزراعية.

كما عرض المناصير منتجا آخر من السماد يوفر أكثر من 80% من المياه.

رؤية التحديث الاقتصادي للأردن

يشار إلى أنه وبرعاية الملك عبدالله الثاني، أطلق الأردن، الاثنين، رؤية للتحديث الاقتصادي في المملكة تستمر عشر سنوات وتهدف إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة.

رؤية التحديث الاقتصادي للأردن

وستُنفذ الرؤية عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وتشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

و”تأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي”، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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