رد فعل الملك الأردني بعد إقدام مهندس على تناول “السماد” أمامه فجأة

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لرجل الاعمال الأردني رئيس هيئة المديرين في شركة المناصير المهندس زياد المناصير، ظهر فيه وهو يقوم بتناول سماد من إنتاج شركته ليثبت انه طبيعي 100%.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد أثار “المناصير” إعجاب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، حين أقدم على تناول السماد، خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاقتصادية للمملكة الأردنية للعشر سنوات القادمة، والتي حضرها الملك والعديد من السفراء العرب والأجانب لدى المملكة، الاثنين.

وبحسب الفيديو، فقد صفق الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بشدة، وعلت وجوههم ابنسامة عرضية مما شاهداه.

وقال زياد المناصير إن كيلو غرام واحد من السماد يكفي لمساحة هكتار كامل من الأراضي الزراعية.

كما عرض المناصير منتجا آخر من السماد يوفر أكثر من 80% من المياه.

رؤية التحديث الاقتصادي للأردن

يشار إلى أنه وبرعاية الملك عبدالله الثاني، أطلق الأردن، الاثنين، رؤية للتحديث الاقتصادي في المملكة تستمر عشر سنوات وتهدف إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة.

وستُنفذ الرؤية عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وتشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

و”تأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي”، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

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