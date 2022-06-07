تمثال “نطحة زيدان”.. إعادة نصبه في قطر بعد إزالته استجابة لحملة غضب ضده

وطن – بعد إزالته من مكانه السابق بالقرب من البحر في العاصمة، الدوحة، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شجبت “عبادة الأصنام” التي يحرمها الإسلام، أعلنت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني عن إعادة نصب تمثال “نطحة رأس” التي قام بها الفرنسي “زين الدين زيدان“، ضد الإيطالي “ماركو ماتيراتزي” في نهائي مونديال 2006 لكرة القدم.

ووفقا لموقع “الشرق الأوسط” قالت الشيخة “المياسة” خلال إعلانها عن فعاليات “قطر تبدع” في نسختها الجديدة: “شعرنا بأنه كان في المكان الخاطئ وسيتم نقله. نخطّط لوضعه في متحف 3-2-1″، الذي تم افتتاحه في نهاية مارس/آذار الماضي.

وتابعت: “مع منحوتة زين الدين زيدان سنتحدث عن الضغط النفسي على الرياضيين في البطولات الكبرى، وأهمية التطرّق لمسائل الصحة العقلية”.

وكان التمثال البرونزي، بارتفاع خمسة أمتار، للفنان الفرنسي الجزائري الأصل “عادل عبدالصمد”، قد اشترته هيئة متاحف قطر في إطار الاستعدادات لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية بدءاً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأزالت قطر التمثال بعد أقل من شهر على وضعه بالقرب من البحر في العاصمة، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شجبت “عبادة الأصنام” التي يحرمها الإسلام.

وتجسّد المنحوتة، اللحظة التي أذهلت الجميع عندما قام “زيدان” بنطح المدافع ماتيراتزي لتلفظه بعبارات نابية بحقه، قبل أن يُطرد خلال الوقت الإضافي للمباراة النهائية، وتحرز إيطاليا اللقب الرابع في تاريخها بعدها بركلات الترجيح.

وكانت الشيخة “المياسة” قد أعلنت، الاثنين، عن جدول الفعاليات لـ 17 معرضًا تقام في خمسة متاحف وخمسة مراكز إبداعية و10 فعاليات رفيعة المستوى وثلاثة مهرجانات فنية حية ضمن “قطر تبدع” والكشف عن أكثر من 80 عملًا فنيًا عامًا في مختلف أنحاء البلاد.

سعدت اليوم بالإعلان عن فعاليات #قطر_تبدع في نسختها الجديدة. يتضمن جدول الفعاليات الذي اعلنا عنه اليوم 17 معرضًا تقام في خمسة متاحف وخمسة مراكز إبداعية و10 فعاليات رفيعة المستوى وثلاثة مهرجانات فنية حية ضمن "قطر تبدع" والكشف عن أكثر من 80 عملًا فنيًا عامًا في مختلف أنحاء البلاد. pic.twitter.com/rB9YX17qWh — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) June 6, 2022

وكانت 14 منحوتة برونزية عملاقة للفنان البريطاني “داميان هيرست“، تركّز على مراحل نمو الجنين من الإخصاب حتى الولادة، بقيت مغطاة أمام مستشفى قيد الإنشاء في قطر بين 2013 و2018.

ويتضمن التقويم الثقافي لقطر، من بين أشياء أخرى، معرضاً مخصصاً لكرة القدم في متحف الرياضة بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول.