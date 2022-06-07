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تمثال “نطحة زيدان”.. إعادة نصبه في قطر بعد إزالته استجابة لحملة غضب ضده

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تمثال نطحة زيدان watanserb.com
تمثال نطحة زيدان في قطر

وطن – بعد إزالته من مكانه السابق بالقرب من البحر في العاصمة، الدوحة، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شجبت “عبادة الأصنام” التي يحرمها الإسلام، أعلنت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني عن إعادة نصب تمثال “نطحة رأس” التي قام بها الفرنسي “زين الدين زيدان“، ضد الإيطالي “ماركو ماتيراتزي” في نهائي مونديال 2006 لكرة القدم.

ووفقا لموقع “الشرق الأوسط” قالت الشيخة “المياسة” خلال إعلانها عن فعاليات “قطر تبدع” في نسختها الجديدة: “شعرنا بأنه كان في المكان الخاطئ وسيتم نقله. نخطّط لوضعه في متحف 3-2-1″، الذي تم افتتاحه في نهاية مارس/آذار الماضي.

وتابعت: “مع منحوتة زين الدين زيدان سنتحدث عن الضغط النفسي على الرياضيين في البطولات الكبرى، وأهمية التطرّق لمسائل الصحة العقلية”.

نطحة رأس زيدان

وكان التمثال البرونزي، بارتفاع خمسة أمتار، للفنان الفرنسي الجزائري الأصل “عادل عبدالصمد”، قد اشترته هيئة متاحف قطر في إطار الاستعدادات لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية بدءاً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأزالت قطر التمثال بعد أقل من شهر على وضعه بالقرب من البحر في العاصمة، بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شجبت “عبادة الأصنام” التي يحرمها الإسلام.

وتجسّد المنحوتة، اللحظة التي أذهلت الجميع عندما قام “زيدان” بنطح المدافع ماتيراتزي لتلفظه بعبارات نابية بحقه، قبل أن يُطرد خلال الوقت الإضافي للمباراة النهائية، وتحرز إيطاليا اللقب الرابع في تاريخها بعدها بركلات الترجيح.

وكانت الشيخة “المياسة” قد أعلنت، الاثنين، عن جدول الفعاليات لـ 17 معرضًا تقام في خمسة متاحف وخمسة مراكز إبداعية و10 فعاليات رفيعة المستوى وثلاثة مهرجانات فنية حية ضمن “قطر تبدع” والكشف عن أكثر من 80 عملًا فنيًا عامًا في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت 14 منحوتة برونزية عملاقة للفنان البريطاني “داميان هيرست“، تركّز على مراحل نمو الجنين من الإخصاب حتى الولادة، بقيت مغطاة أمام مستشفى قيد الإنشاء في قطر بين 2013 و2018.

ويتضمن التقويم الثقافي لقطر، من بين أشياء أخرى، معرضاً مخصصاً لكرة القدم في متحف الرياضة بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول.

المصدرالشرق الأوسط + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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