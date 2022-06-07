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البيض يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب .. اعتقاد شائع هذه حقيقته

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
علاقة البيض بالإصابة بأمراض القلب watanserb.com
البيض

وطن- تحتوي البيضة الواحدة على 78 سعرة حرارية وهي مصدر غني بالبروتينات والفيتامينات، حسب موقع “news18“.

بصرف النظر عن كونه خيار إفطار مغذي للغاية، يعتقد الناس أن صفار البيض الغني بالكوليسترول الضار (LDL)، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل تناول البيض يرفع مستوى الكوليسترول في الدم؟

ومع ذلك، كشف تقرير نُشر سنة 2021 في موقع Harvard Health Publishing أن تناول البيض لا يؤثر  على مستويات الكوليسترول لدى الفرد.

في الواقع، معظم الكوليسترول الموجود في أجسامنا يصنعه الكبد.

وفقًا للتقرير، يتم تحفيز الكبد بشكل أساسي على إنتاج الكوليسترول عن طريق الدهون المشبعة والدهون المتحولة في نظامنا الغذائي، وليس الكوليسترول الغذائي.

لذا فإن مستوى الكوليسترول في البيضة ليس له دور يلعبه عندما يتعلق الأمر بتأثيره على صحة القلب.

وفيما يتعلق بالدهون المشبعة، تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 1.5 جرام منها.

كما قال التقرير أن الدليل على وجود الكوليسترول في بيضة واحدة يوميًا آمن لمعظم الناس بحسب عدد من الدراسات التي أجريت العديد منها في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وجاء في التقرير أيضََا “تلك الدراسات، لا تجد معدلات أعلى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى لدى الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة في اليوم”.

وفي الوقت نفسه، قالت جمعية القلب الأمريكية (AHA)، في عام 2020، إن تناول البيض لم يكن مرتبطا بشكل كبير بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الدراسات التي فحصتها جمعية القلب الأمريكية.

ومع ذلك، أوصت الجمعية الناس بأن يكونوا حذرين من تناول المصادر الغذائية التي تحتوي على الكولسترول والدهون المشبعة. 

المصدر"news18"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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