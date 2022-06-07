البيض يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب .. اعتقاد شائع هذه حقيقته

وطن- تحتوي البيضة الواحدة على 78 سعرة حرارية وهي مصدر غني بالبروتينات والفيتامينات، حسب موقع “news18“.

بصرف النظر عن كونه خيار إفطار مغذي للغاية، يعتقد الناس أن صفار البيض الغني بالكوليسترول الضار (LDL)، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل تناول البيض يرفع مستوى الكوليسترول في الدم؟

ومع ذلك، كشف تقرير نُشر سنة 2021 في موقع Harvard Health Publishing أن تناول البيض لا يؤثر على مستويات الكوليسترول لدى الفرد.

في الواقع، معظم الكوليسترول الموجود في أجسامنا يصنعه الكبد.

وفقًا للتقرير، يتم تحفيز الكبد بشكل أساسي على إنتاج الكوليسترول عن طريق الدهون المشبعة والدهون المتحولة في نظامنا الغذائي، وليس الكوليسترول الغذائي.

لذا فإن مستوى الكوليسترول في البيضة ليس له دور يلعبه عندما يتعلق الأمر بتأثيره على صحة القلب.

وفيما يتعلق بالدهون المشبعة، تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 1.5 جرام منها.

كما قال التقرير أن الدليل على وجود الكوليسترول في بيضة واحدة يوميًا آمن لمعظم الناس بحسب عدد من الدراسات التي أجريت العديد منها في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وجاء في التقرير أيضََا “تلك الدراسات، لا تجد معدلات أعلى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى لدى الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة في اليوم”.

وفي الوقت نفسه، قالت جمعية القلب الأمريكية (AHA)، في عام 2020، إن تناول البيض لم يكن مرتبطا بشكل كبير بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الدراسات التي فحصتها جمعية القلب الأمريكية.

ومع ذلك، أوصت الجمعية الناس بأن يكونوا حذرين من تناول المصادر الغذائية التي تحتوي على الكولسترول والدهون المشبعة.