إقالة حكومة محمد اشتيه.. عباس يبلغ مقربين منه بـ”القرار المرتقب”

وطن – ينوي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، استبدال حكومة محمد اشتية وتعيين شخصية أخرى لرئاسة الحكومة، وقد أبلغ مقربين منه بذلك.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة “12” العبرية عمن وصفهم بمصدر كبير من داخل السلطة الفلسطينية، دون أن تكشف هويته.

استقالة رئيس الحكومة خطوة متوقعة

يأتي ذلك بعدما كشفت تقارير في الفترة القليلة الماضية، أن اشتية يعتزم تقديم استقالته في خطوة يُتوقع أن تحظى بموافقة رئيس السلطة.

تأكيداً لما نشرته شبكة قدس.. مسؤول فلسطيني للقناة "12" العبرية: الرئيس عباس أبلغ مقربيه بأنه يرغب بتغيير الحكومة الفلسطينية الحالية وتعيين بديل لمحمد اشتية. pic.twitter.com/7M67S0kZnu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 7, 2022

وكانت تقارير صحفية، رجحت خلال الأيام الماضية، أن يقدم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية استقالته لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث من المتوقع أن تلقى القبول من طرف الأخير.

التوتر بين عباس واشتية

وتسود حالة من التوتر بين عباس واشتية، إذ ترى قيادة السلطة أن الحكومة مسؤولة خسارة حركة فتح انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت التي جرت مؤخرا.

وداخل التركيبة الحكومية نفسها، أثيرت حالة من الخلافات، بينها التوتر بين اشتية ووزير المالية شكري بشارة الذي تقدم باستقالته قبل أيام، وقد وصلت درجة التوتر إلى أنه لدى مشاركتهما في مؤتمر المانحين الذي عقد في مايو الماضي، كان كلٌ منهما يحمل ملفًا مناقضًا عن الآخر.

مسؤول فلسطيني للقناة "12" الصهيونيه: الرئيس محمود عباس بلغ مقربيه بأنه يرغب بتغيير الحكومة الفلسطينية الحالية وتعيين بديل لمحمد اشتية اكيد اشتيه ضاحك على عباس بمبلغ مالي قدره ٤ شيكل 😄#فلسطين pic.twitter.com/fDSvPSxDcx — palestine_4821 𓂆 🇵🇸 (@4821_palestine) June 7, 2022

وسبق أن تم الكشف عن سبب الخلافات بين الرجلين، إذ أرجعتها مصادر فلسطينية إلى الترقييات والتعيينات التي حازت على تأييد رئيس الحكومة بينها رفضها وزير المالية.

الأزمة بين أشتية وبشارة يرى محللون أنها جعلت الحكومة في موقف ضعيف أمام رئيس السلطة الذي بات واضحًا أنه حسم موقفه بالفعل إزاء حل الحكومة، بغض النظر عن تقدم اشتية باستقالته من عدمه.

⚪وزارة الاقتصاد: 💫الحكومة الفلسطينية تتحمل شهريا 50 مليون دولار لدعم أسعار المواد الغذائية والمحروقات بشكل أساسي رغم الحصار المالي. pic.twitter.com/742EHrfakn — Abo Mohamed (@WaleedYaseenAb1) June 7, 2022

كما لم تنجح حكومة اشتية في الاختبار الاقتصادي، وباتت مثقلة بالكثير من الأعباء حددت وزارة الاقتصاد جانبا منهما، عندما قالت إن الحكومة الفلسطينية تتحمل شهريا 50 مليون دولار لدعم أسعار المواد الغذائية والمحروقات بشكل أساسي، في وقت تماثل فيه قيمة الرواتب التي تدفعها الحكومة نفس إجمالي إيرادات الحكومة.

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