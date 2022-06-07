أستراليا تقضي على حلم الإمارات في التأهل لمونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

وطن – أقصى منتخب أستراليا نظيره الإمارات، الثلاثاء، من حجز تذكرة العبور إلى نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 قطر، بعد الفوز عليه بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد.
وافتتح منتخب أستراليا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال53 عن طريق جاكسون إرفين، ليدرك منتخب الإمارات هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال57 من توقيع كايو كانيدو كريا.
⚽️أجدين هروستيك يعيد التقدم للمنتخب الأسترالي 🦘#الملحق_الآسيوي | #تصفيات_كأس_العالم_2022 | #قطر2022 | #الامارات_استراليا #Qatar2022 | #WorldCupQualifiers pic.twitter.com/2kvXiJa2Oy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 7, 2022
مباراة الإمارات وأستراليا
ونجحت أستراليا في تسجيل هدف الفوز الثاني والعبور إلى نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، في الدقيقة ال84 عن طريق اللاعب أيدين هروستيتش.
🥅⚽️كايو يعيد المنتخب الإماراتي الى المباراة #الملحق_الآسيوي | #تصفيات_كأس_العالم_2022 | #قطر2022 | #الامارات_استراليا #Qatar2022 | #WorldCupQualifiers pic.twitter.com/Pk850usK5k
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 7, 2022
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كما شهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين، فقد وصلت عدد تسديدات منتخب الإمارات باتجاه شباك المرمى إلى 6 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 55%.
الإمارات تفقد بطاقة التأهل إلى المونديال بعد الخسارة من أستراليا بنتيجة 2-1 🇦🇺🇦🇪🏆
◼️بتلك النتيجة اكتفى منتخب الإمارات بمشاركة وحيدة في كأس العالم جاءت في 1990. pic.twitter.com/C0FmxeV5Js
— FilGoal (@FilGoal) June 7, 2022
بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس منتخب أستراليا إلى 8 تسديدات والاستحواذ بنسبة 45%، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “استاد الريان” في دولة قطر.
تشكيلة منتخب الإمارات
ولعب المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات، المباراة بتشكيلة أساسية. أمام أستراليا، فقد تواجد في حراسة المرمى خالد عيسى.
⚽️🦘جاكسون إرفين يفتتح التسجيل للمنتخب الأسترالي#الملحق_الآسيوي | #تصفيات_كأس_العالم_2022 | #قطر2022 | #الامارات_استراليا #Qatar2022 | #WorldCupQualifiers pic.twitter.com/yXiKt90PTF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 7, 2022
وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: وليد عباس، محمد العطاس، خليفة الحمادي. خالد إبراهيم، لكن في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، علي سالمين، عبدالله السالمين، حارب عبد الله، عبد الله رمضان.
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وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، علي مبخوت، كايو كانيدو كريا.
تشكيلة منتخب أستراليا
ودخل المدرب غراهام أرنولد المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022، حيث كان في حراسة المرمى ماثيو ريان.
بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ناثانيل أتكينسون، رايت، كيي رووليس، بيهيتش. كما وفي خط الوسط آتى كلاً من: آرون موري، جاكسون إرفين، أيدين هروستيتش.
More of this please. 😁🇦🇺#UAEvAUS #AsianQualifiers #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/YXF9ihJQH5
— Socceroos (@Socceroos) June 8, 2022
واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، مارتن بويل، كريغ غودوين، ماثيو ليكي.
ومن المقرر أن يواجه منتخب أستراليا ومنافسه بيرو، الإثنين، ال13 في شهر يونيو/ حزيران الجاري، في المباراة النهائية لتصفيات المؤهلة للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.