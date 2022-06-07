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رياضة

أستراليا تقضي على حلم الإمارات في التأهل لمونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة الإمارات وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

وطن – أقصى منتخب أستراليا نظيره الإمارات، الثلاثاء، من حجز تذكرة العبور إلى نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 قطر، بعد الفوز عليه بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وافتتح منتخب أستراليا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال53 عن طريق جاكسون إرفين، ليدرك منتخب الإمارات هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال57 من توقيع كايو كانيدو كريا.

مباراة الإمارات وأستراليا

ونجحت أستراليا في تسجيل هدف الفوز الثاني والعبور إلى نهائيات تصفيات كأس العالم 2022، في الدقيقة ال84 عن طريق اللاعب أيدين هروستيتش.

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كما شهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين، فقد وصلت عدد تسديدات منتخب الإمارات باتجاه شباك المرمى إلى 6 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 55%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس منتخب أستراليا إلى 8 تسديدات والاستحواذ بنسبة 45%، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “استاد الريان” في دولة قطر.

تشكيلة منتخب الإمارات  

ولعب المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات، المباراة بتشكيلة أساسية. أمام أستراليا، فقد تواجد في حراسة المرمى خالد عيسى.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: وليد عباس، محمد العطاس، خليفة الحمادي. خالد إبراهيم، لكن في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، علي سالمين، عبدالله السالمين، حارب عبد الله، عبد الله رمضان.

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وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، علي مبخوت، كايو كانيدو كريا.

تشكيلة منتخب أستراليا

ودخل المدرب غراهام أرنولد المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022، حيث كان في حراسة المرمى ماثيو ريان.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ناثانيل أتكينسون، رايت، كيي رووليس، بيهيتش. كما وفي خط الوسط آتى كلاً من: آرون موري، جاكسون إرفين، أيدين هروستيتش.

واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، مارتن بويل، كريغ غودوين، ماثيو ليكي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب أستراليا ومنافسه بيرو، الإثنين، ال13 في شهر يونيو/ حزيران الجاري، في المباراة النهائية لتصفيات المؤهلة للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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