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5 حيل لتعبئة حقائب السفر لتجنب دفع رسوم إضافية للأمتعة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
نصائح لتعبئة حقائب السفر لتجنب دفع رسوم إضافية watanserb.com
اعتماد لون واحد هو أفضل طريقة يمكنك اتباعها عند حزم حقائبك

وطن – إن حزم الأمتعة لقضاء عطلة في الخارج قد يبدو مرهقًا خاصة مع وجود قيود صارمة على الوزن المسموح به وحجم الأمتعة التي تضعها شركات الطيران

وفي حال تخطي الوزن المصرح به فإن قبولها يخضع لرسوم زائدة.

يمكن أن تجعل هذه القيود حزم الأمتعة إحدى أكثر المهام صعوبة عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الخارج.

قد يبدو الضغط على كل شيء من الأحذية والملابس إلى الإكسسوارات وأدوات النظافة أمرًا مستحيلًا مع القيود المفروضة على الوزن،

ولكن صحيفة اكسبرس البريطانية قالت انه توجد بعض الطرق التي يمكنك اتباعها أثناء حزم أمتعتك تساعدك على حزم كل الضروريات في حقيبة سفر واحدة دون تجاوز الوزن المسموح به.

التمسك بنظام الألوان

سواء اخترت اللون البرتقالي الغامق أو ألوان مثل الأبيض أو الأسود، فإن اعتماد لون واحد هو أفضل طريقة يمكنك اتباعها عند حزم حقائبك.

اختر اللون الذي تحبه والملابس التي تتطابق معه لتجنب الإفراط في تعبئة الحقيبة.

الإكسسوارات هي أفضل طريقة لجعل الملابس التي تم ارتداؤها سابقا تبدو مختلفة – ما عليك سوى اختيار الأوشحة الخفيفة، والمجوهرات، والحقائب، والقبعات وذلك لتفادي الأقمشة أحادية اللون.

اتبع قاعدة الأسبوع الواحد

في حين أنه قد يبدو غريباً أن تحزم ما يكفي من الملابس لمدة أسبوع واحد فقط لرحلة أطول، إلا أن هناك طريقة واحدة بسيطة للتأكد من أن ملابسك ستكون صالحة طوال مدة عطلتك.

كل ما عليك فعله هو حزم أمتعتك الكافية لمدة أسبوع وتأكد من غسلها وأنت مسافر.

سواء كنت تقوم بذلك يديويََا في حوض غرفة الفندق أو لدى من يتولى القيام بهذه الخدمة، فإن القيام بذلك أرخص بكثير من دفع فاتورة الأمتعة الزائدة.

هذه الطريقة هي الأنسب للوجهات التي فيها درجات حرارة عالية حيث يمكن غسل الأقمشة خفيفة الوزن وتجفيفها بسهولة بدون مرافق غسيل مناسبة.

تثبت من حزم امتعتك بصريا 

تخطيط أزيائك بصريًا يجعل من السهل جدًا معرفة الملابس المتطابقة وفهم مقدار ما تحتاجه لتناسب حقيبتك.

ضع العناصر بشكل مسطح أو احتفظ بها على علاّقات لإقران الملابس معًا قبل التعبئة.

قواعد بحمل الأحذية

أثناء حزم حقيبة السفر لا تحمل أكثر من ثلاثة أحذية لتوفير المزيد من المساحة في حقيبتك.

لتوفير مساحة أكبر في حقيبتك، ضع أحذية مثل الشبشب داخل أحذية أكبر مثل الأحذية الطويلة.

يجب عليك دائمًا أن تحزم الأحذية أسفل حقيبتك بالقرب من العجلات لتوزيع الوزن بالتساوي وتقليل الضغط على ظهرك وكتفيك.

الملابس

تستلزم الملابس الملفوفة مساحة أقل، لكنها ليست دائمًا الطريقة الأفضل للأقمشة.

من المهم التفكير في الملابس التي يجب لفها وطيها لتحديد ما إذا كان الأمر يستحق أخذها.

فعلى سبيل المقال يجب أن تبقى القمصان القطنية والأقمشة المماثلة مسطحة، بينما يمكن ثني القمصان الاصطناعية بإحكام دون أن تتجعد.

 

المصدرإكسبرس البريطانية ـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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