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هالة زايد .. لماذا لم تعد وزيرة الصحة المصرية إلى منصبها بعد ظهورها الأخير؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
هالة زايد watanserb.com
هالة زايد

وطن – أثار الظهور الأخير لهالة زايد وزيرة الصحة المصرية التي توقفت عن مباشرة عملها لما قيل إنها ظروف صحية دون أن تتم إقالتها بشكل رسمي، جدلا في مصر بسبب عدم عودتها إلى منصبها بعدما ظهرت بحالة صحية جيدة.

هالة زايد ظهرت في مقطع فيديو، نشره ابنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمع والدته بقيادات الوزارة في جلسة عائلية بمنزلها، وأجرت هالة حديثًا معهم وهي ترتدي عباءة منزلية مع غطاء الرأس.

ظهور مفاجئ لهالة زايد مع قيادات الصحة

ولا يعرف سبب الجلسة التي عقدها هالة مع قيادات الوزارة. لكن ما قالته في مقطع الفيديو كان لافتًا للأنظار، إذ قالت: “بمجرد ما عرفنا إن فيه عيان هنتحاسب قدام ربنا عليه.. كلنا هنتحاسب، يكفي إنه هو عيان كمان هيتمرمط”.

تصريح زايد واجتماعها مع تلك القيادات من الأساس، جعل تلك الجلسة تأخذ صبغة بقدر من الإطار الرسمي، لكن ظهورها بحالة صحية جيدة أثار تساؤلات عن عدم عودتها لمنصبها خاصة أنه لم تتم إقالتها من الأساس.

قضية فساد وزارة الصحة

الحديث عن نقل صلاحيات هالة زايد لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، ارتبط بالحديث عن قضية فساد هزّت أركان الوزارة وألقي القبض على عدد من قيادات الوزارة على إثرها، فيما نقلت هالة زايد آنذاك إلى أحد المستشفيات التابعة للمخابرات العامة، بعدما قيل إنه تمت إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وبدى واضحا خلال الفترات الماضية، أن عددا كبيرا من الإعلاميين المصريين، بينهم عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي، حرصوا على إظهار أن الوزيرة بريئة من تهم الفساد التي تم الحديث عن تورطها فيها.

عمليات تجميل صورة هالة وترويج أنها غير مدانة في قضايا الفساد التي هزت الوزارة، أثارت تساؤلات عن سبب بقائها في منزلها دون عودتها للوزارة، لا سيما أنه لم يتم تعيين وزير صحة بشكل رسمي، فوزير التعليم العالي لا يزال يقوم بأعمال وزير الصحة.

مزاعم زواج السيسي من هالة زايد

لكن القضية دخلت في أبعاد أخرى بعدما زعمت معارضة مصرية تدعى نيرمين عادل، أن زايد متزوجة سرا من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وهو ما يشكل حماية للوزيرة الجالسة في منزلها.

ولم ترد السلطات المصرية عن مزاعم نيرمين عادل، إلا أن السيسي كان قد تحدث في أحد مؤتمراته، عما أسماها حرمانية الخوض في أعراض المسؤولين واعتبار ذلك في ميزان حسناتهم، في رسالة فهِم منها أنه يرد عما تحدثت عنه نيرمين عادل.

ولا يشير تسلسل الأحداث فيما يخص هالة زايد بشكل منطقي، ففي الوقت الذي تجرى فيه محاكمة لعدد من قيادات وزارة الصحة في قضية الفساد المتعلقة بالرشوة، إلى أن الوزيرة ظلّت في مأمن من المساءلة.

ناشطون يتحدثون عن حماية السيسي لهالة زايد

وتحدث ناشطون في هذا الصدد، عن أن السيسي هو من يحمي “هالة زايد” من المحاسبة في قضية الفساد، سواء من باب المشاركة بالفعل كما تحدث البعض أو من باب المساءلة السياسية بحكم منصبها.

وبات واضحا أن السلطات في موقف محرج، فيما يخص موقف “زايد” فعدم إقالتها حتى الآن وفي نفس الوقت عدم عودتها إلى منصبها، جعلت البعض عن حماية يشكلها السيسي لهالة زايد.

وفي مجريات القضية نفسها، تسود حالة من الغموض إذ لا يعرف مصير الوزيرة، فلا يتم تداول معلومات بشأن القضية ولا وضعه هالة زايد، ويتعامل الإعلام بحالة من التجاهل التام لهذه القضية مكتفيا بمحاولة تحسين صورة الوزيرة.

المصدروطن - رصد تويتر - روسيا اليوم
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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