منتخب فرنسا يتعثر من جديد أمام كرواتيا في دوري أمم أوروبا (فيديو)

وطن – تعثر منتخب فرنسا للمرة الثانية في منافسات دوري أمم أوروبا، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام كرواتيا بهدف لكليهما، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “بولجد”.

وسجل منتخب فرنسا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال52 عن طريق أدريان رابيو، ليدرك منافسه الخصم كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة ال83 من توقيع أندري كراماريتش عبر ركلة جزاء.

تفوق منتخب فرنسا على كرواتيا

وشهدت المباراة تفوق منتخب كرواتيا على نظيره الديوك الفرنسي، على صعيد التسديدات إلى 8 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

هدف رابيو قبل قليل مع المنتخب الفرنسيpic.twitter.com/87Zoq6Nx7b — Curva Juventus (@CurvaJ) June 6, 2022

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كما واستحوذ منتخب الديوك على الكرة بنسبة 52%، فيما وصلت نسبة استحواذ الفريق المنافس كرواتيا إلى 48%.

هدف التعادل لمنتخب كرواتيا 🇭🇷 pic.twitter.com/W54YxCL4kI — KinG £ (@xKGx__) June 6, 2022

تشكيلة منتخب فرنسا

ولعب المدرب ديدييه ديشان بتشكيلة أساسية أمام منتخب كرواتيا في منافسات دوري أمم أوروبا، حيث تواجد في حراسة المرمى ميك مايغنان.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: بنجامين بافارد، ويليام ساليبا، كيمبيمبي، دينييه، لكن في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، أوريلين تشواميني، ماتيو قندوزي، أدريان رابيو، كريستوفر نكونكو.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، وسام بن يدر، موسى ديابي.

ترتيب المجموعة في دوري أمم أوروبا 2023

ويتصدر منتخب الدنمارك صدارة ترتيب مجموعة دوري أمم أوروبا 2023، برصيد 6 نقاط، كما ويليه منتخب النمسا برصيد 3 نقاط.

وجاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متساوياً مع كرواتيا مع أدنى ترتيب المجموعة بنفس النقطة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة قوية قادمة، في ظل خيبة الآمل. على صعيد النتائج، أمام نظيره النمسا، مع نهاية الأسبوع الجاري في منافسات دوري أمم أوروبا.

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