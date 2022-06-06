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رياضة

منتخب فرنسا يتعثر من جديد أمام كرواتيا في دوري أمم أوروبا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري أمم أوروبا 2023 watanserb.com
مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري أمم أوروبا 2023

وطن – تعثر منتخب فرنسا للمرة الثانية في منافسات دوري أمم أوروبا، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام كرواتيا بهدف لكليهما، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “بولجد”.

وسجل منتخب فرنسا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال52 عن طريق أدريان رابيو، ليدرك منافسه الخصم كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة ال83 من توقيع أندري كراماريتش عبر ركلة جزاء.

تفوق منتخب فرنسا على كرواتيا

وشهدت المباراة تفوق منتخب كرواتيا على نظيره الديوك الفرنسي، على صعيد التسديدات إلى 8 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

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كما واستحوذ منتخب الديوك على الكرة بنسبة 52%، فيما وصلت نسبة استحواذ الفريق المنافس كرواتيا إلى 48%.

تشكيلة منتخب فرنسا   

ولعب المدرب ديدييه ديشان بتشكيلة أساسية أمام منتخب كرواتيا في منافسات دوري أمم أوروبا، حيث تواجد في حراسة المرمى ميك مايغنان.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: بنجامين بافارد، ويليام ساليبا، كيمبيمبي، دينييه، لكن في خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، أوريلين تشواميني، ماتيو قندوزي، أدريان رابيو، كريستوفر نكونكو.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، وسام بن يدر، موسى ديابي.

ترتيب المجموعة في دوري أمم أوروبا 2023

ويتصدر منتخب الدنمارك صدارة ترتيب مجموعة دوري أمم أوروبا 2023، برصيد 6 نقاط، كما ويليه منتخب النمسا برصيد 3 نقاط.

وجاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متساوياً مع كرواتيا مع أدنى ترتيب المجموعة بنفس النقطة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة قوية قادمة، في ظل خيبة الآمل. على صعيد النتائج، أمام نظيره النمسا، مع نهاية الأسبوع الجاري في منافسات دوري أمم أوروبا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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