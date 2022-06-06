محمد غنيم.. من هي مذيعة “التلفزيون المصري” الشهيرة التي جمعت بينه وبين زوج آخر!

وطن- تصدرت تصريحات الفنان المصري محمد غنيم، حول زوجته الإعلامية، وجمعها بينه وبين رجل آخر، مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

على ذمة زوجين لمدة 30 شهر

حيث ادعى محمد غنيم أنه تعرض لضغط شديد من طليقته التي جمعت بينه وبين زوجها السابق. وقال إنها أوهمته بانتهاء علاقتها بزوجها الأول.

وأشار في حديث لقناة “صدى البلد”، إلى أنه بعد 30 شهرًا من الزواج، اكتشف أن زوجته مازالت على ذمته. وبذلك تكون قد جمعت بين رجلين.

وأضاف: “ماشية تتكلم في الشارع وفي كل مكان عليا، والموضوع قديم أنا كنت محترم وسترت الدنيا”.

“مش راجل عرة”

وتابع محمد غنيم هجومه على زوجته: “مش هطلع أنا في الآخر راجل عرة، والموضوع من حوالي سنتين. والقضية اتحفظت وأنا بحترم القضاء المصري وأحكامه”.

وأردف: “كذبت علي وأوهمتني بانتهاء علاقتها بزوجها الأول، واكتشفت بعد 30 شهرًا من الزواج أنها ما زالت على ذمته. دي ورتني أيام أسود من قرن الخروب. بهدلتني أنا وعيالي، وبعد كل حاجة وبعد ما اتصالحنا وسكتنا، قعدت تتكلم عليا في الميديا وتقول إني بجري وراها”.

واختتم غنيم تصريحاته المثيرة للجدل: “دي قعدت 30 شهرًا في بيتي بأكلها وبلبسها وبشربها”.

أوراق قديمة

وسبق أن قال غنيم في تصريحات سابقة، إنه كان يبحث في الأوراق القديمة حين اكتشف أن زوجته تجمع بين زوجين في وقت واحد. ورأى في حقيبتها عقد زواجها الأول.

وادعى غنيم حينها أن وثيقة الزواج مزورة عن طريق مأذون بمحافظة المنوفية. وعندما واجهها الوثيقة قالت إنها لا تعرف أي شيء عن ذلك الأمر وأنها لم تتزوج من الشخص الآخر. وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية كي تثبت صحة أقوالها.

وبدأ الناشطون بالبحث عن زوجة محمد غنيم بعد هذه التصريحات. وهي الإعلامية الشهيرة، رانيا الجبالي.

رانيا الجبالي

تخرجت رانيا الجبالي من كلية الإعلام جامعة القاهرة، قسم الصحافة. وبدأت مشوارها الإعلامي عام 1999، في التلفزيون المصري حيث التحقت بالعمل في ماسبيرو لتصبح أحد الوجوه المألوفة على الشاشة.

تزوجت رانيا الجبالي مرتين، وأنجبت من الأول الذي لم تفصح عن هويته 4 أبناء.

وكان زواجها الثاني من الفنان محمد غنيم.

وسبق أن صرحت في أكثر من مناسبة إنها لن تترك حقها بعد اتهام غنيم لها بالجمع بين الزوجين. وأكدت أنها ستقدم الأدلة التي تثبت كذبه إلى الجهات المختص.

وأضافت الجبالي: “هذا الرجل يكبرني بـ20 سنة ولا يناسبني بأي حال من الأحوال”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال غنيم كان مسلسل “انحراف” مع روجينا والذي تم عرضه في رمضان الماضي.