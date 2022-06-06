غاريث بيل يقود منتخب ويلز إلى كأس العالم 2022 على حساب أوكرانيا

وطن – نجح الويلزي غاريث بيل 33 عاماً، لاعب ريال مدريد السابق، في قيادة منتخب بلاده للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره أوكرانيا بهدف نظيف دون رد.

وجاء هدف بيل، من خطأ ارتكبة نجم المنتخب الأوكراني اندريه يارمولنكو في الدقيقة ال34، بعدما حول ركلة تسديدة الويلزي المباشرة برأسه داخل شباك مرمى بلاده.

تأهل منتخب ويلز

وتمكن منتخب الويلزي من حجز بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخه، بعد غياب ل64 عاماً، حيث كان ظهوره الأول في مونديال السويد عام 1958.

اقرأ أيضاً:

كما وشهدت المباراة تفوق منتخب أوكرانيا على ويلز على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 22 تسديدة ونسبة استحواذ وصلت إلى 68%، فيما وصلت عدد تسديدات ويلز إلى 10 تسديدات فقط، واستحواذ بنسبة 32%.

🏆 "الـحلــم أصـبــح حـقيـقـــة" 🏆 منتخب ويلز 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 بعد غياب 64 عاماً يتأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 🎥 شاهد المشاعر المختلطة للاعبي ويلز وأوكرانيا عقب نهاية المباراة#تصفيات_كأس_العالم_2022 | #قطر2022 | #ويلز_اوكرانيا #Qatar2022 | #WCQ2022 pic.twitter.com/MyejFkDyJh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 5, 2022

وألغى حكم المباراة لمنتخب أوكرانيا، في الدقيقة الثالثة على بداية صافرة المباراة، كان من توقيع اللاعب أوليكسندر زينتشينكو من ركلة حرة مباشرة، بداعي التسلل.

اقرأ أيضاً:

مونديال كأس العالم 2022

وسيخوض منتخب ويلز نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بعد حسم بطاقة التأهل، ليكون ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، إيران.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @Cymru are off to the World Cup! 😃 How does that make you feel? 📸 Can you find yourself in our photos? https://t.co/FWlqmyNEGb 📕 Match programme available to mail order, a perfect souvenir: https://t.co/M7zhD9eGcb#TogetherStronger | #TheRedWall pic.twitter.com/Wt7Ael5fXz — FA WALES (@FAWales) June 6, 2022

اقرأ أيضاً:

ومن المقرر أن تبدأ مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني. وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول. الذي يصادف الاحتفال باليوم الوطني في دولة قطر.

قد يهمك أيضاً: