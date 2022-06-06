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رياضة

غاريث بيل يقود منتخب ويلز إلى كأس العالم 2022 على حساب أوكرانيا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غاريث بيل يقود منتخب ويلز إلى مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
منتخب ويلز يتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 بعد فوزه على أوكرانيا

وطن – نجح الويلزي غاريث بيل 33 عاماً، لاعب ريال مدريد السابق، في قيادة منتخب بلاده للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره أوكرانيا بهدف نظيف دون رد.

وجاء هدف بيل، من خطأ ارتكبة نجم المنتخب الأوكراني اندريه يارمولنكو في الدقيقة ال34، بعدما حول ركلة تسديدة الويلزي المباشرة برأسه داخل شباك مرمى بلاده.

تأهل منتخب ويلز

وتمكن منتخب الويلزي من حجز بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخه، بعد غياب ل64 عاماً، حيث كان ظهوره الأول في مونديال السويد عام 1958.

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كما وشهدت المباراة تفوق منتخب أوكرانيا على ويلز على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 22 تسديدة ونسبة استحواذ وصلت إلى 68%، فيما وصلت عدد تسديدات ويلز إلى 10 تسديدات فقط، واستحواذ بنسبة 32%.

وألغى حكم المباراة لمنتخب أوكرانيا، في الدقيقة الثالثة على بداية صافرة المباراة، كان من توقيع اللاعب أوليكسندر زينتشينكو من ركلة حرة مباشرة، بداعي التسلل.

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مونديال كأس العالم 2022

وسيخوض منتخب ويلز نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بعد حسم بطاقة التأهل، ليكون ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، إيران.

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ومن المقرر أن تبدأ مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني. وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول. الذي يصادف الاحتفال باليوم الوطني في دولة قطر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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