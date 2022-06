غاريث بيل يقود منتخب ويلز إلى كأس العالم 2022 على حساب أوكرانيا

وطن – نجح الويلزي غاريث بيل 33 عاماً، لاعب ريال مدريد السابق، في قيادة منتخب بلاده للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره أوكرانيا بهدف نظيف دون رد.

وجاء هدف بيل، من خطأ ارتكبة نجم المنتخب الأوكراني اندريه يارمولنكو في الدقيقة ال34، بعدما حول ركلة تسديدة الويلزي المباشرة برأسه داخل شباك مرمى بلاده.

وتمكن منتخب الويلزي من حجز بطاقة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، للمرة الثانية في تاريخه، بعد غياب ل64 عاماً، حيث كان ظهوره الأول في مونديال السويد عام 1958.

كما وشهدت المباراة تفوق منتخب أوكرانيا على ويلز على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 22 تسديدة ونسبة استحواذ وصلت إلى 68%، فيما وصلت عدد تسديدات ويلز إلى 10 تسديدات فقط، واستحواذ بنسبة 32%.

وألغى حكم المباراة لمنتخب أوكرانيا، في الدقيقة الثالثة على بداية صافرة المباراة، كان من توقيع اللاعب أوليكسندر زينتشينكو من ركلة حرة مباشرة، بداعي التسلل.

وسيخوض منتخب ويلز نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بعد حسم بطاقة التأهل، ليكون ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، إيران.

