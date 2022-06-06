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حياتنا

سعد لمجرد وأنابيلا هلال .. أحضان وقُبل ساخنة أمام الحضور! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سعد لمجرد وأنابيلا هلال watanserb.com
سعد لمجرد وأنابيلا هلال

وطن – نشرت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، مقطع فيديو، يجمع الفنان المغربي سعد لمجرد بمقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال خلال احتفالها بعيد ميلادها .

وبحسب الفيديو، فقد التقت أنابيلا هلال بسعد لمجرد، واحتضنا بعضهما بحرارة، وتبادلا القُبل أمام الموجودين.

واحتفلت أنابيلا هلال بعيد ميلادها قبل يومين، ونشرت عبر حسابها في انستغرام، صوراً ظهرت فيها ترتدي فستاناً قصيراً أزرق اللون.

وعلقت على الصور: “يا له من عام، مع كل الصعود والهبوط، لا يزال بإمكاني القول إنها كانت جميلة جدًا من جميع النواحي. ممتن جدًا وممتن ومتحمس لما سيأتي بعد ذلك . شكرًا لكم جميعًا على كل تمنيات الحب وأعياد الميلاد”.

 

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وفنياً، يواصل النجم سعد لمجرد حصد نجاحاته، بعد طرحه مؤخراً، مع الفنانة اللبنانية إليسا، اغنيتهما “من أول دقيقة”، حيث تخطّت حاجز الـ100 مليون مشاهدة في شهر واحد منذ طرحها على يوتيوب للمرّة الأولى في 04‏/05‏/2022.

من جانبها، نشرت إليسا عبر انستغرام، شكراً خاصاً لمن تابعوا الأغنية وأحبوها وقالت: “إنتو النجاح الحقيقي وأعز ناس عا قلبي. وبشكركن عا هالمحبة الصافية”.

 

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ومن المقرر أن يحيي الفنان سعد لمجرد والفنانة إليسا، حفلاً غنائياً بالممكلة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة، وذلك يوم 17 يونيو من الشهر الجاري. على أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر الحفل في وقت قريب.

المصدرانستغرام - يوتيوب - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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