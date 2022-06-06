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الهدهد

حفيظ دراجي يرد على خطة مغربية لتشويه سمعة الجزائر في الألعاب المتوسطية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حفيظ دراجي تشويه سمعة الجزائر watanserb.com
المعلق الرياضي حفيظ دراجي

وطن – دعا الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي أن سبورت”، حفيظ دراجي الجزائريين إلى وجوب مواجهة حملات التشويه المغربية الممنهجة ضد استضافة الجزائر لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بالطرق والوسائل ذاتها، دفاعا عن سمعة الجزائر.

وقال “داراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن“: “حملات التشويه الممنهجة التي تتعرض لها الجزائر وشعبها بمناسبة احتضان الباهية وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط ، يجب أن تواجه بنفس الطرق والوسائل، وبقوة ، من كل الجزائريين، أفراد ومؤسسات، في وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية و وسائل الإعلام ، في الداخل والخارج” .

وأضاف قائلا: “يجب علينا أن نقوم بواجبنا الأخلاقي والوطني الإعلامي والتسويقي تجاه بلدنا بإظهار كل مقوماتنا الحضارية والثقافية والسياحية، وكشف أكاذيب أطراف حاقدة يجب أن تعود إلى حجمها الحقيقي.”

تسريب لشبكة مغربية تخطط لتشويه سمعة الجزائر

وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسريب صوتي وصفوه بـ”الخطير”، لأحد أفراد شبكة مغربية من اجتماع خاص عقد عبر إحدى تقنيات الاتصال المرئي على الإنترنت تحضيرا لتشويه الجزائر دوليا بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو/حزيران المقبل إلى 5 يوليو/تموز.

ووفقا للتسريب المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد قام أحد المتحدثين بالتحريض على جمع ونشر صور وفيديوهات مفبركة، سعيا منهم لتشويه سمعة وصورة الجزائر إقليميا ودوليا.

وأضاف أنه من الضروري نشر هذه الأكاذيب والحملات التشويهية على أوسع نطاق، مؤكدا على تفعيل “هاشتاغ” على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل نشر الدعاية المغرضة عليه.

كما أمر المتحدث، بإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، لإتمام مكيدتهم، ناعتا الجزائريين بألفاظ بذيئة.

أولى الوفود المشاركة ستصل يوم 19حزيران/يونيو

وكان وزير الرياضة والشباب الجزائري عبد الرازق سبقاق، قد صرح قبل أيام أنه سيشرع في استقبال الوفود الأجنبية ابتداء من يوم 19يونيو/حزيران المقبل على أن تكون كل الوفود حاضرة في يوم 24 من نفس الشهر.

وفي هذا الصدد أوضح الوزير إن 26 دولة أعلنت مشاركتها في التظاهرة وهو عكس ما تم الترويج له، مشيرا إلى جاهزية كل الهياكل التي تم إنجازها لاحتضان البطولة التي ستنعقد بمشاركة أكثر من 4500 رياضي في 24 اختصاصا.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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