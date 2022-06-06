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جوني ديب يلتقي عائلة مُسلمة ولن تُصدق كم دفع بحفل فوزه على آمبر هيرد! (شاهد)

تصادف وجود عائلة مُسلمة خلال احتفال الممثل بفوزه في المطعم

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
جوني ديب احتفل بفوزه على آمبر هيرد في مطعم وجبات هندية watanserb.com
جوني ديب احتفل بفوزه على آمبر هيرد في مطعم وجبات هندية

وطن – احتفل النجم العالمي جوني ديب بفوزه الدرامي في قضية التشهير على زوجته السابقة آمبر هيرد، بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا في أحد المطاعم بمدينة برمنغهام في بريطانيا .

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ جوني ديب دفع فاتورة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني في المطعم، بعد احتفاله مع أصدقائه بكسبه قضية التشهير.

وشارك في الحفل الخاص صديق جون، الموسيقي جيف بيك (77 عامًا)، وحوالي 20 آخرين. فيما استمتعوا جميعاً بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا لهم جنبًا إلى جنب مع الكوكتيلات. وفق الصحيفة

جوني ديب وصديقه الموسيقي جيف بيك
جوني وصديقه الموسيقي جيف بيك / ديلي ميل

كان جوني في المملكة المتحدة للانضمام إلى صديقه “بيك” في جولته الموسيقيّة، وظهر سابقًا خلال حفلات صديقه في مسرح “سيج غيتس هيد – Sage Gateshead” في شمال إنجلترا، وغلاسكو وقاعة ألبرت الملكية في لندن.

كما ظهر جوني مستمتعًا بعد نجاحه في مقاضاة زوجته السابقة هيرد (36 عاماً)، مقابل 50 مليون دولار على مقال كتبته عام 2018 وزعم أنها كانت ضحية للعنف المنزلي.

في حين يظهر جوني في مقطع فيديو، وهو يُسلّم على متواجدين في المطعم. وكان من بينهم أطفال يبدو انّهم رفقة والدتهم المسلمة، التي ظهرت وهي ترتدي الحجاب .

وفاز جوني ديب بالمحاكمة أمام هيئة محلفين في فيرجينيا الأسبوع الماضي. مما يعني أنه من المقرر أن يتلقى تعويضات بالملايين من هيرد.

كما نقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في المطعم ويدعى “محمد حسين” قوله إنّه “بالإضافة إلى الطعام، تناول جوني والمحتفلون بفوزه شمبانيا ونبيذ وجميع أنواع المشروبات. وقضى ديب ومجموعته وقتًا رائعًا. لقد أحبوا الطعام وأجواء المطعم والخدمة التي قدمناها”.

جوني ديب يحتفل بفوزه
جوني ديب يحتفل بفوزه / ديلي ميل
المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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