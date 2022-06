جوني ديب يلتقي عائلة مُسلمة ولن تُصدق كم دفع بحفل فوزه على آمبر هيرد! (شاهد)

وطن – احتفل النجم العالمي جوني ديب بفوزه الدرامي في قضية التشهير على زوجته السابقة آمبر هيرد، بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا في أحد المطاعم بمدينة برمنغهام في بريطانيا .

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ جوني ديب دفع فاتورة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني في المطعم، بعد احتفاله مع أصدقائه بكسبه قضية التشهير.

وشارك في الحفل الخاص صديق جون، الموسيقي جيف بيك (77 عامًا)، وحوالي 20 آخرين. فيما استمتعوا جميعاً بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا لهم جنبًا إلى جنب مع الكوكتيلات. وفق الصحيفة

كان جوني في المملكة المتحدة للانضمام إلى صديقه “بيك” في جولته الموسيقيّة، وظهر سابقًا خلال حفلات صديقه في مسرح “سيج غيتس هيد – Sage Gateshead” في شمال إنجلترا، وغلاسكو وقاعة ألبرت الملكية في لندن.

كما ظهر جوني مستمتعًا بعد نجاحه في مقاضاة زوجته السابقة هيرد (36 عاماً)، مقابل 50 مليون دولار على مقال كتبته عام 2018 وزعم أنها كانت ضحية للعنف المنزلي.

في حين يظهر جوني في مقطع فيديو، وهو يُسلّم على متواجدين في المطعم. وكان من بينهم أطفال يبدو انّهم رفقة والدتهم المسلمة، التي ظهرت وهي ترتدي الحجاب .

NOT JOHNNY DEPP TALKING AS WILLY WONKA FOR SOME KIDS 😭 pic.twitter.com/PB07jtdOII

— 🌟🏴‍☠️ (@GellertDepp) June 6, 2022