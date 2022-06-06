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جوني ديب يلتقي بصاحبة بار حامل .. تحسس بطنها وقدّم لها هذه النصائح (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
جوني ديب وامرأة حامل watanserb.com
لورين ويتينغتون وجوني ديب

وطن – قالت لورين ويتينغتون، وهي إمرأة حامل صاحبة حانة “بريدج تافيرن” في نيوكاسل، أنها صُدمت عندما دخل جوني ديب إلى حانتها وتحدث معها، حسب ما أورده موقع “geo.tv.”

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “ذا ميرور” عن المرأة قولها “لا أحد منا يمكن أن يصدق هذا. لقد ظل ديب  مخفيا عن الأنظار لمدة ساعة دون أن يدرك أي شخص هويته . ان رفقة عازف الروك الشهير جيف بيك يأكلان السمك والبطاطا في زاوية الحانة”.

مضيفة: “جاء فريقه الأمني وسألنا عما إذا كان هناك أي طريقة يدخل بها سام فيندر دون أن يهاجمه الناس، فقررنا إغلاق شرفة الطابق العلوي ليصعدوا إلى هناك”.

ثم تابعت بالقول “بقوا هناك لمدة ساعتين ومكث سام لفترة طويلة بعد مغادرة جوني وجيف. وقد لاحظ جوني أنني حامل وسألني عن المدة التي تفصلني عن موعد الولادة.”

نصائح جوني

وقالت “بعد ذلك قدم لي بعض النصائح حول الحفاضات، وقلة النوم، والأسابيع القليلة الأولى من الأبوة، قائلاً إنها ستكون أعظم هدية تلقيتها على الإطلاق. ولن أعرف معنى الحب حتى أنظر في عيني ابنتي للمرة الأولى.”

وقالت ويتينغتون: “كان يتحدث أيضًا عن أطفاله، الذين كبروا الآن، وكم هو أمر سحري أن يكون الشخص والداََ.”

ثم قالت: “غادر ديب قبل حوالي ساعة من لحظة النطق بالحكم قائلا إن لديه مقابلة زووم حول هذا الموضوع. وتمنينا له التوفيق وشكرناه على لطفه وشكرنا بدوره عن حسن الإستضافة له”.

المصدرgeo.tv - ترجمة وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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