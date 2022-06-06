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بعد “متحرش التكنو”.. طالبة بجامعة حكومية أردنية تفضح واقعة تحرش أحد الأساتذة بها

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تحرش جامعات الاردن watanserb.com
بعد متحرش التكنو.. فضيحة تحرش جديدة في الجامعات الأردنية

وطن – بعد ساعات من فضيحة تحرش، أحمد السعد، الدكتور بكلية العلوم والتكنولوجيا في الأردن، بإحدى الطالبات، وتحول الواقعة لقضية رأي عام، كشفت طالبة في إحدى الجامعات الحكومية عن واقعة تحرش جديدة تعرضت لها من أحد الأساتذة.

وعرض موقع “التاج نيوز” عبر قناته على “اليوتيوب” لقاء مع الطالبة التي كشفت تفاصيل التحرش بها، وأكدت، وقالت في اللقاء الذي رصدته “وطن” انها في يوم من الأيام مرضت ولم تستطع الذهاب لتأدية إحدى الامتحانات، مما اضطرها للإرسال له عبر “واتساب” تطلب منه إعادة الامتحان في يوم آخر.

وأوضحت الطالبة، أنه تعامل معها بلطف وتجاوب لطلبها، وأخبرها الحضور إلى مكتبه في الغد ليقوم بإعادة الامتحان لها.

وقالت إنها عقب ذهابها إلى مكتبه، طلب منها إقفال الباب، وهو ما استغربته واستهجنته، مشيرة إلى أنها فعلت ما طلبه منها وبدأت في تقديم الامتحان.

وأردفت أنها قامت بحل السؤالين الاولين واستعصى عليها حل باقي الأسئلة، فطلبت منه أن يفهمها ما هو المطلوب حتى تستطيع الإجابة، مؤكدة انه حضر إليها وقام بوضع يده على كتفها.

ولفتت تفاجأت مما حدث وأشارت له باستيائها فقام برفع يده فورا، مشيرة إلى انها لم تترك الامتحان معتقدة أن ما حدث كان بحسن نية.

وأوضحت انها بمجرد أن طأطات رأسها نحو ورقة الإجابة حتى عاد مرة أخرى ووضع يده على كتفها ثانية، طالبا منها أن تقبل عزيمته على العشاء.

وقالت انها بدأت ترتجف من الخوف وقالت له :”إنت دكتور ما بتستحي”، ثم قمت بالخروج من المكتب.

وكانت مواقع التواصل في الأردن وعبر وسم “متحرش التكنو”، قد ضجت خلال اليومين الماضيين بشهادات للعديد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا الحاليين والسابقين، عن فضائح أخلاقية وعمليات ابتزاز جنسي للطالبات بالجامعة من قبل الدكتور أحمد السعد.

الاستاذ المتحرش بالطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا يرد

وفي مداخلة له عبر برنامج “تفاعلكم” على شاشة قناة “العربية” السعودية، قال الدكتور أحمد السعد، إنه منذ مساء، الجمعة، وهو يتعرض لما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” من قبل عدد كبير من الطلاب بالإضافة لحسابات وهمية.

ورفض “السعد” كل هذه التهم وقال إن كل ما تم تسريبه على مواقع التواصل من صور محادثات له مع بعض الطالبات “مفبرك”.

وتابع أنه لا يوجد أي دليل مادي يدينه ولا يوجد باسمه أي قضية واحدة سابقة في هذا الشأن.

وأوضح “السعد” الدكتور بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، أن إدارة الجامعة تواصلت معه وأنه سيذهب غدا إلى مكتب رئاسة الجامعة، للحديث مع اللجنة المشكلة بخصوص هذا الأمر.

التحقيق مع الدكتور أحمد السعد من قبل إدارة الجامعة

وعندما سألته مذيعة “العربية”:هل سيفتحون تحقيق معك؟، أجاب:”نعم سيحققون معي بالموضوع، وطبعا هذا حق الجامعة وهذا الإجراء العادي في مثل هذه القضايا.”

وكانت الجامعة قد أصدرت بيانا الأحد قالت فيه: “فبالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سُمّي ب #متحرش_التكنولوجيا إننا نود أن نؤكد أنه ونظرا لما تم تداوله و بهدف تحري الحقيقة و إحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة أساتذتها و طلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق و التأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة و عدد من العمداء، كما و ندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة و تقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة و التي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية و الكتمان”، حسب قولها.

واردفت الجامعة في بيانها بالقول: “وإن الجامعة إذ تؤكد أنها ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر”، حسب تعبيرها.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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