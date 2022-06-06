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الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام يفشل وهبوط كبير بإيراداته

باسل النجار
كتب باسل النجار
الفيلم الهندي المسيء للإسلام watanserb.com
الفيلم الهندي المسيء للإسلام

وطن- كشفت صحيفة “بينك فيلا pinkvilla” الهندية عن هبوط كبير بإيرادات الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام.

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj”

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj”
الفيلم الهندي “Samrat prithviraj”

ويشار إلى أن الفيلم المشار إليه تسبب بعد عرضه لأول مرة، الجمعة، بموجة غضب كبيرة في العالم العربي والإسلامي، حيث قصة العمل قائمة على فكرة تسيء للإسلام والمسلمين.

الصحيفة الهندية ذكرت في تقرير لها أن الفليم الذي جاء من بطولة النجوم أكشاي كومار، ومانوشي تشيلار، ومن إخراج شاندرابراكاش دويفيدي، حقق إيرادات هزيلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن أرقام الإيرادات لم تأني كما كان متوقعا للفيلم أو حتى قريبا منها.

خاصة بالنسبة لفيلم بهذا الحجم وبارتباط دار إنتاج كبيرة مثل “Yash Raj Films” ووجود ممثل كبير ونجم شباك مثل “Akshay Kumar.

وذكرت أيضا أنه المحتمل أن تواجه الفيلم منافسة شديدة من أفلام أخرى على الساحة، ستؤدي لانخفاض أرباحه أكثر وأكثر.

الفيلم تم حظره في سلطنة عمان والكويت وقطر

ويشار إلى أن الفيلم الهندي المسيء للإسلام “Samrat prithviraj”، تم حظره قبل يومين في عدة دول عربية بينها سلطنة عمان والكويت وقطر، بسبب ما محتواه المسيء للتاريخ الإسلامي.

جدير بالذكر أن قصة الفيلم تدور حول تصدي ملك هندي لغزو المسلمين لبلاده، مع تشويه الحقائق وتعمد الإساءة للإسلام وإظهار المسلمين بدور المحتل.

وتدور أحداث “Samrat prithviraj” عن بطل هندي يقوم بتجسيد دوره “كومار”، يتصدى للسلطان محمد الغوري سلطان الدولة الغورية والتي قامت على أنقاض الدولة الغزنوية.

وجاء قرار حظر الفيلم الهندي في الدول المذكورة، بالتزامن مع الغضب الواسع الذي شهدته مواقع التواصل، جراء تطاول المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند على زوج النبي وأم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ .

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المصدربينك فيلا pinkvilla" ،توتير ،ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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