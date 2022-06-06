الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام يفشل وهبوط كبير بإيراداته

وطن- كشفت صحيفة “بينك فيلا pinkvilla” الهندية عن هبوط كبير بإيرادات الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام.

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj”

ويشار إلى أن الفيلم المشار إليه تسبب بعد عرضه لأول مرة، الجمعة، بموجة غضب كبيرة في العالم العربي والإسلامي، حيث قصة العمل قائمة على فكرة تسيء للإسلام والمسلمين.

الصحيفة الهندية ذكرت في تقرير لها أن الفليم الذي جاء من بطولة النجوم أكشاي كومار، ومانوشي تشيلار، ومن إخراج شاندرابراكاش دويفيدي، حقق إيرادات هزيلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن أرقام الإيرادات لم تأني كما كان متوقعا للفيلم أو حتى قريبا منها.

خاصة بالنسبة لفيلم بهذا الحجم وبارتباط دار إنتاج كبيرة مثل “Yash Raj Films” ووجود ممثل كبير ونجم شباك مثل “Akshay Kumar.

وذكرت أيضا أنه المحتمل أن تواجه الفيلم منافسة شديدة من أفلام أخرى على الساحة، ستؤدي لانخفاض أرباحه أكثر وأكثر.

الفيلم تم حظره في سلطنة عمان والكويت وقطر

ويشار إلى أن الفيلم الهندي المسيء للإسلام “Samrat prithviraj”، تم حظره قبل يومين في عدة دول عربية بينها سلطنة عمان والكويت وقطر، بسبب ما محتواه المسيء للتاريخ الإسلامي.

سلطنة عمان تمنع عرض فيلم (هندي) تدور قصته حول تصدي ملك هندي لغزو المسلمين لبلده‼️ pic.twitter.com/0Gak49T8EX — مناضل عربي (@MR_monadil) June 4, 2022

جدير بالذكر أن قصة الفيلم تدور حول تصدي ملك هندي لغزو المسلمين لبلاده، مع تشويه الحقائق وتعمد الإساءة للإسلام وإظهار المسلمين بدور المحتل.

وتدور أحداث “Samrat prithviraj” عن بطل هندي يقوم بتجسيد دوره “كومار”، يتصدى للسلطان محمد الغوري سلطان الدولة الغورية والتي قامت على أنقاض الدولة الغزنوية.

وجاء قرار حظر الفيلم الهندي في الدول المذكورة، بالتزامن مع الغضب الواسع الذي شهدته مواقع التواصل، جراء تطاول المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند على زوج النبي وأم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ .