أول ظهور لحبيبة جوني ديب السابقة بعد فوزه على آمبر هيرد .. تحتفل وترقص (صور)

وطن- أذهلت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس، التي تبلغ من العمر 48 عامََا، وهي حبيبة جوني ديب السابقة، الجماهير وهي تحتفل وترقص في مسابقة اليوبيل البلاتيني الخاص بجلالة الملكة.

وذلك بعد أسبوع من الإدلاء بشهادتها في قضية تشهير رفعها جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حسب ما أورده موقع “geo.tv“.

حبيبة جوني ديب السابقة

كانت موس وهي عارضة ومصممة أزياء، متحمسة لهذه المناسبة، حيث ارتدت سترة تحمل علم بريطانيا وفستان أسود أنيق وحذاء أحمر.

كما شوهدت موس وهي ترقص وترمي بقبلات إلى حشود المعجبين وهي تمتطي حافلة مكشوفة وهي رفقة خبيرة المكياج البريطانية شارلوت تيلبوري.

وفي مقطع فيديو، شاركه مستخدم على الإنستغرام، شٌوهدت العارضة وهي تقف بجانب حافلة تحمل صورتها.

كيت تدافع عن حبيبها السابق

كيت، التي واعدت ديب في التسعينيات، أدلت بشهادتها عبر رابط فيديو في المحكمة حيث قالت إن الشائعات التي تقول بأن الممثل دفعها إلى أسفل الدرج في عام 1999 كانت غير صحيحة.

كما التقى الثنائي في عام 1994 أثناء وجودهما في نيويورك. وكانا في علاقة طويلة قبل أن ينفصلا عام 1998.