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أول ظهور لحبيبة جوني ديب السابقة بعد فوزه على آمبر هيرد .. تحتفل وترقص (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
كيت موس حبيبة جوني ديب السابقة pfdfm df watanserb.com
كيت موس حبيبة جوني ديب السابقة

وطن- أذهلت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس، التي تبلغ من العمر 48 عامََا، وهي حبيبة جوني ديب السابقة، الجماهير وهي تحتفل وترقص في مسابقة اليوبيل البلاتيني الخاص بجلالة الملكة.

وذلك بعد أسبوع من الإدلاء بشهادتها في قضية تشهير رفعها جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حسب  ما أورده موقع “geo.tv“.

حبيبة جوني ديب السابقة

كانت موس وهي عارضة ومصممة أزياء، متحمسة لهذه المناسبة، حيث ارتدت سترة تحمل علم بريطانيا وفستان أسود أنيق وحذاء أحمر.

كما شوهدت موس وهي ترقص وترمي بقبلات إلى حشود المعجبين وهي تمتطي حافلة مكشوفة وهي رفقة خبيرة المكياج البريطانية شارلوت تيلبوري.

كيت موس وشارلوت تيلبوري

وفي مقطع فيديو، شاركه مستخدم على الإنستغرام، شٌوهدت العارضة وهي تقف بجانب حافلة تحمل صورتها.

كيت تدافع عن حبيبها السابق

كيت، التي واعدت ديب في التسعينيات، أدلت بشهادتها عبر رابط فيديو في المحكمة حيث قالت إن الشائعات التي تقول بأن الممثل دفعها إلى أسفل الدرج في عام 1999 كانت غير صحيحة.

جوني ديب يستمع لشهادة كيت موس

كما التقى الثنائي في عام 1994 أثناء وجودهما في نيويورك. وكانا في علاقة طويلة قبل أن ينفصلا عام  1998.

جوني ديب وكيت موس في التسعينيات

 

المصدرموقع "geo.tv"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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