آخر رسالة من العماني فوزي الرواحي قبل سقوطه في أحد أنهار تركيا

وطن- تداول ناشطون عمانيون بتويتر آخر كلمات للمواطن العماني فوزي الرواحي المفقود في تركيا، منذ أيام عقب سقوطه في نهر بمدينة إيدر التركية، والتي كتبها على أحد حساباته بمواقع التواصل.

آخر ما كتبه العماني المفقود بتركيا فوزي الرواحي

وحتى الآن لم يتم العثور على أي أثر لفوزي الرواحي، رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الشرطة وفرق الإنقاذ في تركيا.

لا يزال البحث عن #فوزي_الرواحي مستمرًا لليوم الثالث حتى اللحظة..

صورة من البروفيل الأخير للمفقود في معرِّف الوتساب..👇

نسأل الله اللطف وحسن الختام..👇 pic.twitter.com/NbokqHkV81 — أبو البراء الرواحي (@abulbara135) June 6, 2022

نشطاء نشروا صورة وثقت آخر “حالة” كتبها المواطن العماني المفقود في تركيا، على معرفه بتطبيق “واتساب”.

وكتب الرواحي فيما اعتبر رسالته الأخيرة قبل ضياعه في النهر التركي ما نصه:”يارب عفوك قبل الموت وكروبه”.

تفاعل واسع من النشطاء

تلك الرسالة التي راجت بين العمانيين، على نطاق واسع مشيرين إلى أن فوزي الرواحي كأنه “تنبأ بما حدث له”.

وانهالت آلاف الردود والتغريدات تدعوا للرواحي بأن يسلمه الله وأن يكون حيا، ويعود لأسرته وأهله سالما.

وفي هذا السياق دون ناشط عماني:”آللهم أكرم أهل بيته بهذا الشعور يا الله:(ورددناهُ إلى أمهِ كيْ تقر عينها ولا تحزن).. اللهم ردّه لأمه وأهل بيته سالمًا معافى يا الله يا سميع الدعاء”.

ودون سيف الرواحي:”اللهم احفظه بحفظك وأحطه بعنايتك وأعده سالما غانما.. اللهم آمين.”

سلطنة عمان تنفي العثور على قميص فوزي الرواحي

وكانت سلطنة عمان عبر سفارتها في العاصمة التركية أنقرة، نفت المزاعم المتداولة منذ، الأحد، عن عثور فرق الإنقاذ على قميص العماني المفقود.

وأكدت السفارة في بيانها الذي طالعته (وطن)، أن القميص العائد للرواحي يتواجد من ضمن متعلقاته الشخصية بالفندق.

كما لفتت إلى أن أعمال البحث مستمرة من قبل السلطات التركية والمختصين بالأمر، لمعرفة مصير العماني الذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

ويتصدر وسم باسم “فوزي الرواحي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، لليوم الثالث على التوالي وسط آلاف الدعوات له.