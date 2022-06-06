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آخر رسالة من العماني فوزي الرواحي قبل سقوطه في أحد أنهار تركيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
آخر رسالة من العماني فوزي الرواحي watanserb.com
آخر رسالة من العماني فوزي الرواحي

وطن- تداول ناشطون عمانيون بتويتر آخر كلمات للمواطن العماني فوزي الرواحي المفقود في تركيا، منذ أيام عقب سقوطه في نهر بمدينة إيدر التركية، والتي كتبها على أحد حساباته بمواقع التواصل.

آخر ما كتبه العماني المفقود بتركيا فوزي الرواحي

وحتى الآن لم يتم العثور على أي أثر لفوزي الرواحي، رغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الشرطة وفرق الإنقاذ في تركيا.

نشطاء نشروا صورة وثقت آخر “حالة” كتبها المواطن العماني المفقود في تركيا، على معرفه بتطبيق “واتساب”.

وكتب الرواحي فيما اعتبر رسالته الأخيرة قبل ضياعه في النهر التركي ما نصه:”يارب عفوك قبل الموت وكروبه”.

تفاعل واسع من النشطاء

تلك الرسالة التي راجت بين العمانيين، على نطاق واسع مشيرين إلى أن فوزي الرواحي كأنه “تنبأ بما حدث له”.

وانهالت آلاف الردود والتغريدات تدعوا للرواحي بأن يسلمه الله وأن يكون حيا، ويعود لأسرته وأهله سالما.

وفي هذا السياق دون ناشط عماني:”آللهم أكرم أهل بيته بهذا الشعور يا الله:(ورددناهُ إلى أمهِ كيْ تقر عينها ولا تحزن).. اللهم ردّه لأمه وأهل بيته سالمًا معافى يا الله يا سميع الدعاء”.

ودون سيف الرواحي:”اللهم احفظه بحفظك وأحطه بعنايتك وأعده سالما غانما.. اللهم آمين.”

سلطنة عمان تنفي العثور على قميص فوزي الرواحي

وكانت سلطنة عمان عبر سفارتها في العاصمة التركية أنقرة، نفت المزاعم المتداولة منذ، الأحد، عن عثور فرق الإنقاذ على قميص العماني المفقود.

وأكدت السفارة في بيانها الذي طالعته (وطن)، أن القميص العائد للرواحي يتواجد من ضمن متعلقاته الشخصية بالفندق.

كما لفتت إلى أن أعمال البحث مستمرة من قبل السلطات التركية والمختصين بالأمر، لمعرفة مصير العماني الذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

ويتصدر وسم باسم “فوزي الرواحي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، لليوم الثالث على التوالي وسط آلاف الدعوات له.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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