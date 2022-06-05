نائب كويتي يحذر من استثمار أموال الكويت في مصر ويضرب المثل بالمغرب

وطن- في تصريحات أثارت جدلا واسعا أكد بدر ناصر الحميدي، النائب بمجلس الأمة الكويتي، أن جميع استثمارات بلاده في مصر والدول العربية فاشلة ولم تأت بثمار.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال النائب الحميدي ما نصه:”إن كان تصريح وزير المالية صحيح حول زيادة الاستثمارات في مصر.. ولا أقصد مصر فقط وإنما جميع الدول الدول العربية الاستثمار فيها

فاشل.”

إن كان تصريح وزير المالية صحيح

حول زيادة الاستثمارات في مصر

و لا أقصد مصر فقط وإنما جميع

الدول الدول العربية ، الاستثمار فيها

فاشل ، ونحذر واسألوا عن المغرب التي

تمنع خروج أموالنا المستثمرة !! — بدر ناصر الحميدي (@BaderNAlhumaidi) June 5, 2022

وتابع محذرا من الاستثمار في هذه الدول ضاربا المثل بتجربة سابقة في المغرب:”ونحذر واسألوا عن المغرب التي تمنع خروج أموالنا المستثمرة!”

كما كشف النائب “بدر ناصر الحميدي” أيضا في تصريح لصحيفة “القبس” المحلية، أن المغرب يمنع خروج أموال الكويت المستثمرة فيها سواء رأس المال أو الأرباح وكذلك الأمر بالنسبة لمصر.

وطالب “الحميدي” بتوجيه هذه الاستثمارات إلى الداخل.

وخاطب وزير المالية “عبد الوهاب الرشيد”: “يفترض استثماراتنا تكون داخل الكويت بتطوير الجزر وبناء المصانع وتطوير الموانئ والتوجه إلى بناء الطاقة البديلة، وتنمية مشاريع الشباب وتطوير البنية التحتية وتطوير الكهرباء والطرق وتهيئة فرص العمل للشباب الكويتي.

استثمارات الكويت في المغرب

وبلغت استثمارات الكويت في المغرب عام 2019/ 200 مليون دولار-بحسب موقع “يالابريس” الإقتصادي.

وتمثل 2.5 بالمائة من إجمالي استثمارات دول الخليج العربي في المغرب التي تناهز 9 مليارات دولار، ونحو 0.5 بالمائة من إجمالي الرسملة السوقية.

فيما تحتل المركز الـ11 بنسبة 1.2 بالمائة ضمن حجم الاستثمارات الخارجية بالأسهم المغربية التي تتجاوز 20 مليار دولار.

استثمارات الكويت في مصر

وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة وغير المباشرة في مصر 15 مليار دولار، منها 4 مليارات و900 مليون دولار تم تسجيلها في هيئة الاستثمار المصرية.

والباقي تنوعت في مجالات البورصة والشركات العقارية والأسمدة والبترول والخدمات والبنوك والصناعة والتجارة، – بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-.

الاستثمار باحتياطي الأجيال القادمة

وأثارت التصريحات بخصوص الإستثمارات الكويتية في الخارج موجة غضب في أوساط الكثير من الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأوا أن بلادهم وابنائها أولى بهذه الأموال مجهولة المصير والمآل.

وعلقت المحامية “دلال الملا” أن الهيئة العامة للإستثمار تستثمر في مصر والمغرب بأموال صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة.

وتابعت متسائلة: “لماذا لا يتم الاستثمار بأموالنا في دولتنا الكويت!”.

فيما قارن ناشط آخر بين بلد كالمغرب بدائي جداً ويعتبر فقير نسبياً بالنسبة للكويت، لكننا نجد كما قال- مشاريع كبرى وشوارع نظيفة ومناظر جمالية وأسواق حديثة.

وتساءل: “لماذا تشجع الكويت المستثمر الخارجي للدخول في اعمار البنى التحتية وتستفيد.”

بدر لاعب مميز جدا لكن بقاءه ليس حل ورحيله لن يزيد الكره الكويتية سوءا العاطفة شيء والعقلانية شيء آخر الكويت في زمن رحيل الجيل الذهبي كانت مريضه رياضيا لم يخرج علينا احد وطالب بقاء فيصل .العنبري. فتحي. سويد، وغيرهم التفكير ببناء جديد افضل من التمسك بييت متهالك وآيل للسقوط — البريكي (@kuw_76_ait) June 5, 2022

الاقتصاد الكويتي والمجاملة الدبلوماسية

وطالب “أسامة الشاهين” بعدم ضخ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاح الكويت باسترداد الودائع الحكومية من هناك.

وتابع أن “المجاملة الدبلوماسية لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني، محملاً الوزير”المسؤولية السياسية“ عن أي خطوة بهذا الاتجاه”.

الشعب يرفض ”ضخ“ مزيد من الأموال العامة في مصر، خاصة مع عدم نجاحنا باسترداد الودائع الحكومية من هناك! المجاملة الدبلوماسية لا تكون على حساب الاقتصاد الوطني، وأحمل الوزير ”المسؤولية السياسية“ عن أي خطوة بهذا الاتجاه. https://t.co/4Prw9pfVwn — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) June 4, 2022

ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر

وكان وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد أكد خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، اهتمام الكويت على مستوى القطاع الحكومي والخاص بالاستثمار في مصر، وضخ مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات التي تتوفر فيها فرص استثمارية حقيقية.

وبنبرة تشكيك بمآلات الودائع والاستثمارات الكويتية في مصر طالب “عبد الرحمن الهديب“، من وزير المالية الكويتي أن يوجه سؤال لوزيرة المالية المصرية: “هل استفاد الشعب المصري من هذه الودائع والاستثمارات في الاقتصاد المصري؟ واذا كانت هناك استفادة فلماذا زادت نسبة الفقر بين المصريين؟”.

أتمنى من وزير المالية الكويتي ان يوجه سؤال لوزيرة المالية المصرية : هل استفاد الشعب المصري من الودائع والاستثمارات الكويتية في الاقتصاد المصري ؟ واذا كانت هناك استفادة فلماذا زادت نسبة الفقر بين المصريين ؟ — عبدالرحمن الهديب (@a_alhudaib_2020) June 4, 2022

وذهبت ناشطة أخرى إلى أبعد من ذلك في التشكيك متسائلة عن سر تدفق الاستثمارات والودائع الكويتية في مصر، وفيما إذا كان المصريون قد سقوا الحكومة الكويتية شيئاً أو قرأوا عليهم تعاويذ-حسب تعبيرها الساخر-.

وتابعت:”خلونا بالصورة الشي زايد عن حده ما لنا سيره الا تبرعنا استثمرنا والا اقرضنا. دون أن تعود الودائع أو أرباح الإستثمارات”.

شنو السالفه امشربينكم شي والا قارين عليكم يبه علمونه خل نكون بالصوره الشي زايد عن حده ما لنا سيره الا تبرعنا استثمرنا والا اقرضنا ( الفلوس طبعا ما ترجع ) وضفنا لاخوانه المصرييين واحنا الطوفه الهبيطه اللي ناسينا في شتى المجالات قولوها لنا بالعباره الصريحه منو المواطن ومنو الوافد؟ — Maha (@mahatykuwait) June 5, 2022

وكان النائب “سيد عدنان عبدالصمد” قد أعلن تحت قبة البرلمان الكويتي عدم قيام مصر بإرجاع اموال ودائع كويتية وهي تبلغ 4 مليارات مع فوائدها.

النائب سيد عدنان عبدالصمد

يعلن بالبرلمان الكويتي

عدم قيام مصر

بإرجاع اموال ودائع كويتية

بمصر 4 مليار وفوائدها وبنفس الوقت وزير المالية الكويتي

عبدالوهاب الرشيد

يعلن إستعداد الكويت لمزيد من الاستثمارات الكويتية بمصر 🔴سيد عدنان هذا يومك قوم

وافزع لحلال الكويت@AdnanAbdulSamad pic.twitter.com/tbPDu19Aa9 — Bader N. Albarghash (@balbarghash) June 5, 2022

مما دفع ناشط للتعليق:”لم أسمع أو أرى في أي دولة وحكومة محترمة لديها عجز وبنفس الوقت تعطي قروض وهبات وتستثمر وتضع ودائع في بعض دول لا يمكن ارجاعها الا الكويت.”

لم اسمع او ارى في اي دوله وحكومه محترمه لديها عجز او او

وبنفس الوقت تعطي قروض وهبات وتستثمر وتضع ودائع في بعض دول لا يمكن ارجاعها الا الكويت.

نجار وبابه مخلوع.

بلد تعمل صيانه لدول خارجيه وشوارعها متهالكه ومكسره ومباني تجار مؤجره للحكومه pic.twitter.com/JLepjau1wn — ku Ali (@kuAli03518604) June 5, 2022

وتابع “نجار وبابه مخلوع”، واستدرك “بلد-يقصد الكويت- تعمل صيانة لدول خارجية وشوارعها متهالكة ومكسرة ومباني تجار مؤجرة للحكومة.”

35 ألف كويتي بلا عمل

وفي السياق ذاته قال “إبراهيم بن أحمد”، إن هناك 35 الف كويتيا بلا عمل وفي غضون 10 سنوات سيكون هناك أكثر من 250 ألف كويتي بحاجة للعمل.

35الف كويتيين بلاعمل

في بحر10سنوات250الف قادمين لسوق العمل

وزير الماليه بدل ما ينفق أستثماريا بالكويت لأستحداث الوظائف وتنويع الدخل

رايح يستثمر بمصر التي لم ولن ترجع ودائع الكويت الملياريه مثل الأب اللي تارك عياله

حفاة عراة جوعي بلاسكن ورايح يتصدق!

لكن#الكويت يتيمة الأب والأم — ابراهيم بن أحمد (@ibrahim26119751) June 5, 2022

وأضاف أن وزير المالية بدل أن ينفق استثمارياً في الكويت لاستحداث الوظائف وتنويع الدخل، يستثمر في مصر التي لم ولن تعيد ودائع الكويت المليارية فهو -كما قال – مثل الأب الذي ترك أبناءه حفاة عراة جوعى بلا سكن وذهب يتصدق.