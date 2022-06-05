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من مسجد الشيخ زايد.. حاخام يهودي يلقي “خاطرة” بعد صلاة الجمعة على جموع المصلين

باسل النجار
كتب باسل النجار
حاخام مسجد الشيخ زايد watanserb.com
حاخام يلقي موعظة في مسجد الشيخ زايد

وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واستنكار واسعين، جراء تداول صور تظهر حاخام يهودي يلقي موعظة داخل مسجد الشيخ زايد بالإمارات.

حاخام يهودي يلقي خاطرة في مسجد الشيخ زايد

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع، الحاخام اليهودي المعروف إيلي عبادي ـ أمريكي من أصل لبناني، وهو يلقي خاطرة على المصلين داخل مسجد الشيخ زايد في أبوظبي.

ناشروا صور الحاخام من داخل المسجد وبحسب ما رصدت (وطن)، ذكروا أن هذه الصور التقطت عقب صلاة الجمعة.

لافتين إلى أن “إيلي عبادي” كان يلقي “خاطرة” على جموع المصلين، عقب أداء صلاة الجمعة، حسب قولهم.

ولم يتسنى لنا التأكد من زمان التقاط هذه الصور أو حقيقة المناسبة، التي يظهر فيها الحاخام اليهودي داخل المسجد.

إلا أن الأكيد أن هذه الصور التقطت من داخل مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، ويظهر ذلك جليا في زخارف المسجد وعمارته الفريدة الظاهرة بالصورة والتي يشتهر بها.

موجة غضب على مواقع التواصل

وتسببت هذه الصور بموجة غضب كبيرة على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين استنكروا هذا المشهد واستقبحوه بشدة.

“القرضاوي وعثمان الخميس”

وفي هذا السياق كتب ناشط باسم عبدالله محمد: “الحاخام ايلي عبادي يلقي “خاطرة” بعد صلاة الجمعة على جموع المصلين.”

وتابع: “للعلم تم منع الشيخ القرضاوي والشيخ عثمان الخميس، وغيرهما من العلماء والدعاة العرب والمسلمين واستبدلوهم بمثل هذا! ماذا تبقى لم ينكشف؟!”

فيما كتب أبو أحمد اليماني: “هذا المشهد لم يكن أي مسلم ليتخيله، حاخام يهودي يلقي خطبة الجمعة على الاماراتيين في مسجد أبو ظبي الكبير.”

واستطرد معبرا عن غضبه: “وبعض التفاصيل إن كانت تهم فأسماء الله خلف الحاخام وصورة الشيخ زايد ايضاً.. مع العلم أن الرسم لذوات الارواح حرام فكيف بعرضها في المسجد الى جانب يهودي يستمع له الناس.”

“وسيم يوسف استبدل بحاخام”

دكتور باسيل منصور الخبير والمستشار الاستراتيجي، أكد أن عيناه وعقله لا يكادان يصدقان هذا المشهد.

وغرد معبرا عن صدمته: “عيناي وعقلي لا يكادان يصدقان الحدث. حاخام يهودي خطيب لصلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي.”، مضيفا: “كان وسيم يوسف واستبدل بحاخام”

وتساءل محمد بن صقر: “عن ماذا سيحدث الحاخام اليهودي المصلين في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي؟! عن الصراط المستقيم!”

ناشط آخر دون ساخرا: “الحاخام يخطب الجمعة بأبناء عمومته في مسجد الشيخ زايد في ابوظبي.”

تطبيع الإمارات وإسرائيل

ويشار إلى أنه منذ توقيع اتفاق العار التطبيعي بين الإمارات والاحتلال برعاية محمد بن زايد، ارتفعت وتيرة العلاقات بين إسرائيل وأبوظبي بسرعة كبيرة.

وباتت الإمارات مقصد الإسرائيليين الأول للاستثمار والسياحة.

كما تم عقد العديد من الاتفاقيات التجارية بين إسرائيل والإمارات بمليارات الدولارات.

وفتح محمد بن زايد، الذي بات رئيسا رسميا للإمارات أبواب البلاد على مصراعيها أمام الصهاينة يمارسون فيها طقوسهم الدينية بكل أريحية.

بل ويحتفلون بنكبة فلسطين وانتصار الاحتلال في 67، داخل الإمارات وبشكل علني كما حدث الأسبوع الماضي.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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