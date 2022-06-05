من مسجد الشيخ زايد.. حاخام يهودي يلقي “خاطرة” بعد صلاة الجمعة على جموع المصلين

وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واستنكار واسعين، جراء تداول صور تظهر حاخام يهودي يلقي موعظة داخل مسجد الشيخ زايد بالإمارات.

حاخام يهودي يلقي خاطرة في مسجد الشيخ زايد

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع، الحاخام اليهودي المعروف إيلي عبادي ـ أمريكي من أصل لبناني، وهو يلقي خاطرة على المصلين داخل مسجد الشيخ زايد في أبوظبي.

الصورة من مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

الحاخام ايلي عبادي @RabbiElieAbadie يلقي "خاطرة" بعد صلاة الجمعة على جموع المصلين 👇🏽!

للعلم تم منع الشيخ القرضاوي والشيخ عثمان الخميس وغيرهما من العلماء والدعاة العرب والمسلمين واستبدلوهم بمثل هذا!

ماذا تبقى لم ينكشف؟!

لاحول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/A7K3Xy6btO — عبدالله محمد (@abdullahebb) June 4, 2022

ناشروا صور الحاخام من داخل المسجد وبحسب ما رصدت (وطن)، ذكروا أن هذه الصور التقطت عقب صلاة الجمعة.

لافتين إلى أن “إيلي عبادي” كان يلقي “خاطرة” على جموع المصلين، عقب أداء صلاة الجمعة، حسب قولهم.

ولم يتسنى لنا التأكد من زمان التقاط هذه الصور أو حقيقة المناسبة، التي يظهر فيها الحاخام اليهودي داخل المسجد.

إلا أن الأكيد أن هذه الصور التقطت من داخل مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، ويظهر ذلك جليا في زخارف المسجد وعمارته الفريدة الظاهرة بالصورة والتي يشتهر بها.

موجة غضب على مواقع التواصل

وتسببت هذه الصور بموجة غضب كبيرة على مواقع التواصل، بين النشطاء الذين استنكروا هذا المشهد واستقبحوه بشدة.

“القرضاوي وعثمان الخميس”

وفي هذا السياق كتب ناشط باسم عبدالله محمد: “الحاخام ايلي عبادي يلقي “خاطرة” بعد صلاة الجمعة على جموع المصلين.”

وتابع: “للعلم تم منع الشيخ القرضاوي والشيخ عثمان الخميس، وغيرهما من العلماء والدعاة العرب والمسلمين واستبدلوهم بمثل هذا! ماذا تبقى لم ينكشف؟!”

هذا المشهد لم يكن أي مسلم ليتخيله!!!!!! حاخام يهودي يلقي خطبة الجمعة على الاماراتيين في مسجد أبو ظبي الكبير !…. وبعض التفاصيل إن كانت تهم فأسماء الله خلف الحاخام وصورة الشيخ زايد ايضاً مع العلم أن الرسم لذوات الارواح حرام فكيف بعرضها في المسجد الى جانب يهودي يستمع له الناس. pic.twitter.com/eIeyHKYaPV — أبو احمد اليماني (@eo_0c) June 5, 2022

فيما كتب أبو أحمد اليماني: “هذا المشهد لم يكن أي مسلم ليتخيله، حاخام يهودي يلقي خطبة الجمعة على الاماراتيين في مسجد أبو ظبي الكبير.”

واستطرد معبرا عن غضبه: “وبعض التفاصيل إن كانت تهم فأسماء الله خلف الحاخام وصورة الشيخ زايد ايضاً.. مع العلم أن الرسم لذوات الارواح حرام فكيف بعرضها في المسجد الى جانب يهودي يستمع له الناس.”

“وسيم يوسف استبدل بحاخام”

دكتور باسيل منصور الخبير والمستشار الاستراتيجي، أكد أن عيناه وعقله لا يكادان يصدقان هذا المشهد.

♦️عيناي وعقلي لا يكادان يصدقان الحدث.

حاخام يهودي خطيب لصلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي

كان وسيم يوسف واستبدل بحاخام

اتقواااااااا الله pic.twitter.com/CNor30Ay8o — Dr Basil Mansour ( PhD) BM (@basilmansour) June 4, 2022

وغرد معبرا عن صدمته: “عيناي وعقلي لا يكادان يصدقان الحدث. حاخام يهودي خطيب لصلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي.”، مضيفا: “كان وسيم يوسف واستبدل بحاخام”

وتساءل محمد بن صقر: “عن ماذا سيحدث الحاخام اليهودي المصلين في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي؟! عن الصراط المستقيم!”

ناشط آخر دون ساخرا: “الحاخام يخطب الجمعة بأبناء عمومته في مسجد الشيخ زايد في ابوظبي.”

تطبيع الإمارات وإسرائيل

ويشار إلى أنه منذ توقيع اتفاق العار التطبيعي بين الإمارات والاحتلال برعاية محمد بن زايد، ارتفعت وتيرة العلاقات بين إسرائيل وأبوظبي بسرعة كبيرة.

وباتت الإمارات مقصد الإسرائيليين الأول للاستثمار والسياحة.

كما تم عقد العديد من الاتفاقيات التجارية بين إسرائيل والإمارات بمليارات الدولارات.

وفتح محمد بن زايد، الذي بات رئيسا رسميا للإمارات أبواب البلاد على مصراعيها أمام الصهاينة يمارسون فيها طقوسهم الدينية بكل أريحية.

بل ويحتفلون بنكبة فلسطين وانتصار الاحتلال في 67، داخل الإمارات وبشكل علني كما حدث الأسبوع الماضي.

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