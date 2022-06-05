مصادر إسرائيلية تزعم دخول محمود عباس في غيبوبة

وطن – يثير الوضع الصحي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالتزامن مع اختفائه حالة من الجدل والشكوك في الأوساط السياسية منذ أيام.

الوضع الصحي لمحمود عباس

وكانت تقارير كشفت، السبت، أن محمود عباس، وبسبب الظروف الصحية التي يمر بها، كلف حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية، بأداء بعض المهام الجوهرية الخاصة برئيس السلطة.

الصحفي الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، والذي نشر في أوقات سابقة عدة تسريبات ثبت صحتها فيما بعد، نقل معلومات جديدة عن الوضع الصحي لعباس.

معلومات شبه مؤكدة ابو مازن في غيبوبة — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 4, 2022

“كوهين” زعم في تغريدة له عبر حسابه في تويتر بحسب ما رصدت (وطن)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دخل في غيبوبة.

إيدي كوهين: محمود عباس دخل في غيبوبة

ووصف الصحفي الإسرائيلي الذي يعتقد أنه مرتبط بالموساد الإسرائيلي، هذه المعلومات التي أوردها عن صحة رئيس السلطة الفلسطينية بأنها “شبه مؤكدة”.

وكان إيدي كوهين أيضا من الأوائل الذي أشاروا، السبت، إلى دخول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى المستشفى.

ويشار إلى أن “كوهين” يغرد بالعربية ويجيدها ويهدف عبر حسابه للترويج للاحتلال، واستفزاز النشطاء العرب وزرع الفتنة بين شعوب الدول العربية.

كما أن اختفاء محمود عباس عن الساحة كلية، وعدم ظهوره مؤخرا يزيد من الشكوك ويترك المجال مفتوحا للتكهنات.

وكان عباس أصدر في 26 مايو الماضي، قرارا بتعيين حسين الشيخ، بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفا للقيادي الفلسطيني الراحل صائب عريقات.

وتولى الشيخ في السابق منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وهو مسؤول عن الاتصالات بين السلطة وإسرائيل.

ومحمود عباس، المكنّى “أبومازن”، هو الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ 15 يناير 2005، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

ولا يزال “عباس” في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في 9 يناير 2009.

ويرى محللون أنّ خطوة عباس، بتعيين حسين الشيخ في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تقرّبه كثيراً من خلافته في رئاسة السلطة الفلسطينية.