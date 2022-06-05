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محامية جوني ديب تظهر مع حبيبها لأول مرة.. أكثر نجاحاً ووسامة من نجم “قراصنة الكاريبي” (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
محامية جوني ديب تظهر مع حبيبها لأول مرة.. أكثر نجاحاً ووسامة من نجم
جوني ديب ومحاميته

وطن– حسمت محامية جوني ديب الحسناء، كاميل فاسكيز، الشائعات التي انطلقت حول علاقتها بموكلها النجم العالمي. الذي ساعدته في الحصول على حكم ضخم بقيمة 10.35 مليون دولار في دعوى التشهير التي رفعها ضد أمبر هيرد.

إدوارد أوين

حيث تم الكشف عن حياة كاميل فاسكيز (37 عاماً) الرومانسية، حين رصدتها الكاميرات وهي تغادر فندق ريتز كارلتون في فرجينيا مع حبيبها البريطاني إدوارد أوين (38 عاماً).

محامية جوني ديب محامية جوني ديب

وخلال المحاكمة الشهيرة التي استمرت ستة أسابيع ، أثارت تفاعلات كاميل مع جوني ديب في قاعة المحكمة تكهنات منتشرة بأن العلاقة قد تكون أعمق من مجرد محامي وموكل.

لكن فاسكيز لم تؤجج الشائعات إلا من خلال ضحكة خجولة عند سؤالها عن الأمر.

من هو حبيب كاميل فاسكيز؟

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مصادر قولها إن محامية جوني ديب كانت تواعد أوين بهدوء.  وهو مدير كبير و ناجح تلقى تعليمه في كامبريدج في WeWork . حيث كان مسؤولاً عن العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

محامية جوني ديب
إدوارد أوين
إدوارد أوين

محامية جوني ديب

وأكد مصدر مطلع على الأمر أن الثنائي العاشق  التقيا في لندن في نوفمبر / تشرين الثاني، في مطعم ذا كاو الراقي.

وقال مصدر آخر: “إنها علاقة جديدة تماما، فإدوارد مغرم جداً بكاميل”.

وتابع: “لقد زار إدوارد  حبيبته كاميل في الولايات المتحدة منذ أن بدأت هذه المحاكمة وهي تخطط لزيارته في المملكة المتحدة بمجرد انتهاء القضية”.

وأردف: “إنها مسافة طويلة وكلاهما يحلقان في مكانة عالية في مسيرتهما المهنية.  لكنهما يأملان في إنجاح علاقتهما”.

شخصية ناجحة

وحصل أوين حبيب فاسكيز على شهادة في التاريخ من كامبريدج في 2005 . تلتها درجة الماجستير في العقارات في 2006. وهو أيضًا عضو في المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

وقبل انضمامه إلى WeWork في عام 2017 ، أمضى أوين ثماني سنوات في العمل لدى المطور الدولي titan Swire Properties ، مع وظائف في الصين وهونغ كونغ وميامي.

وخلال الفترة التي قضاها في ميامي ، حضر الأحداث الفاخرة للمعارض الفنية وجوائز الأعمال.

وفي عام 2018 كان أوين أحد الضيوف في حدث شبكات الأعمال في إيبيزا.  وفي العام التالي تم تصويره في CEEQA Gala في وارسو ، بولندا.

ولم تتضح ردة فعل أوين على شائعات ارتباط حبيبته فاسكيز بجوني ديب. لكن التقارير تشير إلى أن كل فرد في الفريق القانوني لديب أصبح مقرباً منه . حيث قاد الطريق إلى حكم ناجح – كعلاقة مهنية وصداقة.

محامية جوني ديب

أما كاميل فاسكيز، فقد ولدت في يوليو 1984 لأبوين كولومبيين هما ليونيل وماريليا فاسكيز.

ووفقًا للسجلات العامة ، يعيشون في منزل قيمته مليون دولار في بوينا بارك.

محامية جوني ديب محامية جوني ديب

وتخرجت فاسكيز من جامعة جنوب كاليفورنيا بدرجة البكالوريوس في الفنون والاتصالات والعلوم السياسية. و في عام 2006 حصلت على امتياز مع مرتبة الشرف.

والتحقت فاسكيز بكلية الحقوق الجنوبية الغربية في لوس أنجلوس من عام 2007 إلى عام 2010. وعملت في إحدى مكاتب المحاماة قبل أن تنضم إلى عملها الحالي في شركة براون رودنيك إل إل بي ، كشريك.

المصدرترجمة وطن - ديلي ميل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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