غادة عبدالرازق تنشر صوراً شبه عارية ترحيباً بالصيف!

وطن– استقبلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، فصل الصيف برحلة إلى البحر، وإطلالة جريئة جداً.

أهلاً بالصيف

ونشرت غادة عبدالرازق مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي مايوه باللون الأسود.

وحرصت الفنانة المصرية على تصوير الجزء الأعلى فقط من جسدها، ما يوحي للمشاهد بأنها عارية لا ترتدي شيئاً.

وعقبت غادة على الصور: “مرحباً بالصيف”.

تيتا غادة

وطالب متابعو الفنانة أن تحتشم قليلاً في هذا السن الذي تجاوز الـ51 عاماً.

وجاء في التعليقات: ” ربنا يهديكي ياتيتا غادة”.

وكتب آخر: “إيه ده؟ يا فضيحة مصر”.

وفي سياق آخر، أقامت غادة قبل أيام حفل عشاء في منزلها استضافت به العديد من الشخصيات الشهيرة. على رأسهم الإعلامية لسعودية لجين عمران.

لجين عمران ضيفة شرف

كما حضر حفل العشاء الذي كان في فيلا غادة، عدد من النجمات وأبرزهن زينة وياسمين رئيس.

ونشرت غادة عدة صور، لحفل العشاء الذي رافقه حفل موسيقي.

وظهرت الفنانة في الصور برفقة لجين عمران ابنتها روتانا وكذلك شقيقتها يسرية، والفنانة زينة وياسمين رئيس.

بدورها نشرت لجين فيديو عبر خاصية الستوري لتحضيرات الحفل. وطلبت من الجمهور تخمين هوية مستضيفها، قبل أن تكشف تواجدها في منزل غادة.

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وعقبت لجين: “الله يجعل بيتك دائمًا عامر بالخير والفرح والحب.. أكرمك الله يا ذوق”.

وأضافت في رسالة أخرى: “في ضيافة واحدة غالية واموت فيها. لما عرفت اني جاية مصر ومن قبل ما أجي مصر بأسبوعين، قالتلي احجزي نفسك في هذا اليوم”.

وكشفت لجين أنها بقيت لأيام إضافية في القاهرة من أجل مقابلة الفنانة المصرية لأنها تحبها كثيرا.

ونشرت الإعلامية السعودية فيديو لها مع غادة من الحفل وهي تقول لها: ”منوراني ومنورة مصر وتستاهلي أكتر من كدة مليون مرة“.

سر غياب غادة عبدالرازق في رمضان 2022

وفي سياق متصل، كشفت غادة عن سبب غيابها عن موسم رمضان 2022

وقالت الفنانة خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” عبر فضائية “MBC مصر”: “سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه. وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف. والحسابات اختلفت”.

سر غياب غادة عبد الرازق عن رمضان لأول مرة من 14 سنة.. (قاعدة اتفرج عليهم وماحدش يعرف ياخد مكاني)

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WKwQcHXhwC#كلام_الناس#MBCMASR #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/vOYYlZRNS4 — MBC مصر (@mbcmasr) April 7, 2022

وتابعت: ” لدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة”.