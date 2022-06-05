الرئيسيةاقتصادسعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 5 يونيو 2022
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 5 يونيو 2022

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الذهب سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان

وطن – شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الأحد 5 يونيو 2022، ثباتا نسبيا لكل الأعيرة ولم تتغير كثيرا عن تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

وبلغ سعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.93 ريالا للجرام، ما يعادل 59.56 دولارا.

بينما جاء سـعر الذهب عيار 22 عند 21.02 ريال للجرام.

الذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 20.07 ريال، فيما جاء عيار 18 عند 17.20ريالا، أي ما يعادل 44.67 دولارا.

وجاء عياري 14 و12 بالنسبة لأسعار الذهب في سلطنة عمان، 13.38 و11.47 ريالا عمانيا على التوالي.

سعر الجنيه الذهب وصل في السلطنة اليوم، الأحد، إلى 160.53 ريالا عمانيا.

فيما جاء سعر كيلو الذهب عند 22,932 ريالا، أي ما يعادل 59,559.

ويشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

متوسط سعر الذهب بسلطنة عمان في الأيام السابقة

ويشار إلى أن متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان كان مقتربا من هذه الأرقام.

حيث بلغ سعـر الذهب عيار 24 يوم، 4 يونيو، 22.93 ريالا، وجاء سعر العيار 21 عند 20.07 لنفس اليوم.

بينما كان سعر الذهب في سلـطنة عمان مرتفعا قليلا يوم، 2 يونيو الجاري، حيث بلغ سعر عيار 24، 23.16 ريالا عمانيا، فيما جاء عيار 21 عند 20.27 ريالا لنفس اليوم.

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا؟

ويرتبط ارتفاع سعـر الذهب في السلطنة بارتفاعه عالميا أو انخفاضه، وكذلك يرتبط بسعر الريال العماني أمام الدولار.

ويشار إلى أنه، الجمعة، بلغت أسعار الذهب عالميا، أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويرى محللون أن أسعار الذهب ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة، بسبب طرح كميات كبيرة من المعدن الأصفر للبيع من أجل جنى الأرباح.

هذا بالإضافة إلى إن هناك حالة هدوء بالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية.

اقرأ أيضا:

المصدروطن - متابعات
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سلطنة عمان.. ضربة جديدة للأجنبيات اللاتي ينشرن الرذيلة في البلاد

الهدهد

قصة الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المحظور في سلطنة عمان والكويت وقطر

اقتصاد

سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ستعزز الإنتاج

الهدهد

موقع بريطاني: هذا ما ينتظر السياح في سلطنة عمان

رياضة

عمان تتلقى أول طلب من منتخب عالمي لإقامة معسكره استعدادًا لمونديال قطر 2022

حياتنا

فيديو صادم يوثق سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار بتركيا ومصيره مجهول (شاهد)

الهدهد

مفاجأة سبقت فضيحة “كلية الشرق الأوسط” وغضب العمانيين يتواصل

الهدهد

سلطنة عمان.. أول رد رسمي على “حفل كلية الشرق الأوسط” المُخل وإجراءات صارمة

الهدهد

حفل كلية الشرق الأوسط يثير غضب العمانيين الذين وصفوه بالخادش والمخل بالآداب

حياتنا

فيديو يفضح سارق صندوق تبرعات أحد مساجد سلطنة عمان

الهدهد

شيرين أبو عاقلة حاضرة في سلطنة عمان والقاعة تضج بالتصفيق بعد ذكر اسمها (فيديو)

الهدهد

أسعار وجبات المطاعم في سلطنة عمان “الأرخص” بدول الخليج

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا