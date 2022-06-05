سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 5 يونيو 2022

وطن – شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الأحد 5 يونيو 2022، ثباتا نسبيا لكل الأعيرة ولم تتغير كثيرا عن تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

وبلغ سعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.93 ريالا للجرام، ما يعادل 59.56 دولارا.

بينما جاء سـعر الذهب عيار 22 عند 21.02 ريال للجرام.

الذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 20.07 ريال، فيما جاء عيار 18 عند 17.20ريالا، أي ما يعادل 44.67 دولارا.

وجاء عياري 14 و12 بالنسبة لأسعار الذهب في سلطنة عمان، 13.38 و11.47 ريالا عمانيا على التوالي.

سعر الجنيه الذهب وصل في السلطنة اليوم، الأحد، إلى 160.53 ريالا عمانيا.

فيما جاء سعر كيلو الذهب عند 22,932 ريالا، أي ما يعادل 59,559.

ويشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

متوسط سعر الذهب بسلطنة عمان في الأيام السابقة

ويشار إلى أن متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان كان مقتربا من هذه الأرقام.

حيث بلغ سعـر الذهب عيار 24 يوم، 4 يونيو، 22.93 ريالا، وجاء سعر العيار 21 عند 20.07 لنفس اليوم.

بينما كان سعر الذهب في سلـطنة عمان مرتفعا قليلا يوم، 2 يونيو الجاري، حيث بلغ سعر عيار 24، 23.16 ريالا عمانيا، فيما جاء عيار 21 عند 20.27 ريالا لنفس اليوم.

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا؟

ويرتبط ارتفاع سعـر الذهب في السلطنة بارتفاعه عالميا أو انخفاضه، وكذلك يرتبط بسعر الريال العماني أمام الدولار.

ويشار إلى أنه، الجمعة، بلغت أسعار الذهب عالميا، أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويرى محللون أن أسعار الذهب ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة، بسبب طرح كميات كبيرة من المعدن الأصفر للبيع من أجل جنى الأرباح.

هذا بالإضافة إلى إن هناك حالة هدوء بالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية.

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