الرئيسيةالهدهدموقع بريطاني: هذا ما ينتظر السياح في سلطنة عمان
الهدهد

موقع بريطاني: هذا ما ينتظر السياح في سلطنة عمان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
ظفار - سلطنة عمان (تصوير محمد تبوك)

وطن – قال موقع ” breakingtravelnews” البريطاني إن سلطنة عمان تتمتع بماضٍ حافل بالأحداث يسحر الناس، وآثار تاريخها البالغ 5000 عام منتشرة في كل مكان.

وأوضح الموقع في تقريره، أنه يتم تداول السلع والأفكار والابتكارات من هناك منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وقال التقرير إن السلطنة تتوفر فيها العديد من المواقع الجذابة يمكن رؤيتها عن طريق البحر أو في الجبال أو في الصحراء أو في الريف.

وادي دربات
وادي دربات

وأشار إلى دار الأوبرا السلطانية الشهيرة في مسقط، موضحا انها هي المكان الأول للفنون والثقافة والتعليم، مع سبع غرف استثنائية تتسع لما يصل إلى 1100 شخص ومساحات أخرى متعددة الاستخدامات.

دار الأوبرا السلطانية
دار الأوبرا السلطانية

ونوه التقرير إلى أن الشرفات ذات الطراز العماني تتميز بأنها جميلة بشكل خاص، وهي محاطة بحدائق أنيقة.

السياحة في سلطنة عمان
السياحة في سلطنة عمان

كما يُعد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض (OCEC) مثاليًا للفعاليات واسعة النطاق، ويقع في منطقته المتكاملة تمامًا على بعد أربعة كيلومترات من مطار مسقط الدولي.

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض

يحتوي المركز على قاعتين متعدد المستويات يتسعان لـ 3200 و 456 ضيفًا على التوالي ، بالإضافة إلى خمس قاعات تزيد مساحتها عن 22000 متر مربع من مساحة العرض الخالية من الأعمدة.

المصدرbreakingtravelnews -
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ستعزز الإنتاج

رياضة

عمان تتلقى أول طلب من منتخب عالمي لإقامة معسكره استعدادًا لمونديال قطر 2022

حياتنا

فيديو صادم يوثق سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار بتركيا ومصيره مجهول (شاهد)

الهدهد

مفاجأة سبقت فضيحة “كلية الشرق الأوسط” وغضب العمانيين يتواصل

الهدهد

سلطنة عمان.. أول رد رسمي على “حفل كلية الشرق الأوسط” المُخل وإجراءات صارمة

الهدهد

حفل كلية الشرق الأوسط يثير غضب العمانيين الذين وصفوه بالخادش والمخل بالآداب

حياتنا

فيديو يفضح سارق صندوق تبرعات أحد مساجد سلطنة عمان

الهدهد

شيرين أبو عاقلة حاضرة في سلطنة عمان والقاعة تضج بالتصفيق بعد ذكر اسمها (فيديو)

الهدهد

أسعار وجبات المطاعم في سلطنة عمان “الأرخص” بدول الخليج

الهدهد

صحيفة تشيكية تكشف عن خطة لاستثمار المليارات في سلطنة عمان لتأمين إمدادات الغاز

الهدهد

سلطنة عمان تحذر إسرائيل من استفزاز مشاعر المسلمين

الهدهد

هكذا غادر سادجورو سلطنة عمان.. ورسالة شديدة اللهجة من المفتي لـ”الشذاذ المندسين”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

“إلا رسول الله يا مودي”.. مفتي عُمان يدعو المسلمين لانتفاضة بعد التطاول على أم المؤمنين عائشة

سعر الدولار في السودان.. متعاملون بالسوق السوداء يكشفون لـ(وطن) السعر الحقيقي

في الرياض.. حفل خاص مختلط ورقص وفتيات بملابس فاضحة (فيديو)!

فستان أصالة في دبي بفتحات أعلى الفخذين تكشف الكثير.. كيف تصرفت؟ (شاهد)

شاكيرا تنشر صورة من المستشفى بعد أنباء نقلها هناك وتكشف مفاجأة جديدة (شاهد)

الأردن.. (وطن) تكشف هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا

من هي الفنانة الفلسطينية فداء الكبرا التي أثارت الجدل بكشف تفاصيل ليلة دخلتها!

صحة محمود عباس .. ما حقيقة الأنباء عن تدهورها وتكليفه حسين الشيخ ببعض مهامه الجوهرية!

بيكيه وشاكيرا يقطعان التكهنات ويعلنان الانفصال رسميا.. ضبطته متلبسا بخيانتها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا