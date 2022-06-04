موقع بريطاني: هذا ما ينتظر السياح في سلطنة عمان

وطن – قال موقع ” breakingtravelnews” البريطاني إن سلطنة عمان تتمتع بماضٍ حافل بالأحداث يسحر الناس، وآثار تاريخها البالغ 5000 عام منتشرة في كل مكان.

وأوضح الموقع في تقريره، أنه يتم تداول السلع والأفكار والابتكارات من هناك منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وقال التقرير إن السلطنة تتوفر فيها العديد من المواقع الجذابة يمكن رؤيتها عن طريق البحر أو في الجبال أو في الصحراء أو في الريف.

وأشار إلى دار الأوبرا السلطانية الشهيرة في مسقط، موضحا انها هي المكان الأول للفنون والثقافة والتعليم، مع سبع غرف استثنائية تتسع لما يصل إلى 1100 شخص ومساحات أخرى متعددة الاستخدامات.

ونوه التقرير إلى أن الشرفات ذات الطراز العماني تتميز بأنها جميلة بشكل خاص، وهي محاطة بحدائق أنيقة.

كما يُعد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض (OCEC) مثاليًا للفعاليات واسعة النطاق، ويقع في منطقته المتكاملة تمامًا على بعد أربعة كيلومترات من مطار مسقط الدولي.

يحتوي المركز على قاعتين متعدد المستويات يتسعان لـ 3200 و 456 ضيفًا على التوالي ، بالإضافة إلى خمس قاعات تزيد مساحتها عن 22000 متر مربع من مساحة العرض الخالية من الأعمدة.