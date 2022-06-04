من هي الفنانة الفلسطينية فداء الكبرا التي أثارت الجدل بكشف تفاصيل ليلة دخلتها!

وطن- جدل كبير أثارته الفنانة السورية من أصل فلسطيني، فداء الكبرا، بعد كشفها تفاصيل خاصة تتعلق بحياتها الزوجية.

لا علاقة حميمية

وكشفت فداء الكبرا أنها رفضت أن يقترب منها زوجها الفنان السوري خلدون الحناوي، ليلة الدخلة وطلبت منه أن يبقى بعيدا وألا يلمسها، ولم تنشأ بينهما علاقة حميمية إلا مرتين. وأنها شعرت بالنفور منه.

وأوضحت الكبرا في لقاء عبر برنامج “إنسان” على قناة “يلا تريند”، أن نفورها من زوجها جاء نتيجة تراكمات خلال فترة الخطوبة بسبب الشك والغيرة. عدا أنها اكتشفت خيانته لها أكثر من مرة.

وأكدت فداء أن علاقتها بزوجها منذ انفصالهما جسديا مضطربة وليست صحية وتشوبها المشاكل المليئة بالتعنيف والاعتداء بالضرب.

لست ضحية صامتة

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها تخطت مرحلة الضحية الصامتة، وأصبحت تبادل زوجها الضرب دون أن تصل إلى مرحلة الخيانة وتقابل فعله بالمثل.

ورجحت الكبرا أن حالتها النفسية غير سوية وأنها قد تكون مريضة انفصام، أو ثنائي القطب.

وأيدت الكبرا إقامة علاقات جنسية قبل الزواج، مؤكدة أنها لا تهتم بآراء المخالفين لرأيها كونها ترفض قيود المجتمع العربي.

والمفارقة أن الكبرا لا زالت على ذمة زوجها حين صرحت بأنها تتمنى أن تلتقى الشخص المناسب لتنجب منه أطفالاً. ولكن ليس من زوجها الحالي.

من هي فداء الكبرا؟

وفداء ممثلة فلسطينية تبلغ من العمر 36 عاماً. وكانت تحلم على الدوام بأن تصبح ممثلة أو مذيعة منذ أن كانت على مقاعد الدراسة.

وكان مفتاحها إلى ذلك بعد نيلها الثانوية العامة برنامج ذا كوميديان الذي نظمته فضائية المستقبل اللبنانية في بداية العام 2006.

وتمكنت فداء من الوصول إلى مرحلة متقدمة في البرنامج. إلا أن البرنامج توقف بعد الحرب التي شنت على لبنان في العام ذاته وعادت الى بلادها.

تم اختيار فداء في أول مسلسل تلفزيوني وهو “وصمة عار” ووظفت فيه أداؤها لدورها كل ما اختزنته من موهبة مكبوتة كانت تشعر بها. وهو الأمر الذي فاجأ المعنيين على العمل وفي مقدمتهم المخرج “ناجي طعمة” حيث هنأها على أدائها اللافت.

اشتهرت فداء بعد تمثيلها في مسلسل ظل الياسمين وشاركت أيضا في التمثيل في المسلسل الشهير باب الحارة، ومثلت في مسلسل مرسوم عائلي سنة 2010.

صراع مع السرطان

أعلنت فداء إصابتها بكتل سرطانية في الغدة الدرقية، وأوضحت أنها عانت منذ 5 سنوات من فرط نشاط الغدة الدرقية؛ ما أثّر عليها بشكل كبير.

حيث أصبحت فداء تعاني من خلل هرموني، وانسداد حاد في الشهية، فخضعت على إثره للعلاج وتشافت بالكامل.

لكنها تفاجأت لاحقاً أنها تعاني من كتل سرطانية في الغدة الدرقية، وتحتاج لعملية جراحية في أسرع وقت.

وتعرّضت فداء لعدد من المضاعفات، منها: تشكّل أكياس على المبيضين، وتأثر الإباضة لديها. ما سيؤثر على الإنجاب لاحقا.

وقالت فداء إنها فكرت في إنهاء حياتها بسبب معاناتها مع السرطان.