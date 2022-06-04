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رياضة

ليفربول يرد على تصريحات ساديو ماني المثيرة للجدل .. ماذا قال؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
النجم السنغالي ساديو ماني watanserb.com
ليفربول يرد على تصريحات مادي ماني الأخيرة

وطن – رد نادي ليفربول الإنجليزي على تصريحات السنغالي ساديو ماني 30 عاماً، المثيرة للجدل، الجمعة، على هامش المؤتمر الصحفي قبيل الاستعداد لمواجهة نظيره بنين في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وقال نادي ليفربول “الريدز”، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” تصريحات ماني، المنتشرة عن الإدارة والنادي غير صحيحة، كما ولا يوجد أي مصدر رسمي أو موثوق بها”.

تصرحات ساديو ماني

وأضاف البيان، ” ما قاله ساديو بالنص، هو مثل أي شخص آخر، أنا متواجد على وسائل التواصل الاجتماعي وأرى التعليقات. أليس ما بين 60 إلى 70%، من السنغاليين أرادوا مني مغادرة ليفربول؟!، سأفعل ما يريدون .. سنرى قريباً !، لأننا سنرى هذا معاً، والمستقبل سيخبرنا”.

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انتقال ماني إلى بايرن ميونخ

وكان السنغالي ماني قد رد على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً، حول ارتباطه في الذهاب إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، ” مثل أي شخص آخر، أنا على وسائل مواقع التواصل، وأرى التعليقات. أليس ما بين 60 إلى 70% من السنغاليين يريدون مني مغادرة ليفربول؟ سأفعل ما يريدون.. وسنرى قريباً!”.

وأردف نجم ليفربول، ” لا أمتلك أي مشاعر تجاه ليفربول، أحترم جمهور النادي واللاعبين، كما أنني لا أحترم المسؤولين في النادي بعد عدة مواقف حدثت معي، وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل”. لكن هذا الهجوم نفاه الريدز في بيانه.

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وسجل ساديو ماني 120 هدفاً مع فريق ليفربول، في كافة المسابقات المختلفة، منذ قدومه إلى الريدز عام 2015، قادماً من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير البريطانية والألمانية، بأن نادي بايرن ميونخ ” البافاري”، قد تقدم بعرض إلى إدارة ليفربول تترواح قيمته ما بين 40- 50 مليون يورو. من أجل التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد السنغالي ماني ينتهي مع فريق ليفربول الإنجليزي، في صيف عام 2023. لكن رحيله أقرب من أي وقت ماضي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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