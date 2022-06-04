ليفربول يرد على تصريحات ساديو ماني المثيرة للجدل .. ماذا قال؟!

وطن – رد نادي ليفربول الإنجليزي على تصريحات السنغالي ساديو ماني 30 عاماً، المثيرة للجدل، الجمعة، على هامش المؤتمر الصحفي قبيل الاستعداد لمواجهة نظيره بنين في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وقال نادي ليفربول “الريدز”، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” تصريحات ماني، المنتشرة عن الإدارة والنادي غير صحيحة، كما ولا يوجد أي مصدر رسمي أو موثوق بها”.

🎥 ساديو ماني:

💬"ما بين 60 أو 70٪ من السنغاليين يريدون مني مغادرة #ليفربول؛ أليس كذلك؟ حسناً سوف أفعل ما يريدونه، سترى بنفسك ما سيحدث.. الأفضل لم يأت بعد"pic.twitter.com/xtQy63wA4m — نص تكتيكي (@tactext) June 3, 2022

تصرحات ساديو ماني

وأضاف البيان، ” ما قاله ساديو بالنص، هو مثل أي شخص آخر، أنا متواجد على وسائل التواصل الاجتماعي وأرى التعليقات. أليس ما بين 60 إلى 70%، من السنغاليين أرادوا مني مغادرة ليفربول؟!، سأفعل ما يريدون .. سنرى قريباً !، لأننا سنرى هذا معاً، والمستقبل سيخبرنا”.

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انتقال ماني إلى بايرن ميونخ

وكان السنغالي ماني قد رد على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً، حول ارتباطه في الذهاب إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، ” مثل أي شخص آخر، أنا على وسائل مواقع التواصل، وأرى التعليقات. أليس ما بين 60 إلى 70% من السنغاليين يريدون مني مغادرة ليفربول؟ سأفعل ما يريدون.. وسنرى قريباً!”.

ساديو ماني يلمح إلى رحيله عن صفوف الريدز 🗣 "السنغاليون يريدون رحيلي عن ليفربول، سأنفذ لهم ما يريدون" 😳 "قريبًا، سنرى ما سيحدث" 👀 pic.twitter.com/6lveVdKNHX — GOAL Arabia (@GoalAR) June 4, 2022

وأردف نجم ليفربول، ” لا أمتلك أي مشاعر تجاه ليفربول، أحترم جمهور النادي واللاعبين، كما أنني لا أحترم المسؤولين في النادي بعد عدة مواقف حدثت معي، وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل”. لكن هذا الهجوم نفاه الريدز في بيانه.

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وسجل ساديو ماني 120 هدفاً مع فريق ليفربول، في كافة المسابقات المختلفة، منذ قدومه إلى الريدز عام 2015، قادماً من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.

🚨🚨🚨🗣️ ساديو ماني : "60% – 70% من الشعب السنغالي يريدون مني مغادرة ليفربول؟ سأفعل مايريدون.. سنرى قريبًا." 🔥 pic.twitter.com/3cBiQw4UY8 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) June 3, 2022

وأشارت العديد من التقارير البريطانية والألمانية، بأن نادي بايرن ميونخ ” البافاري”، قد تقدم بعرض إلى إدارة ليفربول تترواح قيمته ما بين 40- 50 مليون يورو. من أجل التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد السنغالي ماني ينتهي مع فريق ليفربول الإنجليزي، في صيف عام 2023. لكن رحيله أقرب من أي وقت ماضي.

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